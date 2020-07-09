Провадження з Управління у справах Майдану я не можу витребувати, вони не в моїй компетенції, - Бабіков

У ДБР є 2 заступники керівника - Бабіков і Соколов. Всі справи Майдану перебувають у веденні Соколова, і Бабіков не має до них доступу.

Про це перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перший заступник продовжує курирувати ті питання, які були в його компетенції і раніше. Тобто - Головне слідче управління. А заступник Соколов Олександр Володимирович є керівником органу досудового розслідування - Управління у справах Майдану, яке мені не підпорядковується", - розповів він.

За словами Бабікова, він не може витребувати справи з Управління у справах Майдану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бабіков: я ніколи не укладав договору з Януковичем і ніколи з ним не спілкувався. ДОКУМЕНТ

"Це не в моїй компетенції. Я для них не є керівником органу досудового розслідування, у них є свій керівник", - стверджує перший заступник голови ДБР.

"І якщо іноді якийсь одиничний документ до мене і потрапляє, він відразу повертається, я ніколи його не розписую", - додав Бабіков.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.