Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу. ФОТОрепортаж

Упродовж декількох днів, посли чотирьох країн: Юріс Пойканс (Латвія), Бартош Ціхоцький (Польща), Kaймo Кууск (Естонія) і Марек Шафін (Словаччина) відвідали низку прифронтових міст Донбасу. Крім зустрічі з представниками місцевої влади, посли провели низку зустрічей і з військовими, медиками та населенням Донецької і Луганської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Візит гостей збігся зі святкуванням 6-ї річниці визволення міст Східної України від російської окупації. У Слов'янську спільно з прем'єр-міністром України, посли поклали квіти до меморіального комплексу на горі Карачун та взяли участь в арт-акції до Дня визволення міста - розмалювали кольорами розстріляний ворогом напис "Слов'янськ".

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У Попасній учасники зустрічі відкрили меморіальні дошки, присвячені бійцям батальйону "Донбас" і героям, які загинули під час бойових дій у Попаснянському районі. Вшанували загиблих і на площі Героїв, де посли поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО/ООС. Гості ознайомилися зі зразками українського військового однострою, шевронами, пам'ятними речами загиблих бійців і уламками озброєння, які воїни передали з передової на тематичну виставкову експозицію.





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Спільна іноземна делегація в рамках візиту також привітала військовослужбовців 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича з нагоди 16-ї річниці з дня створення.