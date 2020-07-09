На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области правоохранителями задокументирован факт сбыта сотрудником полиции психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

По данным следствия, полицейский роты конвойной службы ГУ Нацполиции в области 30 июня и 9 июля в городе Геническ сбыл амфетамин общей массой около 58 грамм.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите: На Ривненщине задержан сотрудник колонии, продававший наркотики осужденным, - прокуратура. ФОТО

Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Мужчина обустроил в доме в Глевахе лабораторию по изготовлению психотропных веществ, - полиция. ФОТОрепортаж