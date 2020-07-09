Червоний Хрест зібрав 160 тис. євро для допомоги постраждалим від повеней на заході України

Товариство Червоного Хреста України виділило постраждалим від паводків гроші, які підуть на предмети першої необхідності і засоби гігієни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Євроінтеграційний портал".

"Кошти є додатковими до майже 700 млн грн, які раніше виділив уряд на першочергові кроки для ліквідації наслідків повеней", - сказано в повідомленні.

"Дякую міжнародним організаціям та Червоному Хресту України, які одразу відгукнулися на звернення про гуманітарну допомогу на додаток до зусиль Уряду у цьому напрямку. Ми зібрали інформацію про нагальні потреби через координаційний механізм Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Це дозволило прискорити процедури погодження. Вже невдовзі постраждалі від повеней зможуть отримати засоби першої необхідності", – зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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