На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области правоохранителями задокументирован факт сбыта сотрудником полиции психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 01

По данным следствия, полицейский роты конвойной службы ГУ Нацполиции в области 30 июня и 9 июля в городе Геническ сбыл амфетамин общей массой около 58 грамм.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 02

На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура 03

Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

наркотики (1469) правоохранительные органы (2710) силовики (2516) Херсонская область (6121)
шо за геноцид мелкого бизнеса?
09.07.2020 17:45 Відповісти
Авакова геть из полиции, она у него разложилась уже и воняет.
09.07.2020 20:54 Відповісти
ку-ку ... кВаков ... твои воспитанники ...
09.07.2020 18:20 Відповісти
так а гдеж еще наркоту купить? только у полицейских.... реформа, епт...
09.07.2020 18:55 Відповісти
Почему на кладбище?
09.07.2020 19:38 Відповісти
так поближе ж к истине
10.07.2020 04:31 Відповісти
 
 