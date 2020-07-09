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Новини Агресія Росії проти України
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Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу. ФОТОрепортаж

Упродовж декількох днів, посли чотирьох країн: Юріс Пойканс (Латвія), Бартош Ціхоцький (Польща), Kaймo Кууск (Естонія) і Марек Шафін (Словаччина) відвідали низку прифронтових міст Донбасу. Крім зустрічі з представниками місцевої влади, посли провели низку зустрічей і з військовими, медиками та населенням Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 01

Візит гостей збігся зі святкуванням 6-ї річниці визволення міст Східної України від російської окупації. У Слов'янську спільно з прем'єр-міністром України, посли поклали квіти до меморіального комплексу на горі Карачун та взяли участь в арт-акції до Дня визволення міста - розмалювали кольорами розстріляний ворогом напис "Слов'янськ".

Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 02Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 03

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Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 04
Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 05

У Попасній учасники зустрічі відкрили меморіальні дошки, присвячені бійцям батальйону "Донбас" і героям, які загинули під час бойових дій у Попаснянському районі. Вшанували загиблих і на площі Героїв, де посли поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО/ООС. Гості ознайомилися зі зразками українського військового однострою, шевронами, пам'ятними речами загиблих бійців і уламками озброєння, які воїни передали з передової на тематичну виставкову експозицію.

Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 06
Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 07

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Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу 08

Спільна іноземна делегація в рамках візиту також привітала військовослужбовців 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича з нагоди 16-ї річниці з дня створення.

Автор: 

посол (1106) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3224
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09.07.2020 20:24
+4
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3877
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09.07.2020 20:39
+2
Спасибо братьям.
Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
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09.07.2020 20:25
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Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3224
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09.07.2020 20:24 Відповісти
Иди ти на
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09.07.2020 20:27 Відповісти
Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 3877
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09.07.2020 20:39 Відповісти
Не успеет,только в Таганрог, он же рулит бл...,Кривой-РОГ!
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09.07.2020 20:34 Відповісти
Спасибо братьям.
Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
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09.07.2020 20:25 Відповісти
Хотят увидеть, что их ожидает, если вдруг Рашка проглотит Украину .
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09.07.2020 20:27 Відповісти
https://uprom.info/news/vpk/pershi-foto-********-polskogo-protytankovogo-raketnogo-kompleksu-pirat/ Перші фото україно-польського протитанкового ракетного комплексу "Пірат"

Послы Латвии, Польши, Эстонии и Словакии посетили прифронтовые города Донбасса - Цензор.НЕТ 8327
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09.07.2020 20:42 Відповісти
Число́ зве́ря - особое число, упоминаемое в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F Библии , под которым скрыто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0 зверя Апокалипсиса - персонажа последней книги Нового Завета (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровение Иоанна Богослова , или Апокалипсис), значение имени ставленника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Сатаны . Число зверя равно https://ru.wikipedia.org/wiki/666_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE) 666 . Число 666 - очень часто используемый элемент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC сатанинской атрибутики, наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 перевёрнутым крестом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 перевёрнутой пентаграммой .
В первые века христианской эры в богословии утвердилось мнение, что под видом апокалиптического зверя в Библии изображён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 антихрист . Поскольку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое», потому в имени или облике всякого лица, в котором видели антихриста, старались отыскать число 666.
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10.07.2020 07:28 Відповісти
А нефуяимуэтонадо? )
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09.07.2020 21:12 Відповісти
 
 