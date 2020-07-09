Мінфін ставить завдання - до 2023 року Україна повинна отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу, - Марченко

Міністерство фінансів намагається вибудувати ситуацію, за якої зможе продовжувати позичати на ринкових умовах, знижуючи ставку прибутковості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив очільник відомства Сергій Марченко.

"Для цього важливо показати, що держава є ефективним позичальником і готова позичати на вигідних для себе ринкових умовах. Наше ключове завдання - створити ринок, який би в будь-який період часу давав можливість брати позики", - зазначив міністр.

Марченко заявив, що це нормальна практика успішних країн - брати в борг, тобто питання не в тому, щоб закритися у власні доходи. Завдання України - бути ефективним позичальником.

"Ми ставимо амбітне завдання в нашій Стратегії до 2023 року - отримати кредитний рейтинг інвестиційного класу. Інструментарій для цього - макростабільність, економічне зростання, підвищення добробуту громадян і платоспроможність, готовність вчасно виконувати боргові зобов'язання. Це дуже важливо. Кредитори насамперед дивляться на платіжну порядність країни-боржника", - пояснив керівник Мінфіну.