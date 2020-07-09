Зеленський в Луцьку пообіцяв ветеранам АТО/ООС розширення медичної допомоги та заборону розважальних заходів у День пам'яті захисників України
У Луцьку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами Волинської області, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі, в зоні проведення АТО/ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Ветерани порушили низку актуальних для них питань, насамперед про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення. Крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.
"Для держави це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю", – сказав президент.
Також до Зеленського звернулася мати одного із загиблих воїнів з проханням про скасування розважальних заходів та роботи розважальних закладів у День пам'яті захисників України 29 серпня. Зеленський повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя.
Глава держави наголосив, що нещодавно в Офісі президента було створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Глава держави очікує, що Рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.
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обещал....
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обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
и это только за сегодня
Але, Вова, ты уже больше года как не выборах, а на посту
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
Йди собі лісом, чаморошне.
Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://szru.gov.ua/news/news/zaava-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini1?fbclid=IwAR2H-AqGEemLMmopXzvPvDmPeE-82bYZxC8D2HpQqok6Q_keCdskdLk98N8 заявлении Службы внешней разведки Украины."Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net/n3207197
Помню молодую семью с маленьким ребенком лет 7 возле супермаркета во время выборов 2019. как их маленькое дитя со смартфоном в руках бегала и прыгала от радости и кричала : - "мама ! папа ! наш Зеленский выиграл ! Слышите ! наш Зеленский выиграл ! а молодые родители стояли и улыбались от счастья.
А народ знает,що обіцянки, то є цяцянки.
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2020:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2021:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
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Про це Ваврищук повідомив у коментарі Першому.
За словами ветерана, напередодні його повідомили про включення до списків учасників зустрічі з гарантом, згодом Ваврищуку зателефонував один з посадовців, що опікується в області справами ветеранів і сказав, що його зі списків вилучили, мовляв, заперечення мають в СБУ - "не пройшов спецперевірки".Ще за годину-півтори до мене знову зателефонували. Кажуть: я до списків таки включений. А вже сьогодні, коли я намагався потрапити в замок, мені чоловік на вході каже: вас немає у списку! І не пустили" - розповів ветеран.
Він додав:
"Мені сказали: з президентом можна говорити тільки на певні теми. Я так розумію, для того, аби розіграти "виставу" доброзичливості й лояльності. Кажуть: запитувати можна про теми соціального захисту, медичного обслуговування атовців, забезпечення житлом тощо. Я відмовився, бо мав до Зеленського цілий перелік запитань зовсім іншого типу, зокрема - хто зараз "торгує на крові", чому у час військового конфлікту скорочуються Збройні Сили, чому ув'язнені воїни та волонтери, а не "сидять" Медведчук і Портнов, чому діти ветеранів повинні складати ЗНО при вступі до вишів України, а діти ймовірних "сєпарів" ні та багато іншого. Про це я й сказав під час розмови з представником ОДА. А сьогодні от дізнаюся, що я уже не в списках..."
Як стало відомо вже сьогодні, зустріч із Зеленським на знак протесту та солідарності з Вадимом Ваврищуком залишив також голова Ківерцівської Спілки учасників АТО та волонтерів, учасник боїв за Піски у складі ДУК ПС Артур Завальний (позивний "Мисливець").
Нагадаємо, під час візиту на Волині президент Зеленський https://pershyj.com/p-zelenskii-na-volini-15-hvilin-na-oglyad-dorogi-44285 оглядав ремонт дороги міжнародного значення М19, а також будівництво дитсадка у селі Крупа.