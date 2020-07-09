УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12798 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2020 Коронавірус і карантин
4 445 63

Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Мінфін оприлюднив інфографіку про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Для Уряду та Міністерства фінансів принциповим та першочерговим є завдання щодо уникнення будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів Фонду, навіть в рамках спрощення порядку закупівель. За ініціативою Мінфіну прийнято постанову Кабміну, що розкриває бенефіціарних власників у закупівлях Фонду COVID-19. Аудит – це ключовий механізм, що дозволяє уникнути чи виявити зловживання. Із цією метою Держаудитслужба здійснює безперервний контроль за використанням коштів, що спрямовуються в межах Фонду", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інфографікою, 38,17 млрд грн направлено на заходи запобігання і боротьби з COVID-19, 11,48 млрд грн - до Фонду соцстрахування і ФЗДС на випадок безробіття, 2,7 млрд грн - доплата до зарплат працівникам, зайнятим на ліквідації COVID- 19, 1,66 млрд грн - на грошову допомогу з догляду за дітьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено в державному бюджете.

Автор: 

держбюджет (2398) карантин (18172) Мінфін (3650) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
я как то не понял какое отношение строительство дорог и возврат денег за ЗНО имеет к "предупреждению развития и борьбе с короновирусом"?
показати весь коментар
09.07.2020 16:45
+14
Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 7175
показати весь коментар
09.07.2020 16:42
+14
Суму усі побачили? Є у когось запитання чому епідемія не стихає? Чому у державних лікарнях майже 100% показних при проведенні тестів? Чому за погодження на такий діагноз, в регіонах відкрито платять налом?
Що там казали - бариги, мародери? Ню, ню...
показати весь коментар
09.07.2020 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 7175
показати весь коментар
09.07.2020 16:42 Відповісти
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!(с)
показати весь коментар
09.07.2020 16:56 Відповісти
вкрали зелені потвори
показати весь коментар
09.07.2020 16:45 Відповісти
В основном Аваков. Минздрав там вообще не при делах.
показати весь коментар
09.07.2020 17:24 Відповісти
А при чём Аваков? Чё вы мелочитесь?? Это всё "барыга,мародёр Порошенко"!!!
Боже! Сколько же дезебилов и идиотов в Украине
Спаси Украину от них! Добавь им немножко мозгов....
показати весь коментар
09.07.2020 20:27 Відповісти
я как то не понял какое отношение строительство дорог и возврат денег за ЗНО имеет к "предупреждению развития и борьбе с короновирусом"?
показати весь коментар
09.07.2020 16:45 Відповісти
З8 лярдов на "борбу с короной"!!!!

-
35 лярдов на строительство дорог...
=
3 лярда на борьбу с короной.
итого из 54 лярдов целевого фонда, 35 израсходовано вообще не по назначению.
Аааааааахххахххахххааа ааа аа а... Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 8923 этто какойто... ?... капец?... ???

Кто тут рассказывал за "свынарчуков"? Такого масштаба распила Украина ещё не знала!!!
показати весь коментар
09.07.2020 19:15 Відповісти
Ну когда тебя повезут на кладбище, везти тебя будут по отремонтированной дороге, чтобы ты не создавал пробок. Ну по документам ее точно отремонтируют.
показати весь коментар
09.07.2020 20:48 Відповісти
как-то несолидно. всего лишь 54 из 65 млрд грн. Не..., ну несерьезно
показати весь коментар
09.07.2020 16:47 Відповісти
Украли всегото 35 лярдов из 54... Мелочи жизни
показати весь коментар
09.07.2020 19:16 Відповісти
Суму усі побачили? Є у когось запитання чому епідемія не стихає? Чому у державних лікарнях майже 100% показних при проведенні тестів? Чому за погодження на такий діагноз, в регіонах відкрито платять налом?
Що там казали - бариги, мародери? Ню, ню...
показати весь коментар
09.07.2020 16:48 Відповісти
Ага. А неграм у НюЙорку платить Сорос по 10 тисяч баксiв, шоб вони погодилися здохнути (а родичi сказали шо вiд корони) а вiн би потiм звинуватив Трампа
показати весь коментар
09.07.2020 18:25 Відповісти
Стеб, или бред?
показати весь коментар
09.07.2020 20:08 Відповісти
Потому, что из 54 израсходованных лярдов собственно на борьбу с короной пошло 3 лярда. Остальное проели на зарплаты и выплаты и раздерибанили по нецелевому назначению.
показати весь коментар
09.07.2020 19:18 Відповісти
ну це ясно, що взяли на дороги, а на ковід скільки витратили?
показати весь коментар
09.07.2020 16:52 Відповісти
1,5%.
показати весь коментар
09.07.2020 16:55 Відповісти
Фонд борьбы с короной в основном пошел на дороги. На ковид пошло то, что осталось после того, как зе!ля стырил 35 лярда ну и крохи бросили медикам, военнослужащим и ещё комуто по мелочи, ну чтоб и нариду чтото обломилось... чуть-чуть. Да, гдето получается... около 1,6% от израсходованной суммы. 1,6 процента...
показати весь коментар
09.07.2020 19:23 Відповісти
Минфин отчитался об использовании средств из Фонда борьбы с COVID-19: потрачены 54 из 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 3669
показати весь коментар
09.07.2020 16:53 Відповісти
Почти всё сп#здили пора и честь знать, у&буйте гниды.
показати весь коментар
09.07.2020 16:54 Відповісти
Пора что-что знать??? Нет, спасибо, мы пойдем зайдем ещё в пенсионный фонд, фгв... нбу... какие тут фонды еще остались...
показати весь коментар
09.07.2020 19:26 Відповісти
ещё пшеница в резерве есть... снаряды какието... туда тоже зайдем. Пока.
показати весь коментар
09.07.2020 19:27 Відповісти
плять, ну не всі ж тут Зе!олені, щоб посилання на англомовний ресурс не осилити... Чи основне "The Guardian" влупити та питань не має?
показати весь коментар
09.07.2020 19:14 Відповісти
К чему тут ваш проффессор? Мы на средства для ковида ямочный ремонт делаем...
показати весь коментар
09.07.2020 19:29 Відповісти
Він кругом свою гіаку суне. Лякає "повним знищенням архітектури легень". І навіть не додумується сам себе чи того гіаку спитати: а як же більшість виздоровівших живуть без легень? І смертність менше відсотка?
показати весь коментар
09.07.2020 23:16 Відповісти
может то речь идет о тех случаях когда дело доходит до пневмонии...
показати весь коментар
10.07.2020 08:24 Відповісти
дехто переніс вже давно пнвмонію кілька разів. І до сих пір живий. Якщо вже згадуєте про пневмонію, то пишіть саме про атипічну пневмонію, яка на іншу не схожа. Я б, коли був науковцем-медиком, дав би їй зовсім іншу назву. Аби не путати людей.
Отже з написаного зараз і раніше виходиить так: у одних коронавірус нічого такого лихого не викликає (трішки нежиті, трохи температури), в інших - доходить до пневмонії, яку лікують по звичайному протоколу. Ще в інших - атипічна пневмонія і в ЧАСТИНИ з них - "повне знищення архітектури легень". Але падлюче гіако цього не розказує. Падлюче гіако розказує лише про оту частину випадків. Якщо це для Вас не маніпуляція - то я нне бажаю більше розяснювати.
показати весь коментар
10.07.2020 17:21 Відповісти
Ну яж не врач, компетентно говорить об этом не готов)) Но оно всё вокруг этого ковида такое... кгм... Да, брехни много.
показати весь коментар
12.07.2020 13:11 Відповісти
на украинской правде есть статья про деньги из этого фонда. короче, мусора, ДУСя и прочие непричастные к короновирусу получили миллиарды, а медики-инфекционисты до сих пор стирают перчатки, так как новых не выдают в достаточном колличестве.
показати весь коментар
09.07.2020 17:01 Відповісти
стираются даже одноразовые защитные костюмы... часто используются не медицинские, а малярные
показати весь коментар
09.07.2020 17:36 Відповісти
доведено коментаторами цензора: малярні чи інші бавовняні кращі за одноразові. Бо їх можна у шкафові просушить при температурі більше сотні за цельсієм. І вірусам - гамплик. А целофанове хай би собі наділо гебреюсус. одне - шоб бачили здалеку, а друге - шоб більше подібні виродки на світ не появлялися.
показати весь коментар
09.07.2020 23:20 Відповісти
вообще-то, использование многоразовых в разы повышает риск заразиться на всех этапах его повторной эксплуатации
показати весь коментар
09.07.2020 23:24 Відповісти
на премии себе потратили.. кто то еще этим ворам верит? может маски людям бесплатно раздавали или дез средства??
голобородько и его крадуцкие должны ответить за по закону за воровство и грабеж народа под прикрытием лжепандемии..
показати весь коментар
09.07.2020 17:08 Відповісти
54 млрд за несколько недель... голобородько - ты переплюнул всех предыдущих воров на должности презика..
показати весь коментар
09.07.2020 17:09 Відповісти
как же это гармонирует с соседней новостью!

Мир еще только в самом начале пандемии коронавируса, - главный инфекционист США Фаучи
показати весь коментар
09.07.2020 17:13 Відповісти
"Ковид": пилить не перепилить или почувствуй себя заражённой биомассой... https://maidanfire.blogspot.com
показати весь коментар
09.07.2020 17:28 Відповісти
Більшисть сабаков оприходував грошей..на мусарню
показати весь коментар
09.07.2020 17:15 Відповісти
38,17 млрд на "попореждення ковид",
а 2,7 млрд на доплату врачам...
писец какой то, 40 млрд просто украли..
показати весь коментар
09.07.2020 17:18 Відповісти
там нижче написано, що 35 млрд це на будівництво доріг.
показати весь коментар
09.07.2020 17:56 Відповісти
ну проскакувала новина що МВС виділили 2.7 млрд як доплату за ковід, адже поліцаям не вистачає грошей на масочки блеать.
цікаво а куди записані 1 млрд мін культури ?))
показати весь коментар
09.07.2020 17:59 Відповісти
не 38, а 3...
показати весь коментар
09.07.2020 19:32 Відповісти
На обеспечение лабораторий и апаратов иск.дыхания потратили вместе 0,750 миллиарда, а на строительство дорог 35 миллиардов, как будто езда на Мерседесах по этм дорогам это борьба с короновирусом? Портатили 35 миллиардов.Ну если счить, что когда едут депутаты министры и президент на работу по этим дорогам и распределяют налоги от которых крохи попадают на борьбу с короновирусом, Не честнее было бы принять бюджет, что на строительство дород добавляют 35 миллрд, а с фонда короновируса списывают, так нет они здесь моруют.
Кстати почему за метро,тролейбус надо платить,а за проезд по дорогам фур, самосвалов, мерседесов нет, нет ну акциз с бензина понятно, но их примерно 30 миллардов , а остальные с бюджета примерно 100 это столько сколько на медицыну,так не проще сделать дороги платные как в метро, а деньги направить людям на медицину, образование, пенсии, конечно же нет, а за кокой счет бандиты во власти на откатах будут харчеваться?, так еще другой плюс для бандюков, учитывая, что бюджет дефицитный на народ навесят кредиты под 18%, которые нам в жизнь не отдать, какая уж тут медицина, быть бы живым.
Такое правление власти бандюков называется доведение населения до нищеты, лишения его прав и свобод с целью дальнейшего уничтожения, одним словом геноцид.
показати весь коментар
09.07.2020 17:19 Відповісти
Гоп стоп переверцот бабушка здорова.... Вто это как называется
показати весь коментар
09.07.2020 17:21 Відповісти
то есть, те кто боролись с вирусом - получили в общей сложности 2,7 млрд, а 38,17 млрд - ушли непонятно куда, то есть их разворовали..
что это за "попередженння ковид" ? а?

врачам подачки, а барыгам - премии на 38 млрд..
показати весь коментар
09.07.2020 17:22 Відповісти
врачам не 2,7 млрд, а 170 млн. остальное-мусорам)
показати весь коментар
09.07.2020 18:42 Відповісти
Всё пошло на полицию. Хорошо Аваков устроился.
показати весь коментар
09.07.2020 17:23 Відповісти
Не всё. 38 лярдов зе!ля слямзил
показати весь коментар
09.07.2020 19:37 Відповісти
чи могло б таке статися, якби корона була дійсно неймовірно смертоносною?
показати весь коментар
09.07.2020 17:28 Відповісти
38 лярдов это чтобы скорые быстро доезжали до смертельно больных...
показати весь коментар
09.07.2020 19:38 Відповісти
Ви покажіть ті дороги за 35 млрд що побудували за 2 місяці?)
показати весь коментар
09.07.2020 17:49 Відповісти
Они по всей Украине - так и не показать сразу... Там латка, там латка и деньги все уже закончились.
показати весь коментар
09.07.2020 19:40 Відповісти
це 35 млрд тут і плюс 70 млрд дорожного фонду. А дороги де?
показати весь коментар
09.07.2020 17:50 Відповісти
Да не делайте мне нервы... Ну сколько, по вашему, можно построить дорог на жалкие 38 лярдов? Да вот - нате, заберите!!! Подавитесь вы вашей мелочью...
показати весь коментар
09.07.2020 19:42 Відповісти
Зебіли, ото в вас і миші... 😂
показати весь коментар
09.07.2020 18:06 Відповісти
отдать мусарам! ані самийє бєднийє!
показати весь коментар
09.07.2020 18:16 Відповісти
мусорятам 2,5 МИЛЛИАРДА грн, а врачам что спасают людей - 170 МИЛЛИОНОВ-в 10 раз меньше. Это все что надо знать о распиле бабок ослом и аваковым
показати весь коментар
09.07.2020 18:40 Відповісти
А у вас личная неприязнь к полиции? Похоже на то!!
Полицейские должкы быть защишены,потому что они должны работать! Охранять вас от грбителей ,воров и пр.! А также, наблюдать за соблюдением карантинных правил... Вы смеётесь,а родственникам умерших не смешно и врачам,которые из-за вас "смешливых"инфицируются не смешно. И людям,которые в "группах риска "не смешно.
показати весь коментар
09.07.2020 21:04 Відповісти
Гы.. А я-то гадаю что такое "меры предотвращения и борьбы с COVID-19"... Оказывается это на 99% ремонт дорог Уже выделили бы в отдельный пункт...
показати весь коментар
09.07.2020 19:07 Відповісти
Коса уже устала косить.
показати весь коментар
09.07.2020 19:17 Відповісти
я знаю на что потратили ...

Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн - Цензор.НЕТ 8271
показати весь коментар
09.07.2020 19:31 Відповісти
Это еще не все...
Министерство культуры выделит 25 млн грн на помощь в реализации кинопроекта режиссера Олега Сенцова, который он представил на конкурсе в 2012 году, еще до своего заточения в России. Как написал на своей странице в Facebook глава Минкульта Александр Ткаченко, сценарий фильма носит название "Носорог".(криминальная драма)

Как отмечал в ноябре Сенцов, он будет снимать по одному кинофильму в год.
показати весь коментар
09.07.2020 21:12 Відповісти
Каким боком дороги к короне? Ясное дело 40 процентов отката на строительстве а так возврат в бюджет...
показати весь коментар
09.07.2020 22:12 Відповісти
а что тут непонятного?,фонд разворовали окружение Зеленского..
а отвечать будет Президент когда те убегут из Страны-а они убегут-это к бабке не ходи..
причём деньги-это не их деньги,это деньги налогоплательщиков-Народа Украины..
из чего возникает вполне резонный вопрос-когда вы все нажрётесь гады
показати весь коментар
26.07.2020 16:00 Відповісти
 
 