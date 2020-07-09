УКР
В Черновцах сотрудник военкомата попался на взятке 2,7 тыс. долл. за помощь в уклонении от призыва, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах правоохранители задокументировали коррупционную деятельность 44-летнего сотрудника отделения комплектования одного из военных комиссариатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За денежное вознаграждение правонарушитель обещал решить вопрос о непрохождения срочной военной службы призывниками и уже получил 1000 долларов взятки.

Сегодня, 9 июля, утром во время получения очередной части взятки в размере 1700 долларов чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят неотложные следственные действия. Правоохранители осуществляют обыски по месту работы и жительства задержанного. Решается вопрос сообщении злоумышленнику о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

По данному факту следователи Нацполиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Шо то дорого стоит уклониться. При Петре кое-кто уклонялся по цене билета на москву. 3 раза.
09.07.2020 17:15 Відповісти
Кто добровольно пойдет служить в армию где главнокомандующий писюнист уклонист?
09.07.2020 17:24 Відповісти
Це точно.
За такие бабки можно румынский паспорт приобрести.
показати весь коментар
09.07.2020 17:34 Відповісти
у знакомой у сына где то в годах 2003-2005 деньги требовали . что бы призвать . офигенно устроились берут и за призвать и за не призвать.
09.07.2020 18:13 Відповісти
На Ривненщине 2700$ за откос от армии? 10 средних зарплат там за откос от армии? Не верится
09.07.2020 17:15 Відповісти
Зеля год назад обещал контрактную армию . Если сотрудники военкомата берут деньги , значит это кому-то выгодно ?
09.07.2020 17:21 Відповісти
Кто добровольно пойдет служить в армию где главнокомандующий писюнист уклонист?
09.07.2020 17:24 Відповісти
При отсутствии архивов в военкоматах(они были уничтожены), как могли послать повестки туда, где земля не жил. Только конченый придумал такую муйню и конченные в эту муйню верят.
09.07.2020 17:27 Відповісти
А ще через пару років із секретних архівів СБУ стане відомо, що Бубочка із перших годин війни боронив Україну, майже один-сам захищав Крим, пройшов Іловайськ і Дебальцево. А пісюном грав на піаніно для маскування.
09.07.2020 18:21 Відповісти
От нащо? Нащо не дали пацану піти стопами Найнікчемнішого?
09.07.2020 17:22 Відповісти
Не верю, у нас беруть в армию только мотивированных.
09.07.2020 17:24 Відповісти
Не хилое на Ривненщине бабло у людей ходит, если за откос от армии такие деньги платят. Для Юга Украины это годичная зарплата для 70 % населения или 4-х годичная пенсия для пенсионеров.
09.07.2020 17:27 Відповісти
Навіщо в армії такі уклоністи? Якщо воно таке нікчемне і не має чоловічого характеру, то такі "захисники" нам не потрібні. Для справедливості треба в військкоматах запровадити плату у касу на рахунок Оборонпрому 2 000 доларів щороку для призовника до кінця призовного віку.
09.07.2020 19:17 Відповісти
Вы хотите что бы военкомы на паперти побирались?
09.07.2020 21:29 Відповісти
 
 