Світ ще тільки на самому початку пандемії коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Світ все ще перебуває на початковому етапі пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю італійській газеті "Корр’єре делла сера" заявив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи по боротьбі з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі.

"Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії, тому ми поки на початку глобальної пандемії, яка, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне", - сказав Фаучі.

Він зазначив, що, якщо країни світу не будуть разом вживати скоординовані заходи для стримування пандемії, вірус поширюватиметься активно ще кілька місяців.

Крім того, Фаучі вказав, що спалах коронавірусу в США, як і раніше, не вдалося взяти під контроль.

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"Погано те, що деякі штати у спробі відновити діяльність почали діяти дуже швидко в тому, що стосується послаблення обмежень. Багато людей, особливо молодь, порушували рекомендації. В результаті ми бачимо зростання кількості інфікованих у таких штатах, як Каліфорнія, Аризона, Флорида і Техас", - сказав він.

США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і випадків летальних результатів серед усіх країн світу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у США від початку спалаху вірусу діагностовано понад 3,1 млн випадків зараження, понад 134 тис. хворих померли.