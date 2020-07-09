Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі
П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначає, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує і маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова і ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Порошенко заявив на форумі Європейської народної партії з питань протидії дезінформації та пропаганді.
Під час виступу Петро Порошенко ознайомив європейських колег з досвідом протидії української влади російській гібридній агресії, включаючи дезінформації та пропаганді у 2014-2019 роках. Він наголосив, що Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни, в тому числі інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл та державних інститутів.
Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує та маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова та ЗМІ. Відтак, на думку п’ятого президента, важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів щодо кращих практик боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії їм.
Лідер "Європейської Солідарності" закликав Європейський Союз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на європейському континенті.
На прохання учасників форуму Порошенко поінформував про стан верховенства права та правосуддя в Україні і небезпеку інструменталізації системи судочинства в політичних цілях.
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"Госюдарьство" окремо, "фігурант" окремо, "начальнікі" окремо, "мьі" окремо. Дак хто це "мьі", козліна?
Красаучег, йа атвичаю!Лерку, значит, пристроил в ЛондОне, теперь ищещь тёплое местечку Стецю. Вот только те дураки будут, кто возьмёт к себе столь ценный "кадр".
Этот предатель может только марынку к чему нибудь призвать, если потянет, конечн))))
Так їх, Петро Олексійович!
провести экспертизу аутентичности изображения на билете нац банка номиналом 200 грн с оригиналом))) важнейшее дело)
Україна тобі ще не забула нікченого кума Стеця,котрого ти поставив на "інформаційний фронт"..
як не забуто,що ти нікуа не зробив проти інформаційних смітників рашки -113,ньюзван і ЗІк..
Подєльнік Медведчук завадив ?
Вось напрыклад малодшаму Свiнарчуку суд вярнуу "добрае iмя".
Здаецца мне Пеця навогул неупэуненна сябе адчувае - не жадае даць рух гэтай справе. Таму, што мусiць гэта зусiм не фейк. I яшчэ зусiм невядома што яшчэ адкрыецца i чым гэта зкончыцца.
Вось i застаецца сатрасаць паветра демагогiяй i хлусiць патрыатычнымi лозунгамi.
"Тваiх баб" яны напэуна не "трахаюць" - у цябе iх нiма. Такому алешу нават за грошы бабы не даюць. I таму (у выснове адсутнасцi у цябе розуму) нават не пытаю - чаму Пеця у суд не падае.
Ты, кацахол, смешны i прымiтыуны - форумная соевая мурзiлка.
http://argumentua.com/stati/politika/skandaly СКАНДАЛЫ | ЧТ, 2020-07-09 08:35
http://argumentua.com/print/stati/andrei-portnov-agent-kazbek Версия для печати
Руководство МВД и ОГПУ работает на Кремль?Как был уличен российский агент "Казбек".
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-agent-kazbek
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
Як там у вас, кажуть на могилку Мотороли ледь не щоночі хтось какає?
Там плівки змонтувати хоч приблизно не можуть.
путена сам Деркач озвучує.
Який "шатун", я вас прошу.
Армия!!!
Мова!!!
Вера!!!!
Слава Украине!!!! Пороху слава!!!
-Хорошо,Адольф Путлерович.С Праздничком.Жму руку.Спасибо большое.
-Обнимаю,Йосиф Поросенкович.Досвидания.Давайте.