Посли Латвії, Польщі, Естонії та Словаччини відвідали прифронтові міста Донбасу. ФОТОрепортаж
Упродовж декількох днів, посли чотирьох країн: Юріс Пойканс (Латвія), Бартош Ціхоцький (Польща), Kaймo Кууск (Естонія) і Марек Шафін (Словаччина) відвідали низку прифронтових міст Донбасу. Крім зустрічі з представниками місцевої влади, посли провели низку зустрічей і з військовими, медиками та населенням Донецької і Луганської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Візит гостей збігся зі святкуванням 6-ї річниці визволення міст Східної України від російської окупації. У Слов'янську спільно з прем'єр-міністром України, посли поклали квіти до меморіального комплексу на горі Карачун та взяли участь в арт-акції до Дня визволення міста - розмалювали кольорами розстріляний ворогом напис "Слов'янськ".
У Попасній учасники зустрічі відкрили меморіальні дошки, присвячені бійцям батальйону "Донбас" і героям, які загинули під час бойових дій у Попаснянському районі. Вшанували загиблих і на площі Героїв, де посли поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО/ООС. Гості ознайомилися зі зразками українського військового однострою, шевронами, пам'ятними речами загиблих бійців і уламками озброєння, які воїни передали з передової на тематичну виставкову експозицію.
Спільна іноземна делегація в рамках візиту також привітала військовослужбовців 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича з нагоди 16-ї річниці з дня створення.
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Кстати - обожаю имена и фамилии литовцев и других там. Вместе против красножопых! Путин - *****!
В первые века христианской эры в богословии утвердилось мнение, что под видом апокалиптического зверя в Библии изображён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 антихрист . Поскольку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровении Святого Иоанна сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое», потому в имени или облике всякого лица, в котором видели антихриста, старались отыскать число 666.