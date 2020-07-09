Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався. ДОКУМЕНТ
Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков стверджує, що не входив до основної групи адвокатів, які захищали президента-втікача Віктора Януковича і притягувався тільки, коли потрібно було подати документи або взяти участь "у відгалуженні процесу".
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Постараюся пояснити, в чому полягала моя робота в адвокатському бюро. Я працював там як співробітник за трудовим договором. Відповідно, ніколи не укладав договору з цим клієнтом (Віктором Януковичем. - Ред.) і ніколи з ним не спілкувався", - сказав Бабіков.
За його словами, в адвокатському об'єднанні була група з 5-6 захисників, які займалися справами Януковича, в яку сам Бабіков не входив.
"У мене були, переважно, інші клієнти та інші кримінальні провадження. Але природно, в кількох випадках, коли адвокати зайняті в одному процесі, і необхідно подати якісь документи або потрібно взяти участь у відгалуженні процесу, - в таких випадках залучаються інші адвокати - залежно від завантаження. І ось про ці факти у нас всі розтрубили і показали", - говорить Бабіков.
Заступник голови ДБР надав Цензор.НЕТ документ від Генпрокуратури, датований 2018 роком, в якому говориться, що Янукович не залучав його до справи.
Бабіков стверджує, що не спілкується з колишніми колегами по об'єднанню "Авер Лекс".
"Усі справи, в яких фігурують адвокати адвокатського об'єднання "Авер Лекс", не проходять через мою пошту. Я не проводжу щодо них наради, не заслуховувую. Як тільки я прийшов на посаду першого заступника, був опрацьований весь реєстр справ, де я брав участь як заявник, свідок, потерпілий, адвокат і захисник. І всі ці справи поза межами моєї компетенції", - говорить він.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.
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Также прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской отметил, что в судебных заседаниях несколько раз пересекался с Бабиковым, когда тот защищал Януковича.
Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова, где последний оправдывал побег экс-президента.
Журналисты утверждают, что Бабиков представлял интересы Януковича по меньшей мере по двум делам: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь экс-президента и его охранника в начале 2014 года. Кроме того, по словам бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича по делам о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.
Я не вижу никакой разницы между Пепой в 2015 (когда он подмахивал минские писюльки) и Кловуном сегодня . Обое рябое : просто один опытный и хитрый лицемер , а второй наивный и малопонимающий (в общественных делах) но искренний ... и трудно сказать , что опаснее для страны .
Зміна влади відбудеться в Україні.
Наступним Президентом України буде обраний Порошенко П.О.
І буде бігати це чаморошне по судам.
О таке життя його очікує.
Он Бабикову столько бабла отвалил за свою защиту в суде, а Бабиков оказывается его знать не хочет.