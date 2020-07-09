УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12103 відвідувача онлайн
Новини
3 241 28

Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався. ДОКУМЕНТ

Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався. ДОКУМЕНТ

Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков стверджує, що не входив до основної групи адвокатів, які захищали президента-втікача Віктора Януковича і притягувався тільки, коли потрібно було подати документи або взяти участь "у відгалуженні процесу".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Постараюся пояснити, в чому полягала моя робота в адвокатському бюро. Я працював там як співробітник за трудовим договором. Відповідно, ніколи не укладав договору з цим клієнтом (Віктором Януковичем. - Ред.) і ніколи з ним не спілкувався", - сказав Бабіков.

За його словами, в адвокатському об'єднанні була група з 5-6 захисників, які займалися справами Януковича, в яку сам Бабіков не входив.

"У мене були, переважно, інші клієнти та інші кримінальні провадження. Але природно, в кількох випадках, коли адвокати зайняті в одному процесі, і необхідно подати якісь документи або потрібно взяти участь у відгалуженні процесу, - в таких випадках залучаються інші адвокати - залежно від завантаження. І ось про ці факти у нас всі розтрубили і показали", - говорить Бабіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабіков визнавав, що стосовно Семочка немає складу злочину, - керівник слідчої групи ДБР Корецький

Заступник голови ДБР надав Цензор.НЕТ документ від Генпрокуратури, датований 2018 роком, в якому говориться, що Янукович не залучав його до справи.

Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався 01

Бабіков стверджує, що не спілкується з колишніми колегами по об'єднанню "Авер Лекс".

"Усі справи, в яких фігурують адвокати адвокатського об'єднання "Авер Лекс", не проходять через мою пошту. Я не проводжу щодо них наради, не заслуховувую. Як тільки я прийшов на посаду першого заступника, був опрацьований весь реєстр справ, де я брав участь як заявник, свідок, потерпілий, адвокат і захисник. І всі ці справи поза межами моєї компетенції", - говорить він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.

Автор: 

адвокат (936) Янукович Віктор (10782) ДБР (3515) Бабіков Олександр (77)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Красава!!!ЗеДятлы поверили.😊😁🤣😂
показати весь коментар
09.07.2020 17:13
+11
Вырвано кароче "из кантекста". Происки.
показати весь коментар
09.07.2020 17:13
+11
звідки ти вилізло, лахта?
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 8324
показати весь коментар
09.07.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вырвано кароче "из кантекста". Происки.
показати весь коментар
09.07.2020 17:13 Відповісти
имеете в виду CONTEXта
показати весь коментар
09.07.2020 17:15 Відповісти
Красава!!!ЗеДятлы поверили.😊😁🤣😂
показати весь коментар
09.07.2020 17:13 Відповісти
Ха Цензор освежите этому подонку Бабикову его память которая закоротилась как он тут и не раз звиздел какой Витек жертва аборта и "пострадавший"...
показати весь коментар
09.07.2020 18:07 Відповісти
ха-ха)) а незодавно він навіть не заперечував це))
Также прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что в судебных заседаниях несколько раз пересекался с Бабиковым, когда тот защищал Януковича.
показати весь коментар
09.07.2020 17:15 Відповісти
12 февраля журналисты проекта "Слідство.Інфо" опубликовали видео и документы, в которых утверждается, что недавно назначенный заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков неоднократно представлял интересы беглого президента Виктора Януковича в суде.
Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова, где последний оправдывал побег экс-президента.
Журналисты утверждают, что Бабиков представлял интересы Януковича по меньшей мере по двум делам: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь экс-президента и его охранника в начале 2014 года. Кроме того, по словам бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича по делам о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.
показати весь коментар
09.07.2020 17:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wGoY_hXemtc
показати весь коментар
09.07.2020 17:17 Відповісти
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 7109
показати весь коментар
09.07.2020 17:16 Відповісти
Нє, в основному ви корисні ідіоти.
показати весь коментар
09.07.2020 17:19 Відповісти
звідки ти вилізло, лахта?
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 8324
показати весь коментар
09.07.2020 17:20 Відповісти
Бабиков: я никогда не заключал договора с Януковичем и никогда с ним не общался - Цензор.НЕТ 2368
показати весь коментар
09.07.2020 17:20 Відповісти
І ти повірив ***** на слово?
показати весь коментар
09.07.2020 17:29 Відповісти
Ну ваше стадо же поверило
показати весь коментар
09.07.2020 18:24 Відповісти
***** , оказыццо - бАльшой спец по украинской политике шобы кого-то кроме откровенных ********** его мнение интересовало и влияло на выбор !
Я не вижу никакой разницы между Пепой в 2015 (когда он подмахивал минские писюльки) и Кловуном сегодня . Обое рябое : просто один опытный и хитрый лицемер , а второй наивный и малопонимающий (в общественных делах) но искренний ... и трудно сказать , что опаснее для страны .
показати весь коментар
09.07.2020 20:01 Відповісти
Так це правда.
показати весь коментар
09.07.2020 17:20 Відповісти
таки да,кацапа...другое дело шо некоторые за деньги,но большинство по бестолковости ума
показати весь коментар
09.07.2020 17:25 Відповісти
Не допоможе.
Зміна влади відбудеться в Україні.
Наступним Президентом України буде обраний Порошенко П.О.
І буде бігати це чаморошне по судам.
О таке життя його очікує.
показати весь коментар
09.07.2020 17:19 Відповісти
Таких брехунів і циніков у владі ще не було.
показати весь коментар
09.07.2020 17:24 Відповісти
Ну на нет и суда нет.
показати весь коментар
09.07.2020 17:25 Відповісти
та оно и волонтёр в третьем поколении...если надо бенедиктова справкой с печатью подтвердит.
показати весь коментар
09.07.2020 17:31 Відповісти
быдло ватное и зеленое схавает
показати весь коментар
09.07.2020 17:33 Відповісти
Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався - Цензор.НЕТ 1636
показати весь коментар
09.07.2020 17:52 Відповісти
"подать какие-то документы или нужно принять участие в ответвлении процесса" - в чистом виде защита интересов яныка, что подпадает под понятие оказание юридической помощи., А то что договора с самим дважды несудимым беглым президентом нет, то это говорит лишь о хитромудрости схем этой юридической конторы. Чудак не знает куда он попал, скоро будет рассказывать. что по поручению адвокатов яныка носил и подавал не документы, а пиццу.
показати весь коментар
09.07.2020 18:00 Відповісти
А вот сейчас Януковичу обидно было.
Он Бабикову столько бабла отвалил за свою защиту в суде, а Бабиков оказывается его знать не хочет.
показати весь коментар
09.07.2020 18:32 Відповісти
Відсутні дані і не був - це дві великі різниці. Тому і формулювання таке розмите, навсяк випадок...
показати весь коментар
09.07.2020 18:38 Відповісти
Час якутки-гпу сплив після заяви "доказувати свою невинуватість", тікай бі-бі, тікай! Коробки з-під бананів для речей можна взяти на "Шайбі", до Резницької 2 кроки, не дякуй.
показати весь коментар
09.07.2020 19:07 Відповісти
Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався - Цензор.НЕТ 1426
показати весь коментар
09.07.2020 19:10 Відповісти
Да и не было в Украине никакого Януковича...
показати весь коментар
09.07.2020 21:55 Відповісти
 
 