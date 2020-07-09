Зеленський в Луцьку пообіцяв ветеранам АТО/ООС розширення медичної допомоги та заборону розважальних заходів у День пам'яті захисників України

У Луцьку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами Волинської області, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі, в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Ветерани порушили низку актуальних для них питань, насамперед про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення. Крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.

"Для держави це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю", – сказав президент.

Також до Зеленського звернулася мати одного із загиблих воїнів з проханням про скасування розважальних заходів та роботи розважальних закладів у День пам'яті захисників України 29 серпня. Зеленський повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя.

Глава держави наголосив, що нещодавно в Офісі президента було створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Глава держави очікує, що Рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.

Дивіться також: Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули". ФОТО