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Новини Хабарники
10 029 27

Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ. ФОТО

Сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол. підкупити голову Фонду державного майна України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ 01

Хабар голові ФДМ давався за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Відразу після надання першого траншу 200 тис. дол. хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ 02

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Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ 03

У НАБУ зазначають, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, яка викрита НАБУ і САП. Обвинувальний акт щодо двох учасників попередньої дачі хабаря вже в суді.

Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу про $5 млн хабаря голові ФДМ передано у ВАКС для розгляду по суті

Автор: 

НАБУ (5074) хабар (4714) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) ФДМУ (1605)


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Топ коментарі
+6
Ахренеть я тут на 300 грн в день живу а эти ******..............
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09.07.2020 18:38
+5
Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО
-------------------
Голова Фонду держмайна образився і сказав, що хабар повинен бути у кілька разів більше.
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09.07.2020 18:40
+4
Фигасе богатый Буратино
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09.07.2020 18:42
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Ахренеть я тут на 300 грн в день живу а эти ******..............
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09.07.2020 18:38 Відповісти
Фигасе богатый Буратино
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09.07.2020 18:42 Відповісти
Для тебе це багато.
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09.07.2020 19:25 Відповісти
Да ты Куркуль .
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09.07.2020 19:18 Відповісти
ну ти же в сериале не снимался и х е м на пианино не играл
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09.07.2020 23:38 Відповісти
На поруки,чи під заставу? Мабудь таки під заставу,чомусь думається. Тисяч так у 100 гривень...
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09.07.2020 18:39 Відповісти
Задержан гражданин, пытавшийся дать 800 тыс. долл. взятки главе Фонда госимущества, - НАБУ. ФОТО
-------------------
Голова Фонду держмайна образився і сказав, що хабар повинен бути у кілька разів більше.
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09.07.2020 18:40 Відповісти
Ви все не так зрозуміли: задержали "на горячем" лицо, которое пыталось... Жах та й годі, лице з сумкою...
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09.07.2020 22:30 Відповісти
И нафига нам тот МВФ?
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09.07.2020 18:44 Відповісти
800 000 $ в сумочку не влезут. Ему надо было нанимать грузчиков. Это показуха, что набу не надо закрывать.
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09.07.2020 18:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CdZzDTWis8U
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09.07.2020 19:06 Відповісти
Читай внимательно , - Взяли с 200тыс ну и не по1 дол.
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09.07.2020 19:17 Відповісти
так задержали на первом "транше" в 200 тыс чтоб остальное не спалить. и кстати лям помещается в небольшой чумуданчик
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09.07.2020 19:25 Відповісти
100 000 долларов по 100 долларов это ровно 10 кг....Здесь транш 200 000 это 20 кг...Какие грузчики ?
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09.07.2020 22:07 Відповісти
100000 долярів купюрами по 100 важать 1 кг )))) Вам підсунули фальшиві )))) набийте морду тому , хто надрукував такі важкі ))))) А як серйозно- вага любої банкноти американської валюти незалежно від номіналу - 1 (Один ) грам !
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10.07.2020 02:05 Відповісти
Перечитай тобою написанное с калькулятором.
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10.07.2020 08:38 Відповісти
у вас щось не зійшлось з написаним?
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10.07.2020 10:04 Відповісти
Перерахуй , якщо такий розумний, сто тисяч сотнями - це тисяча купюр )))) кожна важить один грам )))) тисяча купюр - тисяча грам ))))) один кілограм - тисяча грам ))))) веселої лічби ))))))
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10.07.2020 10:09 Відповісти
Хоть бы прочитали статью прежде чем комментировать...
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10.07.2020 00:32 Відповісти
А хабарник в белой маечке? Последнее отдал...
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09.07.2020 18:57 Відповісти
Дайте взятку мне, бедному пенсионеру. Очень надо.
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09.07.2020 20:22 Відповісти
Чи це значить що апетит ростуть? Вже і 800 тис дол мало
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10.07.2020 00:35 Відповісти
Ребята, не хотите - не берите, нафига бабки палить. Не нужны, отправляйте ко мне.
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10.07.2020 01:24 Відповісти
ну так а що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ ДОЛАРІВ від ЗЛОчевського????
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10.07.2020 01:44 Відповісти
Пока вообще ничего не понятно. А заявитель-кто? Глава ФГИ? Т.е с ним должны были договариваться предварительно,вести переговоры,со6ласовывать ка4ндидатуры..
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10.07.2020 08:43 Відповісти
Судячи по розмірах хабара для одних справа безнадійна, для інших нема потреби сильно перейматись. Тисячі раз перевірено, правохоронні органи і судова система України гарантують. Більш "надійних" структур годі шукати по світу.
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10.07.2020 09:25 Відповісти
 
 