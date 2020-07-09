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Новини
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Мінфін ставить завдання - до 2023 року Україна повинна отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу, - Марченко

Мінфін ставить завдання - до 2023 року Україна повинна отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу, - Марченко

Міністерство фінансів намагається вибудувати ситуацію, за якої зможе продовжувати позичати на ринкових умовах, знижуючи ставку прибутковості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив очільник відомства Сергій Марченко.

"Для цього важливо показати, що держава є ефективним позичальником і готова позичати на вигідних для себе ринкових умовах. Наше ключове завдання - створити ринок, який би в будь-який період часу давав можливість брати позики", - зазначив міністр.

Марченко заявив, що це нормальна практика успішних країн - брати в борг, тобто питання не в тому, щоб закритися у власні доходи. Завдання України - бути ефективним позичальником.

"Ми ставимо амбітне завдання в нашій Стратегії до 2023 року - отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу. Інструментарій для цього - макростабільність, економічне зростання, підвищення добробуту громадян і платоспроможність, готовність вчасно виконувати боргові зобов'язання. Це дуже важливо. Кредитори насамперед дивляться на платіжну порядність країни-боржника", - пояснив керівник Мінфіну.

Автор: 

Мінфін (3650) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+6
Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко - Цензор.НЕТ 8740
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09.07.2020 17:25
+6
клоуны разговорного жанра..
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09.07.2020 17:25
+5
Абсолютная утопия.
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09.07.2020 17:23
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Абсолютная утопия.
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09.07.2020 17:23 Відповісти
Зеленский снова намекает, что курс гривны будет 30 за 1 доллар и это "... прописано в бюджете"

Бюджет с курсом 30.2 при номинальном 26,8 принимался для скрытия факта превышение уровня дефицита бюджета. Но ситуация изменилась.
В нынешних условиях, при падении бюджетных и валютных поступлений, при тотальном "схематозе" в налоговой и таможне, для выхода на плановые бюджетные показатели дефицита бюджета нужно установление курса 48,3 гривни за 1 доллар.

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09.07.2020 17:24 Відповісти
Ну почему ? Если продавать землю Украины , можно получить кредитный рейтинг инвестиционного класса . Интересно , бабушки в селе догадываются об угрозе ?
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09.07.2020 17:27 Відповісти
тут скорее абсолютная тупица. Успешные те, кто дают взаймы, а не отрабатывают долги. Пропаганда-дурилово.
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09.07.2020 17:28 Відповісти
Вы думаете в 23 вы ещё будете у власти? Молитесь хоть дожить.
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09.07.2020 17:24 Відповісти
пнх
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09.07.2020 17:24 Відповісти
Минфин ставит задачу - до 2023 года Украина должна получить кредитный рейтинг инвестиционного класса, - Марченко - Цензор.НЕТ 8740
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09.07.2020 17:25 Відповісти
клоуны разговорного жанра..
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09.07.2020 17:25 Відповісти
Бгыыыыы )). Ну-ну ))
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09.07.2020 17:26 Відповісти
Для этого важно показать, что государство является эфф ективным заемщиком Для етого много ума не надо чтобы нахвататься кредитов а потом обявить себя банкротом и оказаться в драных штанах у разбитого корыта. Я даже знаю из своих знакомых нескольких таких эфэктивных заемщиков, а в результате банкротов скрывающихся от банков и коллекторов.
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09.07.2020 17:30 Відповісти
Сидит такой Марченко. Жрет шаурму, и мечтает: вот хорошо то как, возьму я в долг миллиард, а 40 миллионов его отдадут. Ученик Бени, и зеленого продавца туалетной бумаги.
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09.07.2020 17:31 Відповісти
..."Мы ставим амбициозную задачу... брать в долг." Есть чем гордиться.
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09.07.2020 17:31 Відповісти
В ломбарде.
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09.07.2020 17:32 Відповісти
"Инструментарий для этого - макростабильность, экономический рост, рост благосостояния граждан и платежеспособность, готовность вовремя выполнять долговые обязательства. Это очень важно"

Макростабильность - какая стабильность, у вас 7 пятниц на неделе
Экономический рост - в минус, экономика уже просела на несколько %
Благосостояие граждан - в минус, к тому же власть открыто заявляет что курс упадет до 30
Платежеспособность - вы уже задолжали и инвесторам и шахтерам и врачам
Готовность вовремя выполнять долговые обязательства - тупо напечатаете денег, в результате девальвация и обнищание населения.
Короче из той же серии сказок про рост экономики на 40 % и победы над коррупцией.
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09.07.2020 17:34 Відповісти
Т.е. минфин ставит задачу убрать Зе как можно скорее?
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09.07.2020 17:40 Відповісти
Гы.
Инвесторы рванули в Швецию в результате ее отказа от дурантина.
Нацбанк офуевает не успевая скупать доллары.
Крона выросла на 20%.
От бабла некуда деваться, не существует столько проектов, куда можно было бы его направить.
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09.07.2020 17:46 Відповісти
Пи з пецц!
Эти суки думают не о том, как бюджет Украины сделать бездефицитным, а как побольше одолжить в 2023!
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09.07.2020 18:03 Відповісти
мечты, мечты... Где ваша сладость? Один вже мріяв про 40% росту. І де він.
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09.07.2020 19:16 Відповісти
Зелені думкою багатіють.
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09.07.2020 21:48 Відповісти
 
 