УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12324 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 037 47

Зеленський в Луцьку пообіцяв ветеранам АТО/ООС розширення медичної допомоги та заборону розважальних заходів у День пам'яті захисників України

Зеленський в Луцьку пообіцяв ветеранам АТО/ООС розширення медичної допомоги та заборону розважальних заходів у День пам'яті захисників України

У Луцьку президент України Володимир Зеленський поспілкувався з ветеранами Волинської області, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі, в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Ветерани порушили низку актуальних для них питань, насамперед про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення. Крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.

"Для держави це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю", – сказав президент.

Також до Зеленського звернулася мати одного із загиблих воїнів з проханням про скасування розважальних заходів та роботи розважальних закладів у День пам'яті захисників України 29 серпня. Зеленський повідомив, що це питання вже опрацьовано, і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя.

Глава держави наголосив, що нещодавно в Офісі президента було створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Глава держави очікує, що Рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.

Дивіться також: Зеленський - ветеранам: "Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули". ФОТО

Автор: 

ветерани (1077) Зеленський Володимир (23998) Волинська область (864)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6802
показати весь коментар
09.07.2020 16:49
+17
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 7995
показати весь коментар
09.07.2020 16:43
+14
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6857
показати весь коментар
09.07.2020 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 7995
показати весь коментар
09.07.2020 16:43 Відповісти
як це "запрет"?? що, квартала та сватів - не буде в цей день, та день пам'яті жертв голодомору?
показати весь коментар
09.07.2020 16:53 Відповісти
Будуть, але на расії, де всі друзі нелоха, заслужені-перезаслужені артисти, знімають штани перед окупантом.
показати весь коментар
09.07.2020 18:15 Відповісти
Зеленский

обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
обещал....
и это только за сегодня

Але, Вова, ты уже больше года как не выборах, а на посту

что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?
что ты сделал.... ?

что ты сделал.... ?
показати весь коментар
09.07.2020 16:53 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6857
показати весь коментар
09.07.2020 16:43 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 8075
показати весь коментар
09.07.2020 16:44 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 1792
показати весь коментар
09.07.2020 17:11 Відповісти
Оно снова сбежит из Киева и на марш ветеранов, и на 29 августа, и на Покрова.
показати весь коментар
09.07.2020 16:45 Відповісти
попросите его свалить в закат. он и это на автомате пообещает. обещун зеленый
показати весь коментар
09.07.2020 16:46 Відповісти
Вже ніхто тобі, Зеленський, не вірить.
Йди собі лісом, чаморошне.
показати весь коментар
09.07.2020 16:48 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6802
показати весь коментар
09.07.2020 16:49 Відповісти
С Зеленским понятно, непонятно, почему цензор про Петькиным плёнки молчит? https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/9/7258748/
показати весь коментар
09.07.2020 16:51 Відповісти
а навіщо ці фейки з кремля, та ще тупо сшиті на примитивньому рівні? ти ще почни верещати про "распятих малчикафф".. якраз 6-та річницця))
показати весь коментар
09.07.2020 16:55 Відповісти
Ну, Верещук то пригодились. 😁😁😁
показати весь коментар
09.07.2020 16:58 Відповісти
корабельные сосны не в счет...
показати весь коментар
09.07.2020 17:02 Відповісти
Бєнядіктова знайшла вже плівки розмов Порошенка зі Сталіним?
показати весь коментар
09.07.2020 16:56 Відповісти
І з Гітлером та Черчілем у Лєнінграді коли була блокада 1942 році.
показати весь коментар
09.07.2020 17:06 Відповісти
так вон для зеленоглазых в 15.47 новость )
показати весь коментар
09.07.2020 16:57 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 6456
показати весь коментар
09.07.2020 17:03 Відповісти
И вы не удивитесь, если завтра узнаете, что Порошенко...... тайно посещал Бин-Ладана !! 😂
показати весь коментар
09.07.2020 18:54 Відповісти
...таємно від дружини.
показати весь коментар
09.07.2020 21:52 Відповісти
Цензор - НЕ молчит)

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.Как информирует https://censor.net/, об этом говорится в https://szru.gov.ua/news/news/zaava-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini1?fbclid=IwAR2H-AqGEemLMmopXzvPvDmPeE-82bYZxC8D2HpQqok6Q_keCdskdLk98N8 заявлении Службы внешней разведки Украины."Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net/n3207197
показати весь коментар
09.07.2020 17:12 Відповісти
Моника Оманская ездит и всем всё обещает! Как вы думаете прокатит ещё раз? Я думаю что нет !
показати весь коментар
09.07.2020 16:51 Відповісти
А я думаю, что для идиотов с китайскими смартфонами в троллейбусе прокатит. А таких очень много, во всяком случае было год назад.
Помню молодую семью с маленьким ребенком лет 7 возле супермаркета во время выборов 2019. как их маленькое дитя со смартфоном в руках бегала и прыгала от радости и кричала : - "мама ! папа ! наш Зеленский выиграл ! Слышите ! наш Зеленский выиграл ! а молодые родители стояли и улыбались от счастья.
показати весь коментар
09.07.2020 17:40 Відповісти
так он и обещал обещать . зебилы должны быть довольны
показати весь коментар
09.07.2020 18:24 Відповісти
Как предыдущий стал, все обещает,обещает.
А народ знает,що обіцянки, то є цяцянки.
показати весь коментар
09.07.2020 16:55 Відповісти
Лайно. ЗЕленое лайно.
показати весь коментар
09.07.2020 16:57 Відповісти
Обіцяв обіцяє і буде обіцяти ..))))))))))
показати весь коментар
09.07.2020 16:58 Відповісти
"Обіцяти" і "обісцяти" -- це дуже різні речі.
показати весь коментар
09.07.2020 21:54 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 8596
показати весь коментар
09.07.2020 16:59 Відповісти
в подводной лодке(при эвакуации)-совсем другие иллюминаторы
показати весь коментар
09.07.2020 17:03 Відповісти
То броньовик з кортежу.
показати весь коментар
09.07.2020 21:55 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9261
показати весь коментар
09.07.2020 17:05 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранами АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 457
показати весь коментар
09.07.2020 17:07 Відповісти
Очередная реприза!
показати весь коментар
09.07.2020 17:08 Відповісти
Зеленский в Луцке пообещал ветеранам АТО/ООС расширение медпомощи и запрет развлекательных мероприятий в День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 4859
показати весь коментар
09.07.2020 17:09 Відповісти
Єрмак наче мапу читає разом з чуваком обклієним сигнальними стрічками, а преЗедент схоже у смартфоні грається, йому не цікаво
показати весь коментар
09.07.2020 18:49 Відповісти
2019:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...

2020:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
2021:
Зеленский по обещал... по обещал... по обещал... по обещал... по обещал...
...
...
показати весь коментар
09.07.2020 17:09 Відповісти
Хтось ще вірить в ці бескінечні передвиборні обіцянки зебанди?
показати весь коментар
09.07.2020 17:21 Відповісти
Петя тоже обещал - даже медали раздал. правда на коробочки денег зажал, а в полиэтиленовых пакетиках роздал, да и то так на чернила ведь потратился ,грамоты подписывая.....
показати весь коментар
09.07.2020 17:56 Відповісти
ух ты, ашь пиджак завернулся. оно меня разочаровало.
показати весь коментар
09.07.2020 18:23 Відповісти
Учасника оборони ДАП, голову Волинської спілки ветеранів АТО Вадима Ваврищука не впустили на зустріч з президентом Зеленським у Луцькому замку.
Про це Ваврищук повідомив у коментарі Першому.
За словами ветерана, напередодні його повідомили про включення до списків учасників зустрічі з гарантом, згодом Ваврищуку зателефонував один з посадовців, що опікується в області справами ветеранів і сказав, що його зі списків вилучили, мовляв, заперечення мають в СБУ - "не пройшов спецперевірки".Ще за годину-півтори до мене знову зателефонували. Кажуть: я до списків таки включений. А вже сьогодні, коли я намагався потрапити в замок, мені чоловік на вході каже: вас немає у списку! І не пустили" - розповів ветеран.
Він додав:
"Мені сказали: з президентом можна говорити тільки на певні теми. Я так розумію, для того, аби розіграти "виставу" доброзичливості й лояльності. Кажуть: запитувати можна про теми соціального захисту, медичного обслуговування атовців, забезпечення житлом тощо. Я відмовився, бо мав до Зеленського цілий перелік запитань зовсім іншого типу, зокрема - хто зараз "торгує на крові", чому у час військового конфлікту скорочуються Збройні Сили, чому ув'язнені воїни та волонтери, а не "сидять" Медведчук і Портнов, чому діти ветеранів повинні складати ЗНО при вступі до вишів України, а діти ймовірних "сєпарів" ні та багато іншого. Про це я й сказав під час розмови з представником ОДА. А сьогодні от дізнаюся, що я уже не в списках..."
Як стало відомо вже сьогодні, зустріч із Зеленським на знак протесту та солідарності з Вадимом Ваврищуком залишив також голова Ківерцівської Спілки учасників АТО та волонтерів, учасник боїв за Піски у складі ДУК ПС Артур Завальний (позивний "Мисливець").
Нагадаємо, під час візиту на Волині президент Зеленський https://pershyj.com/p-zelenskii-na-volini-15-hvilin-na-oglyad-dorogi-44285 оглядав ремонт дороги міжнародного значення М19, а також будівництво дитсадка у селі Крупа.
показати весь коментар
09.07.2020 18:31 Відповісти
А що ,не міг хитріше бути сказав би про пільги ,а при зустрічі про реальне ,що болить.Попер танком ,а тре було , як снайпер.
показати весь коментар
09.07.2020 19:03 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc https://youtu.be/Gbv5ZQ_eUbQ
показати весь коментар
09.07.2020 18:40 Відповісти
і ви ще досі розмірковуєте що цей ******** якось змінить своє ставлення до справжніх українців?
показати весь коментар
09.07.2020 18:49 Відповісти
Ключевое слово - "пообещал".
показати весь коментар
10.07.2020 01:21 Відповісти
 
 