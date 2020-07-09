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Україна і НАТО домовилися посилити військову присутність у Чорному морі, - Міноборони

Україна і НАТО домовилися посилити військову присутність у Чорному морі, - Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг домовилися посилити військову присутність у Чорноморському регіоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йшлося під час їхньої телефонної розмови.

"Сторони погодилися посилити присутність сил і засобів на суші, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання в повітрі і присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу. Міністр оборони України висловив зацікавленість у налагодженні спільного обміну інформацією про обстановку в регіоні і запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, запланованих на півдні України восени цього року", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, під час обговорення ситуації безпеки в акваторії Чорного моря співрозмовники погодилися, що ситуація продовжує погіршуватися у зв'язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність і змінює баланс сил.

Читайте також: Альянс продовжує підтримувати Україну, наше партнерство є сильним, - речниця НАТО Лунгеску

Автор: 

Міноборони (7420) НАТО (6466) Таран (21) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
Краще ще й базу НАТО поставити б в Україні. Було б спокійніше.
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09.07.2020 17:57
+6
коцабов напрягать и таких вот "засланцев" озадачивать.
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09.07.2020 17:36
+2
наши бравые моряки смогут там поплавать под прикрытием НАТО-вцев и никто у них не отберёт кораблики
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09.07.2020 17:32
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Не понимаю смысла присутствия НАТО в Черном море . Так , коптить небо ?
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09.07.2020 17:29 Відповісти
наши бравые моряки смогут там поплавать под прикрытием НАТО-вцев и никто у них не отберёт кораблики
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09.07.2020 17:32 Відповісти
Краще ще й базу НАТО поставити б в Україні. Було б спокійніше.
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09.07.2020 17:57 Відповісти
Украина не член НАТО, и впрягаться в конфликт, альясн может только на уровне обеспокоенности
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09.07.2020 18:03 Відповісти
Кораблікі НАТО жодному місту не завадять! І побільше, побільше!!!
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09.07.2020 19:19 Відповісти
Все русские непонятливые?
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09.07.2020 17:34 Відповісти
коцабов напрягать и таких вот "засланцев" озадачивать.
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09.07.2020 17:36 Відповісти
Тебе они много в море помогли , "засранец" ?
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09.07.2020 17:38 Відповісти
Білоруси більш надійніші партнери?
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09.07.2020 17:45 Відповісти
Якщо дурний, не ганьбися.
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09.07.2020 17:47 Відповісти
НАТО это больше профанация и никак не проявила себя в борьбе с реальной угрозой :РФ и КНДР. В НАТО половина стран которые лояльно относятся к РФ и хотели-бы торговать с ней. Я-бы хотел чтобы США сделали несколько военных баз в Украине,в том числе и морских баз. Это будет реальной гарантией неприкосновенности Украинской территории от кацапья.
Осталось только Украине сделать предложение США от которого те не смогут отказаться.
Ну или развивать вою оборону с ядерными ракетами средней дальности.А можно все делать одновременно.
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09.07.2020 19:58 Відповісти
А у нас есть ядерные ракеты?
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09.07.2020 20:02 Відповісти
 
 