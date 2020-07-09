Затримано громадянина, який намагався дати 800 тис. дол. хабаря голові Фонду держмайна, - НАБУ. ФОТО

Сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП затримали "на гарячому" особу, яка намагалася за 800 тис. дол. підкупити голову Фонду державного майна України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Хабар голові ФДМ давався за призначення на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств і комерційною компанією.

Відразу після надання першого траншу 200 тис. дол. хабародавця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

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У НАБУ зазначають, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, яка викрита НАБУ і САП. Обвинувальний акт щодо двох учасників попередньої дачі хабаря вже в суді.

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