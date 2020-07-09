При Кабмине планируют создать постоянную комиссию по розыску пропавших без вести, - ОП

При Кабинете Министров планируют создать постоянную комиссию по розыску пропавших без вести. В правительстве уже согласовано постановление о создании и составе комиссии.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что создание комиссии обсудили участники организационного заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, а также военных и гражданских заложников (пленных).

По словам координатора рабочей группы, председателя Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины Николая Колесника, это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп. На заседании этой комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова было согласовано постановление правительства о создании и составе Комиссии. Денисова отметила, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.

На заседании присутствовали также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, родственники пленных и пропавших без вести, освобожденные из плена представители крымскотатарского народа, а также представители общественных организаций. Участники заседания договорились проводить встречи раз в две недели с приглашением представителей правительства и парламента.

