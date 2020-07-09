Корецький пішов до журналістів, коли дізнався, що його звільнять, - Бабіков

Слідчого ДБР Олега Корецького, який закрив справу щодо "Кузні на Рибальському" і поскаржився на тиск із боку керівництва ДБР, минулого місяця попередили про звільнення. Після цього він зробив свої гучні заяви.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"Він потрапив під реорганізацію і після 20 липня підлягає звільненню з органів ДБР. Минулого місяця його попередили про майбутнє звільнення", - пояснив Бабіков.

"Саме Олег Корецький ініціював у 2019 році питання про накладення арешту на майновий комплекс "Кузня на Рибальському" і переконував суд у необхідності такого арешту і його законності. І суд це клопотання задовольнив", - додав Бабіков.

Зараз Корецькому обмежили доступ до реєстрів і матеріалів кримінальних проваджень, управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування.

Читайте також: Керівник слідчої групи ДБР Корецький розповів про "політику подвійних стандартів" керівництва: Всі бояться, тому що йдуть звільнення

"Будуть з'ясовуватися питання: чому він, не будучи старшим групи слідчих і потай від слідчих, які фактично розслідували справу, прийняв таке рішення, чому в матеріалах справи постанова про припинення відсутня, на яких підставах він передав копію постанови особам, які не є учасниками кримінального процесу, а також чому копія постанови не була відправлена ​​процесуальному керівникові. Після отримання відповідей на запитання і завершення розслідування буде прийнято рішення", - підсумував Бабіков.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".