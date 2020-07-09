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Новини Коронавірус і карантин
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Світ ще тільки на самому початку пандемії коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Світ ще тільки на самому початку пандемії коронавірусу, - головний інфекціоніст США Фаучі

Світ все ще перебуває на початковому етапі пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в інтерв'ю італійській газеті "Корр’єре делла сера" заявив американський інфекціоніст, головний експерт робочої групи по боротьбі з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі.

"Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії, тому ми поки на початку глобальної пандемії, яка, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне", - сказав Фаучі.

Він зазначив, що, якщо країни світу не будуть разом вживати скоординовані заходи для стримування пандемії, вірус поширюватиметься активно ще кілька місяців.

Крім того, Фаучі вказав, що спалах коронавірусу в США, як і раніше, не вдалося взяти під контроль.

Читайте також: У США зафіксовано новий добовий антирекорд за кількістю осіб, які заразилися коронавірусом, - 61,8 тис.

"Погано те, що деякі штати у спробі відновити діяльність почали діяти дуже швидко в тому, що стосується послаблення обмежень. Багато людей, особливо молодь, порушували рекомендації. В результаті ми бачимо зростання кількості інфікованих у таких штатах, як Каліфорнія, Аризона, Флорида і Техас", - сказав він.

США посідають перше місце за кількістю заражень коронавірусом і випадків летальних результатів серед усіх країн світу. Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у США від початку спалаху вірусу діагностовано понад 3,1 млн випадків зараження, понад 134 тис. хворих померли.

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) США (23105) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это кста тот чел что когда в Америке только появились первые-единичные случаи коронавируса и совершенно не было смертей то он сказал - "Мы потеряли время и теперь будем разгребать только последствия а они будут ужасные !" Не верить ему причин увы нет..
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09.07.2020 18:10
+2
Зе! Вірус буде ще 4 роки. Хоча...
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09.07.2020 17:08
+2
слухати цього виродка - себе не поважати
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09.07.2020 17:29
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Да уж.
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09.07.2020 16:47 Відповісти
Неправда, это все придумал Черчиль
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09.07.2020 16:51 Відповісти
на горбу стоит верблюд вдвое изогнулся ох совсем то не верблюд-Фаучи ипанулси
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09.07.2020 16:58 Відповісти
Зе! Вірус буде ще 4 роки. Хоча...
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09.07.2020 17:08 Відповісти
отакої,а "короновірусний фонд" вже майже пустий на сьогодні там залишилося всього 10% коштів
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09.07.2020 17:19 Відповісти
ЮВТ еще несколько лет назад предсказала: "Всё пропало!"
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09.07.2020 17:09 Відповісти
закопать её вместе с Вандой
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09.07.2020 17:20 Відповісти
Ванда - це ваш коханець?
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09.07.2020 18:34 Відповісти
Согласно исследованию ученых из Швеции и Германии, участок ДНК, который увеличивает риск тяжелого заболевания короновирусом, был передан от неандертальцев 60 000 лет назад.«Этот эффект скрещивания, который произошел 60 000 лет назад, все еще оказывает влияние сегодня», - сказал Джошуа Эйки, генетик из Принстонского университета .
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09.07.2020 17:18 Відповісти
і попробуй перевір ...
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10.07.2020 08:49 Відповісти
Верно! Америкосы еще только копят в себе заразу, чтоб разнести потом в мире!
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09.07.2020 17:21 Відповісти
слухати цього виродка - себе не поважати
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09.07.2020 17:29 Відповісти
Это кста тот чел что когда в Америке только появились первые-единичные случаи коронавируса и совершенно не было смертей то он сказал - "Мы потеряли время и теперь будем разгребать только последствия а они будут ужасные !" Не верить ему причин увы нет..
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09.07.2020 18:10 Відповісти
Это тот чел. кторый финансировал китайскую лабораторию в Ухани - ту, на которой вирус был синтезирован
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10.07.2020 01:41 Відповісти
Господи, каждый раз новость!
Давно известно, что пока нет вакцины-сыворотки, эпидемия будет продолжаться, пока 70-80% населения не получат естественный иммунитет.
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09.07.2020 18:17 Відповісти
"и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это - начало болезней"
(Матф.24:8)
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09.07.2020 19:11 Відповісти
Обана какие люди. Сам Фаучи засветился один из авторов коронки 12. друг Білла Гейтса Еще будет в трибунале в ООН подсудимым за созданую им и другими из корпорации СЕРІ пандемию в мире.
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09.07.2020 19:33 Відповісти
Главный инфекционист США занимался бы эпидемией в США, а не пи@%жом в СМИ. Штаты почти на первом месте по инфицированным. Заберите к себе назад, на родину, свою Супрун - она вам быстро всё реформирует. И сразу снимутся все вопросы и сомнения. Их просто некому будет задавать... совсем некому
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09.07.2020 19:52 Відповісти
реформує чи ні ,але прості народні методи американцям запропонує..

Клізму і записи молитв шаманів племені чероік..
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10.07.2020 08:51 Відповісти
Іди почитай, що про тебе американці пишуть ...
Питають, де ті 2,2 мільйони смертей, які ти нарахував Штатам.
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09.07.2020 21:30 Відповісти
Фаучі правий.
бо статистика каже,що колективного імунітету немає...

13 млн інфікованих для цього замало..
і навіть 130(зараз неофіційно)

це має бути 60 відсотків населення Землі..
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10.07.2020 08:48 Відповісти
42 лікарні у Флориді повідоміли,що їм немає куди приймати пацієнтів((

А Губернатор заборонив повідомляти статистику по важкохворим..
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10.07.2020 08:53 Відповісти
 
 