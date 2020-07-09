На Херсонщине задержан полицейский, торговавший амфетамином, - прокуратура. ФОТО
В Херсонской области правоохранителями задокументирован факт сбыта сотрудником полиции психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.
По данным следствия, полицейский роты конвойной службы ГУ Нацполиции в области 30 июня и 9 июля в городе Геническ сбыл амфетамин общей массой около 58 грамм.
Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
