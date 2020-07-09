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Корецький пішов до журналістів, коли дізнався, що його звільнять, - Бабіков

Корецький пішов до журналістів, коли дізнався, що його звільнять, - Бабіков

Слідчого ДБР Олега Корецького, який закрив справу щодо "Кузні на Рибальському" і поскаржився на тиск із боку керівництва ДБР, минулого місяця попередили про звільнення. Після цього він зробив свої гучні заяви.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"Він потрапив під реорганізацію і після 20 липня підлягає звільненню з органів ДБР. Минулого місяця його попередили про майбутнє звільнення", - пояснив Бабіков.

"Саме Олег Корецький ініціював у 2019 році питання про накладення арешту на майновий комплекс "Кузня на Рибальському" і переконував суд у необхідності такого арешту і його законності. І суд це клопотання задовольнив", - додав Бабіков.

Зараз Корецькому обмежили доступ до реєстрів і матеріалів кримінальних проваджень, управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування.

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"Будуть з'ясовуватися питання: чому він, не будучи старшим групи слідчих і потай від слідчих, які фактично розслідували справу, прийняв таке рішення, чому в матеріалах справи постанова про припинення відсутня, на яких підставах він передав копію постанови особам, які не є учасниками кримінального процесу, а також чому копія постанови не була відправлена ​​процесуальному керівникові. Після отримання відповідей на запитання і завершення розслідування буде прийнято рішення", - підсумував Бабіков.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Автор: 

ДБР (3515) Корецький Олег (25) Бабіков Олександр (77)


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Топ коментарі
+30
Краще зверніться до психіатра. Може ще встигне допомгти
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09.07.2020 16:21
+28
значить правда то что Корецкий говорил
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09.07.2020 16:16
+19
Слідчий закрив кримінальну справу,де немає складу злочину,та ніякої судової перспективи.І за це він має бути звільненим.Я вірно зрозумів адвоката януковощаІ
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09.07.2020 16:20
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значить правда то что Корецкий говорил
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09.07.2020 16:16 Відповісти
Тепер Корецький має сісти разом з порошенком, на довічне!
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Краще зверніться до психіатра. Може ще встигне допомгти
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09.07.2020 16:21 Відповісти
нет шансов. только в морг
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09.07.2020 16:22 Відповісти
порошенка нічого не врятує від тюрми і навіть купівля слідчих за гроші не дозволить йому спокійно жити на награбовані гроші, тому що пам'ять загиблих бійців ЗСУ в Іловайську, Дебальцевому, ДАП та інших безнадійних місцях буде закликати до правосуддя і правосуддя відбудеться, порошенко сяде і все його майно буде конфісковане!
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09.07.2020 16:41 Відповісти
только вместе с Пукиным и Шойгу!!!
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09.07.2020 16:43 Відповісти
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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09.07.2020 16:58 Відповісти
Та да... кому як не Хомчаку (новому обличчю і слузі народу) пам'ятати про загиблих у Іловайську...
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09.07.2020 16:46 Відповісти
даже не напрягайся! место городского сумасшедшего навечно закреплено за ваней сулимой!
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09.07.2020 17:03 Відповісти
Пфф. Порівняв "гіганта мьісли" з якимось сулімою).
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09.07.2020 23:47 Відповісти
У Вас марення)
До лікаря б звернутись.
І не спекулюйте на памяті людей, до яких Ви не маєте стосунку...
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09.07.2020 17:13 Відповісти
не,случай безнадежный-зебилизм головного мозга,в случае его присутствия(мозга)
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09.07.2020 16:24 Відповісти
Голяк,тебеж не помогло
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09.07.2020 16:41 Відповісти
Може хтось колекціонує коментарі еталонних зебілів? Прошу.
https://censor.net/user/310038

От яж и говорю "Де?" взялось бабло на постройку этих "заводов и пароходов" в 15году,когда овощь оставил казну практически с нулем и в стране небыло за шо подымать зарплаты и пенсии?
А тут оба,еще и года не прошло,как хряк дорвался до корыта и тут на тебе-заводы начали расти.Чьи они,эти заводы
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09.07.2020 16:54 Відповісти
Иди лечись
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09.07.2020 16:55 Відповісти
Не ходи. Тобі вже не допоможе
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09.07.2020 17:17 Відповісти
Твои посты цитируют-балбес !
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09.07.2020 18:57 Відповісти
не мав можливості три дні коментувати (дякуючи адміну), але дико ржав... з твоїх недолугих коментів. Ігор, ти троль кацапський, і ти останнім часом дуже палишся. Обережніше, наш північний "брат", а то залишишся без преміальних.
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09.07.2020 16:26 Відповісти
Та він просто міський божевільний.Такий собі иксперд по всьому,починаючи з теорії струн,і закінчуючи знанням всіх видів озброєнь абсолютно всіх країн світу. Праффесар,а фулі ви хотіли.Як на мене,то нехай собі меле,хоч поржати з кого буде...
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09.07.2020 18:23 Відповісти
Как там мамкин полковник поживает, вылазит уже из под юбки мачехи Разумкова?
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09.07.2020 16:27 Відповісти
Клоун, ты снова запомоился
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09.07.2020 16:27 Відповісти
как пучит зеленых жаб, любо смотреть. Готовы утопить друг друга в говне.
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09.07.2020 16:16 Відповісти
Корецкий пошел к журналистам, когда узнал, что его уволят, - Бабиков - Цензор.НЕТ 7427
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09.07.2020 16:16 Відповісти
вопрос не в Корецком, а в открытых делах против Порошенко и их актуальности.
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09.07.2020 16:17 Відповісти
Дело про томос имеет перспективы, Венедиктова на низком старте...
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09.07.2020 16:33 Відповісти
то она на корточках
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09.07.2020 16:36 Відповісти
і раком одночасно.
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09.07.2020 17:39 Відповісти
Думаю, что уже на коленях, только еще не знает кому делать приятное будет.
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09.07.2020 17:44 Відповісти
Ну понятное дело...
Ща зелёные гонококи будут ******* все что хочешь, только бы поверили ...
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09.07.2020 16:17 Відповісти
забегали как испуганные тараканы. Думали, что Корецкий тихо уйдет как и все прочие, а он все рассказал да еще и на публику.
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09.07.2020 16:41 Відповісти
Пусть Корецкий начнёт о себе рассказ с 2014 года.
Очень трогательно будет.
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09.07.2020 16:18 Відповісти
так никто не говорит что он Дартаньян, обычный приспособленец который вынес мусор из избы под воздействием обстоятельств. За то теперь мы увидели эту кухню изнутри
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09.07.2020 16:21 Відповісти
А он должен был молча свалить? Какие-то странные заявления.
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09.07.2020 16:19 Відповісти
Ага, и Бабикова в засос расцеловать. ЗЕлики решили, что они во власти навечно, прям как хутин...
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09.07.2020 16:35 Відповісти
Слідчий закрив кримінальну справу,де немає складу злочину,та ніякої судової перспективи.І за це він має бути звільненим.Я вірно зрозумів адвоката януковощаІ
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Все по Вышинскому, если есть человек, статья найдется...
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09.07.2020 16:36 Відповісти
Он пошёл публично к журналистам, а Бабиков втихаря пошёл к Венедиктовой получать ЦУ.......
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09.07.2020 16:22 Відповісти
ага,крутись теперь бибиков,как уж на сковородке .власть все равно сменится-а тебе придется менять место жительства.и не факт,что на ростов(или там белгород поближе?)
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09.07.2020 16:24 Відповісти
У Бібікова почало підгорати)))) Розворушив лайно, засмерділо..
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09.07.2020 16:35 Відповісти
А у нас всегда так: или ты вместе с системой, или ты вне системы
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09.07.2020 16:37 Відповісти
бібі, час валити наближається! Краще посасьівал би адвокатом нєспішно, але можливість підзаробити ніхрена не роблячі переважила, правда, гімно рьігіанальноє?
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09.07.2020 16:45 Відповісти
Бабиков - твой дом - тюрьма. Второй раз вам не удасться спрятаться. И ты, и портнов и деркач и вовк - все будете сидеть. И венеdickтова тоже.
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09.07.2020 16:53 Відповісти
Ну шо ти будеш казати...... , не сидіти а висіти, і навіть не висіти а теліпатися і смердіти. Правда, коли вони живі смердять ще гірше.
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09.07.2020 17:43 Відповісти
Вышел прогуляться. В Мариинском стоит страшное зловоние. Такое впечатление, что кто то с перепугу дрышит ЗЕленым пометом.
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09.07.2020 17:01 Відповісти
То, что его собирались уволить, разве свидетельствует о том, что он говорит неправду? зеленые менеджеры, это что-то...
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09.07.2020 17:13 Відповісти
''Попал под реорганизацию''? Дешева відмазка. Щось не по зеленські - геть.
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09.07.2020 17:28 Відповісти
.....Следователю ГБР Олегу Корецкому, который закрыл дело по "Кузне на Рыбальском".......
Так вот где собака порылась!
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09.07.2020 18:19 Відповісти
Корецкий похоже понял,что "Слугам" скоро капут и решил заранее переметнуться куда

нужно. Если "ЕС" придет к власти то Корецкому светит отличная должность.
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09.07.2020 19:05 Відповісти
не факт.
Хіба що - "через АТО". І те - десь юристом в міськ- чи в райвиконкомі.
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09.07.2020 20:08 Відповісти
Ох и вонюче пробзделось в прокурорском королевстве!
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09.07.2020 21:01 Відповісти
 
 