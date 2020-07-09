Порошенко закликав Євросоюз запровадити санкції проти РФ за дезінформацію, спрямовану на підрив безпеки в Європі

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко зазначає, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує і маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова і ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це Порошенко заявив на форумі Європейської народної партії з питань протидії дезінформації та пропаганді.

Під час виступу Петро Порошенко ознайомив європейських колег з досвідом протидії української влади російській гібридній агресії, включаючи дезінформації та пропаганді у 2014-2019 роках. Він наголосив, що Україна завжди була і залишається полігоном Росії у випробуванні різних форм гібридної війни, в тому числі інформаційних, які мають на меті підрив суспільної довіри до влади, до політичних кіл та державних інститутів.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що у своїх гібридних кампаніях Росія активно використовує та маніпулює демократичними цінностями та інститутами, такими як свобода слова та ЗМІ. Відтак, на думку п’ятого президента, важливим елементом боротьби з деструктивним впливом дезінформації мають стати активізація міжнародної співпраці для протидії гібридним загрозам, здійснення обмінів щодо кращих практик боротьби з дезінформацією, посилення роз’яснювальної роботи серед громадян щодо гібридних загроз та методів протидії їм.

Лідер "Європейської Солідарності" закликав Європейський Союз розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії за дезінформаційну кампанію, спрямовану на підрив безпеки та стабільності на європейському континенті.

На прохання учасників форуму Порошенко поінформував про стан верховенства права та правосуддя в Україні і небезпеку інструменталізації системи судочинства в політичних цілях.

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