Мінфін ставить завдання - до 2023 року Україна повинна отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу, - Марченко
Міністерство фінансів намагається вибудувати ситуацію, за якої зможе продовжувати позичати на ринкових умовах, знижуючи ставку прибутковості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив очільник відомства Сергій Марченко.
"Для цього важливо показати, що держава є ефективним позичальником і готова позичати на вигідних для себе ринкових умовах. Наше ключове завдання - створити ринок, який би в будь-який період часу давав можливість брати позики", - зазначив міністр.
Марченко заявив, що це нормальна практика успішних країн - брати в борг, тобто питання не в тому, щоб закритися у власні доходи. Завдання України - бути ефективним позичальником.
"Ми ставимо амбітне завдання в нашій Стратегії до 2023 року - отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу. Інструментарій для цього - макростабільність, економічне зростання, підвищення добробуту громадян і платоспроможність, готовність вчасно виконувати боргові зобов'язання. Це дуже важливо. Кредитори насамперед дивляться на платіжну порядність країни-боржника", - пояснив керівник Мінфіну.
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