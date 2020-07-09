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Новини Паводки на Західній Україні
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Червоний Хрест зібрав 160 тис. євро для допомоги постраждалим від повеней на заході України

Червоний Хрест зібрав 160 тис. євро для допомоги постраждалим від повеней на заході України

Товариство Червоного Хреста України виділило постраждалим від паводків гроші, які підуть на предмети першої необхідності і засоби гігієни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Євроінтеграційний портал".

"Кошти є додатковими до майже 700 млн грн, які раніше виділив уряд на першочергові кроки для ліквідації наслідків повеней", - сказано в повідомленні.

"Дякую міжнародним організаціям та Червоному Хресту України, які одразу відгукнулися на звернення про гуманітарну допомогу на додаток до зусиль Уряду у цьому напрямку. Ми зібрали інформацію про нагальні потреби через координаційний механізм Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Це дозволило прискорити процедури погодження. Вже невдовзі постраждалі від повеней зможуть отримати засоби першої необхідності", – зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Автор: 

паводок (233) допомога (8382) Червоний Хрест (403) гуманітарна допомога (995)


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Добре, що Петра нема, бо 100 тисяч пішло б на ритуали з перерізання стрічок
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09.07.2020 18:36 Відповісти
прикро, що не на мешти та пересадку мозку від будь-якої бібізяни та зебілушці...
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09.07.2020 19:26 Відповісти
Дык это даже одну хату построить не хватит...
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09.07.2020 20:10 Відповісти
ще один фанат гумору "95 кварталу"? Ти людина чи прямо ходяча тварина, щоб ржати?
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09.07.2020 20:16 Відповісти
 
 