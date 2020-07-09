Україна і НАТО домовилися посилити військову присутність у Чорному морі, - Міноборони
Міністр оборони України Андрій Таран і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг домовилися посилити військову присутність у Чорноморському регіоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.
"Сторони погодилися посилити присутність сил і засобів на суші, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання в повітрі і присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу. Міністр оборони України висловив зацікавленість у налагодженні спільного обміну інформацією про обстановку в регіоні і запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, запланованих на півдні України восени цього року", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, під час обговорення ситуації безпеки в акваторії Чорного моря співрозмовники погодилися, що ситуація продовжує погіршуватися у зв'язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність і змінює баланс сил.
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Осталось только Украине сделать предложение США от которого те не смогут отказаться.
Ну или развивать вою оборону с ядерными ракетами средней дальности.А можно все делать одновременно.