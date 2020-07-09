Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався. ДОКУМЕНТ

Перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков стверджує, що не входив до основної групи адвокатів, які захищали президента-втікача Віктора Януковича і притягувався тільки, коли потрібно було подати документи або взяти участь "у відгалуженні процесу".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Постараюся пояснити, в чому полягала моя робота в адвокатському бюро. Я працював там як співробітник за трудовим договором. Відповідно, ніколи не укладав договору з цим клієнтом (Віктором Януковичем. - Ред.) і ніколи з ним не спілкувався", - сказав Бабіков.

За його словами, в адвокатському об'єднанні була група з 5-6 захисників, які займалися справами Януковича, в яку сам Бабіков не входив.

"У мене були, переважно, інші клієнти та інші кримінальні провадження. Але природно, в кількох випадках, коли адвокати зайняті в одному процесі, і необхідно подати якісь документи або потрібно взяти участь у відгалуженні процесу, - в таких випадках залучаються інші адвокати - залежно від завантаження. І ось про ці факти у нас всі розтрубили і показали", - говорить Бабіков.

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Заступник голови ДБР надав Цензор.НЕТ документ від Генпрокуратури, датований 2018 роком, в якому говориться, що Янукович не залучав його до справи.

Бабіков стверджує, що не спілкується з колишніми колегами по об'єднанню "Авер Лекс".

"Усі справи, в яких фігурують адвокати адвокатського об'єднання "Авер Лекс", не проходять через мою пошту. Я не проводжу щодо них наради, не заслуховувую. Як тільки я прийшов на посаду першого заступника, був опрацьований весь реєстр справ, де я брав участь як заявник, свідок, потерпілий, адвокат і захисник. І всі ці справи поза межами моєї компетенції", - говорить він.

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