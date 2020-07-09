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Представник МВФ Люнгман про умови співпраці після відставки Смолія: Україна має зберегти поточну модель управління центральним банком

Представник МВФ Люнгман про умови співпраці після відставки Смолія: Україна має зберегти поточну модель управління центральним банком

Офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що для виконання умов програми Stand by і отримати залишився фінансування Україна повинна принаймні зберегти поточну модель управління центральним банком, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування і плаваючого валютного курсу.

Про це Люнгман заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Програма базується на цих параметрах. Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарними і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - сказав Люнгман.

За його словами, для того, щоб ця модель працювала, центробанк повинен мати впевненість у тому, що він зможе ухвалювати "важкі, але необхідні рішення без політично мотивованих наслідків".

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"Незалежність центробанку - це не абстрактна концепція. Існує чіткий зв'язок між незалежністю центрального банку та економічними результатами", - зазначив Люнгман.

Автор: 

МВФ (3073) Смолій Яків (299) Люнгман Йоста (39)


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Представитель МВФ Люнгман об условиях сотрудничества после отставки Смолия: Украина должна сохранить текущую модель управления центральным банком - Цензор.НЕТ 9267
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09.07.2020 17:07 Відповісти
Какая досада для зебельни. В августе Смолия приглашают на заседание директората МВФ для предварительного обсуждения возможностей кредитования Украины и др.
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09.07.2020 17:09 Відповісти
Для нормальных сторонников Зе в этом нет никакой досады и/или проблемы, также, как этого для них нет в словах данного представителя МВФ. Он всё правильно сказал, и я думаю, что Зе и иже с ним не станут против этого возражать.
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09.07.2020 17:13 Відповісти
На словах, звичайно, ні, а робити будуть протилежне. Такий досвідчений зебот мав би вже знати основне правило зебанди - на чорне казати біле. ''Нормаюьних' прихильників зеленського не їснує в природі
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09.07.2020 17:19 Відповісти
Пока что, порохонутая, я вижу, что говорить на чёрное белое именно твой удел. Нормальных порохонутых в Природе нет, а посему их мнение о сторонниках Зе меня не волнует. Никаких фактов, как обычно, у тебя нет.
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10.07.2020 07:25 Відповісти
https://twitter.com/5AllanLeVito
https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t
https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito

Немного «независимости банковской системы».

Зеленский: ипотека и у коммерческих, и у государственных банков должна быть не выше 10%.
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09.07.2020 17:23 Відповісти
а инфляция 11%!
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09.07.2020 18:28 Відповісти
 
 