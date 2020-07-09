УКР
При Кабмине планируют создать постоянную комиссию по розыску пропавших без вести, - ОП

При Кабмине планируют создать постоянную комиссию по розыску пропавших без вести, - ОП

При Кабинете Министров планируют создать постоянную комиссию по розыску пропавших без вести. В правительстве уже согласовано постановление о создании и составе комиссии.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что создание комиссии обсудили участники организационного заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников (пленных).

По словам координатора рабочей группы, председателя Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины Николая Колесника, это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. На заседании этой комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова было согласовано постановление правительства о создании и составе Комиссии. Денисова отметила, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

На заседании присутствовали также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, родственники пленных и пропавших без вести, освобожденные из плена представители крымскотатарского народа, а также представители общественных организаций. Участники заседания договорились проводить встречи раз в две недели с приглашением представителей правительства и парламента.

Хорошее дело . А я бы им посоветовал создать комиссию по помощи семьям , у которых родные пропали без вести .
09.07.2020 18:01 Відповісти
А я би вам порадив, не радити цим дебілам. По перше, сама ваша порада трохи того... а по друге, у їх виконанні, це буде взагалі піз.дец...
09.07.2020 18:11 Відповісти
Штаты роздувают и не маленькие .Ну есть же полиция со своим штатом . И уже нечем заняться и уход от на сущих Проблем.
09.07.2020 18:01 Відповісти
потеряйте зеленского и всю его гоп компанию..
09.07.2020 18:03 Відповісти
Не перестаю дивуватись їх таланту. Рік пройшов, а вони усе створюють, створюють і створюють... ось тільки усе, що вони створюють, вже існує?! Навіщо нам правоохоронні органи, зокрема поліція і СБУ, у яких є розшук, існує механізм (цілий Закон про ОРД), у них розгалужена мережа, штати. По кожному факту вносяться відомості до ЄРД і розпочинається розслідування. Що може у порівнянні із ними комісія при КМУ?
Кловуни тупі, може ви реальною роботою займетесь? Якщо проблема існує, то викличте до себе Авакова і Баканова та запитайте, яких х.ром ті зайняті!!! Чому не виконують посадові обов'язки? Ви реально своєю тупістю, починаєте задовбувати...
09.07.2020 18:10 Відповісти
Побольше комиссий, побольше. Как фондов, советников, ассоциаций и пр. Нужно ведь своих бездельников куда-то пристраивать на халявные деньги.
09.07.2020 18:10 Відповісти
У вас в 95 квартале были случаи пропажи без вести актеров !? - не было.. Теперь будут !!! (с)
09.07.2020 18:23 Відповісти
 
 