В Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах правоохранители задокументировали коррупционную деятельность 44-летнего сотрудника отделения комплектования одного из военных комиссариатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За денежное вознаграждение правонарушитель обещал решить вопрос о непрохождения срочной военной службы призывниками и уже получил 1000 долларов взятки.

Сегодня, 9 июля, утром во время получения очередной части взятки в размере 1700 долларов чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия. Правоохранители осуществляют обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос сообщении злоумышленнику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

По данному факту следователи Нацполиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

