Представник МВФ Люнгман про умови співпраці після відставки Смолія: Україна має зберегти поточну модель управління центральним банком

Офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що для виконання умов програми Stand by і отримати залишився фінансування Україна повинна принаймні зберегти поточну модель управління центральним банком, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування і плаваючого валютного курсу.

Про це Люнгман заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Програма базується на цих параметрах. Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарними і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - сказав Люнгман.

За його словами, для того, щоб ця модель працювала, центробанк повинен мати впевненість у тому, що він зможе ухвалювати "важкі, але необхідні рішення без політично мотивованих наслідків".

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"Незалежність центробанку - це не абстрактна концепція. Існує чіткий зв'язок між незалежністю центрального банку та економічними результатами", - зазначив Люнгман.