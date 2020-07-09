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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Провадження з Управління у справах Майдану я не можу витребувати, вони не в моїй компетенції, - Бабіков

Провадження з Управління у справах Майдану я не можу витребувати, вони не в моїй компетенції, - Бабіков

У ДБР є 2 заступники керівника - Бабіков і Соколов. Всі справи Майдану перебувають у веденні Соколова, і Бабіков не має до них доступу.

Про це перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Перший заступник продовжує курирувати ті питання, які були в його компетенції і раніше. Тобто - Головне слідче управління. А заступник Соколов Олександр Володимирович є керівником органу досудового розслідування - Управління у справах Майдану, яке мені не підпорядковується", - розповів він.

За словами Бабікова, він не може витребувати справи з Управління у справах Майдану.

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"Це не в моїй компетенції. Я для них не є керівником органу досудового розслідування, у них є свій керівник", - стверджує перший заступник голови ДБР.

"І якщо іноді якийсь одиничний документ до мене і потрапляє, він відразу повертається, я ніколи його не розписую", - додав Бабіков.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Бабіковим читайте тут.

Автор: 

ДБР (3515) Бабіков Олександр (77)


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Та ты прям няшка законослухняна.
И дела ты варишь просто от фонаря, один штурм музея чего стоял)
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09.07.2020 17:51 Відповісти
Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 8035Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 4278
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09.07.2020 22:30 Відповісти
зашевелились. значит следователь не брешет.
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09.07.2020 17:51 Відповісти
Невже в цілій країні не знайшлося ні одного фахового, молодого та нормального слідчого,якщо на таку посаду призначили цього чмошника?
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09.07.2020 18:36 Відповісти
А в банях они в разных парятся ?
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09.07.2020 19:05 Відповісти
Идите оба на *****,разом со своей зеленой плеснявой.
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09.07.2020 19:15 Відповісти
Производства из Управления по делам Майдана я не могу истребовать, они не в моей компетенции, - Бабиков - Цензор.НЕТ 9246
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09.07.2020 22:28 Відповісти
 
 