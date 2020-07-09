Корецький пішов до журналістів, коли дізнався, що його звільнять, - Бабіков
Слідчого ДБР Олега Корецького, який закрив справу щодо "Кузні на Рибальському" і поскаржився на тиск із боку керівництва ДБР, минулого місяця попередили про звільнення. Після цього він зробив свої гучні заяви.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.
"Він потрапив під реорганізацію і після 20 липня підлягає звільненню з органів ДБР. Минулого місяця його попередили про майбутнє звільнення", - пояснив Бабіков.
"Саме Олег Корецький ініціював у 2019 році питання про накладення арешту на майновий комплекс "Кузня на Рибальському" і переконував суд у необхідності такого арешту і його законності. І суд це клопотання задовольнив", - додав Бабіков.
Зараз Корецькому обмежили доступ до реєстрів і матеріалів кримінальних проваджень, управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування.
"Будуть з'ясовуватися питання: чому він, не будучи старшим групи слідчих і потай від слідчих, які фактично розслідували справу, прийняв таке рішення, чому в матеріалах справи постанова про припинення відсутня, на яких підставах він передав копію постанови особам, які не є учасниками кримінального процесу, а також чому копія постанови не була відправлена процесуальному керівникові. Після отримання відповідей на запитання і завершення розслідування буде прийнято рішення", - підсумував Бабіков.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".
У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".
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От яж и говорю "Де?" взялось бабло на постройку этих "заводов и пароходов" в 15году,когда овощь оставил казну практически с нулем и в стране небыло за шо подымать зарплаты и пенсии?
А тут оба,еще и года не прошло,как хряк дорвался до корыта и тут на тебе-заводы начали расти.Чьи они,эти заводы
Ща зелёные гонококи будут ******* все что хочешь, только бы поверили ...
Очень трогательно будет.
Так вот где собака порылась!
нужно. Если "ЕС" придет к власти то Корецкому светит отличная должность.
Хіба що - "через АТО". І те - десь юристом в міськ- чи в райвиконкомі.