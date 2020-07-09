Мінфін відзвітував про використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19: витрачені 54 з 65 млрд грн. ІНФОГРАФІКА

Мінфін оприлюднив інфографіку про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Для Уряду та Міністерства фінансів принциповим та першочерговим є завдання щодо уникнення будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів Фонду, навіть в рамках спрощення порядку закупівель. За ініціативою Мінфіну прийнято постанову Кабміну, що розкриває бенефіціарних власників у закупівлях Фонду COVID-19. Аудит – це ключовий механізм, що дозволяє уникнути чи виявити зловживання. Із цією метою Держаудитслужба здійснює безперервний контроль за використанням коштів, що спрямовуються в межах Фонду", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інфографікою, 38,17 млрд грн направлено на заходи запобігання і боротьби з COVID-19, 11,48 млрд грн - до Фонду соцстрахування і ФЗДС на випадок безробіття, 2,7 млрд грн - доплата до зарплат працівникам, зайнятим на ліквідації COVID- 19, 1,66 млрд грн - на грошову допомогу з догляду за дітьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні діє 1571 мобільна бригада з тестування на COVID-19, - Нацслужба здоров'я

Нагадаємо, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено в державному бюджете.