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Новини Санкції проти Росії
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Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі

Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначає, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує і маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова і ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Порошенко заявив на форумі Європейської народної партії з питань протидії дезінформації та пропаганді.

Під час виступу Петро Порошенко ознайомив європейських колег з досвідом протидії української влади російській гібридній агресії, включаючи дезінформації та пропаганді у 2014-2019 роках. Він наголосив, що Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни, в тому числі інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл та державних інститутів.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує та маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова та ЗМІ. Відтак, на думку п’ятого президента, важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів щодо кращих практик боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії їм.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав Європейський Союз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на європейському континенті.

На прохання учасників форуму Порошенко поінформував про стан верховенства права та правосуддя в Україні і небезпеку інструменталізації системи судочинства в політичних цілях.

Читайте також: Кваснєвський і Кокс про рішення суду у справі Порошенка: "Втішна кома, але все ще не крапка"

Автор: 

ЄНП (43) Порошенко Петро (15182) росія (65442) санкції (11900) Євросоюз (13484)


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Топ коментарі
+31
То что он не президент как-то мешает отстаивать интересы Украины?
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09.07.2020 18:01
+24
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7057
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09.07.2020 18:42
+23
ПаРашкинский агент Казбек огорчен...


Порошенко призвал Евросоюз ввести санкции против РФ за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности в Европе - Цензор.НЕТ 3319
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09.07.2020 17:54
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Тобто я стосовно тебе не помилився🐸
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09.07.2020 18:46 Відповісти
В каком?)))))
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09.07.2020 19:10 Відповісти
Що це сьогодні у зеботів напад хворобливої рефлексії?
https://censor.net/ua/user/461694
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09.07.2020 18:31 Відповісти
Прежде чем к чему-то "призывать" Европу, надо было украинские СМИ хутиновскому куму не отдавать. Лицемер.
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09.07.2020 18:15 Відповісти
А расиськие под ******
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09.07.2020 18:31 Відповісти
Раніше європейська народна партія була з Юлею, а тепер з Порошенком. Чому?
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09.07.2020 18:17 Відповісти
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 8875
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09.07.2020 18:23 Відповісти
горит у зебилов ведь их буочку не кто не слушает а он самый великий самый смогучий
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09.07.2020 18:19 Відповісти
Респект Пороху!
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09.07.2020 18:23 Відповісти
Солидарен. жму руку. большое спасибо.
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09.07.2020 19:01 Відповісти
Ппц, фєня! У онучіна
"Госюдарьство" окремо, "фігурант" окремо, "начальнікі" окремо, "мьі" окремо. Дак хто це "мьі", козліна?
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09.07.2020 18:23 Відповісти
Добре))) онуча це портянка по вашому.
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09.07.2020 19:00 Відповісти
Во время выступления пятый президент ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, дезинформации и пропаганде в 2014-2019 годах. Источник: https://censor.net/n3207213

Красаучег, йа атвичаю!Лерку, значит, пристроил в ЛондОне, теперь ищещь тёплое местечку Стецю. Вот только те дураки будут, кто возьмёт к себе столь ценный "кадр".
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09.07.2020 18:40 Відповісти
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 8935
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09.07.2020 18:41 Відповісти
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7057
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09.07.2020 18:42 Відповісти
А от шмаркля чомусь нікого не призвав...
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09.07.2020 18:43 Відповісти
Потому, что он на этих фейках и пришел к власти и сам их распространял...
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09.07.2020 18:46 Відповісти
Соєвая агонія в апогєє.. А кажуть соя не горить.. Он як палає аж душа співа
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09.07.2020 18:58 Відповісти
Тут согласен - соевый клован агонирует...
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09.07.2020 19:37 Відповісти
)))
Этот предатель может только марынку к чему нибудь призвать, если потянет, конечн))))
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09.07.2020 19:07 Відповісти
Решею впердолений, а тобі ситуація коли не потягнеш, бачу, знайома.
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09.07.2020 19:14 Відповісти
Ого як у сєпарів та зеботів пердаки палахнули!
Так їх, Петро Олексійович!
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09.07.2020 19:13 Відповісти
То он як ти в Донецьк через КПП пенсію провозиш.
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09.07.2020 20:31 Відповісти
А ЗЕля в это время поехал в Луцк сравнить замок, изображенный на 200 грн купюре с натурой...
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09.07.2020 19:15 Відповісти
ну тоже важное государственное дело)
провести экспертизу аутентичности изображения на билете нац банка номиналом 200 грн с оригиналом))) важнейшее дело)
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10.07.2020 15:24 Відповісти
Пєтя,ти підзаї..ав,однак, своїми закликами "від імені України"..!!!!

Україна тобі ще не забула нікченого кума Стеця,котрого ти поставив на "інформаційний фронт"..
як не забуто,що ти нікуа не зробив проти інформаційних смітників рашки -113,ньюзван і ЗІк..
Подєльнік Медведчук завадив ?
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09.07.2020 19:23 Відповісти
Санкцыi да пуцiнскай Расеi - гэта вельмi добра. Але чаму Пеця у суд не звяртаецца на "фейкi" яго размоу з Пуцiным цi Байденам?
Вось напрыклад малодшаму Свiнарчуку суд вярнуу "добрае iмя".
Здаецца мне Пеця навогул неупэуненна сябе адчувае - не жадае даць рух гэтай справе. Таму, што мусiць гэта зусiм не фейк. I яшчэ зусiм невядома што яшчэ адкрыецца i чым гэта зкончыцца.
Вось i застаецца сатрасаць паветра демагогiяй i хлусiць патрыатычнымi лозунгамi.
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09.07.2020 19:29 Відповісти
Віктар, у тєбя русскіє хозяєва па Минску танкамі паради праводят і баб твоіх трахают, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борєшься.
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09.07.2020 19:34 Відповісти
Мне здаецца у Крыму аж два парада прайшло.
"Тваiх баб" яны напэуна не "трахаюць" - у цябе iх нiма. Такому алешу нават за грошы бабы не даюць. I таму (у выснове адсутнасцi у цябе розуму) нават не пытаю - чаму Пеця у суд не падае.
Ты, кацахол, смешны i прымiтыуны - форумная соевая мурзiлка.
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09.07.2020 19:42 Відповісти
Віктар, оті паради російських окупантів у Криму, котрим ти так радієш- до них і ти відношення маєш, як найближчий союзник Кремля. Так що ішов би ти з українського форуму.
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09.07.2020 21:14 Відповісти
Андрей Портнов: агент «Казбек»

http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ЧТ, 2020-07-09 08:35

http://argumentua.com/print/stati/andrei-portnov-agent-kazbek Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 7146Версия для печати

Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль?Как был уличен российский агент "Казбек".
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
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09.07.2020 19:44 Відповісти
Петру уже мало сравнения себя с Украиной . Теперь он европейский континент.Не-не - он стабильность европейской цивилизации. (Трамп сделал домик из рыжих бровей)
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09.07.2020 19:51 Відповісти
Понимаешь, дело не в зебилах - Зеленский такой же как и Петя холуй олигархов и путина.Сейчас мы слушаем про обнимашки твоего шефа с ху@лом, через некоторое время будем слушать тоже самое про Зеленского.
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09.07.2020 20:18 Відповісти
да, и будем диву даваться - **** ну как они решились так себя вести и телки их как их считают за нормальных. Ох -промолчу!!! Тому герою -который пети руку не пожал- красавчик
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10.07.2020 01:58 Відповісти
що, ще досі зебіли не пойняли, як деркачі-єрмаки їх розводять на фейкові "плівки деркача"?
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09.07.2020 20:25 Відповісти
Андре́й Леони́дович Де́ркач
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
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09.07.2020 20:33 Відповісти
та йому ті курси не допомогли Дергачу - як був він дебілом з народження, так дебілом по життю і залишився.
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09.07.2020 20:51 Відповісти
Надовго завітав, кацапчику, чи скоро знову в деактив?
Як там у вас, кажуть на могилку Мотороли ледь не щоночі хтось какає?
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09.07.2020 21:17 Відповісти
Якій "шатун"?

Там плівки змонтувати хоч приблизно не можуть.
путена сам Деркач озвучує.
Який "шатун", я вас прошу.
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09.07.2020 20:53 Відповісти
То податки ворогу платить, то призиває санкції вводити. Що з ним?
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09.07.2020 21:02 Відповісти
Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі - Цензор.НЕТ 5042
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09.07.2020 21:26 Відповісти
Порох- наш Президент, остановивший российских орков на Донбассе!!! Не укравший ни копейки из бюджета, все пожертвовавший для армии!!!
Армия!!!
Мова!!!
Вера!!!!
Слава Украине!!!! Пороху слава!!!
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09.07.2020 21:26 Відповісти
жму руку... обнимаю.
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09.07.2020 21:30 Відповісти
Гнида кремлёвская латентная, когда уже сгинет, чтоб духу его тут не осталось. Гибридный подонок.
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09.07.2020 21:38 Відповісти
Виявляється, зебіли налаштовують вимушених переселенців і пропонують їм подавати цивільні позови (надають навіть правово-цивільну допомогу) особисто на Пороха за те, що вони втратили "конфісковане" орками майно... Не проти *****, не на касапів (як до того це робили юльчині адепти і особисто Сенченко); а саме Порох...
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09.07.2020 22:29 Відповісти
1ый- мне Крым, 2ой -мне кресло президента,3-майдан заплатит, 4го-развели как лоха. 5- народу война.
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10.07.2020 01:45 Відповісти
это сделано что бы аннулировать минские договорености , Вова сдает Украину -как и Петя сдал -только чуть дороже., а Вова вообще дешевит
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10.07.2020 02:31 Відповісти
Невже він оце мав на увазі?
-Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.
-Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.
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10.07.2020 03:42 Відповісти
Следственный комитет Волгограда (РФ) возбудил уголовное дело из-за геноцида жителей бывшей Сталинградской области немецкими военными во время Второй мировой войны. Как сообщается на сайте ведомства, на территории Волгограда и области имеется не менее 15 мест с захоронениями около 1800 жителей Сталинграда, убитых "с особой жестокостью". https://www.obozrevatel.com/russia/v-rossii-zaveli-ugolovnoe-delo-na-nemtsev-za-stalingrad.htm И это не шутка.
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10.07.2020 09:12 Відповісти
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