Провадження з Управління у справах Майдану я не можу витребувати, вони не в моїй компетенції, - Бабіков
У ДБР є 2 заступники керівника - Бабіков і Соколов. Всі справи Майдану перебувають у веденні Соколова, і Бабіков не має до них доступу.
Про це перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Перший заступник продовжує курирувати ті питання, які були в його компетенції і раніше. Тобто - Головне слідче управління. А заступник Соколов Олександр Володимирович є керівником органу досудового розслідування - Управління у справах Майдану, яке мені не підпорядковується", - розповів він.
За словами Бабікова, він не може витребувати справи з Управління у справах Майдану.
"Це не в моїй компетенції. Я для них не є керівником органу досудового розслідування, у них є свій керівник", - стверджує перший заступник голови ДБР.
"І якщо іноді якийсь одиничний документ до мене і потрапляє, він відразу повертається, я ніколи його не розписую", - додав Бабіков.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.
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И дела ты варишь просто от фонаря, один штурм музея чего стоял)