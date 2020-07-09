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Новини Окуповані території
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Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков

Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков

Місцеві вибори в тимчасово окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) будуть позачерговими і відбуватимуться за спеціальним законом. Термін їх проведення залежить не від призначення Верховною Радою чергових місцевих виборів, а від вирішення безпекових питань, виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо уважно прочитати текст Комплексу заходів з виконання Мінських угод, то там сказано, що як політичне врегулювання відбудуться вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, і вони регулюватимуться окремим ухваленим законом. Йде прив'язка закону про вибори до закону про особливості місцевого самоврядування (в ОРДЛО - ред.). Якщо ми повернемося до закону, який ще іноді називають законом про "особливий статус", ухваленого минулою каденцією Верховної Ради і продовженого до 31 грудня нинішнім скликанням, то в ньому, зокрема, є посилання на необхідність ухвалення закону про особливості виборів там (в ОРДЛО - ред.)", - пояснив він.

Резніков зазначив, що, звісно, Верховна Рада на сьогодні має говорити лише про місцеві вибори на підконтрольній території України, а вибори в Криму та на окупованому Донбасі після їх деокупації відбуватимуться за окремим законом, тому це абсолютно непов'язані речі.

"У разі проведення чергових виборів на виборчу кампанію відводиться 90 днів. А на позачергових виборах, а саме про них йтиметься, оскільки чергові місцеві вибори були в 2015 році, але вони не відбулися на території ОРДЛО, кампанія триває 60 днів. Тобто коли буде ухвалений Верховною Радою закон про позачергові вибори в ОРДЛО, це буде спеціальний закон", - зазначив він.

Резніков наголосив, що українська влада хотіла б, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня відбулися на всій території країни, але це відбудеться лише після того, як буде вирішено безпекові питання, про які йдеться в Мінських угодах.

"У цьому випадку це: виведення іноземних військ, роззброєння, демобілізація всіх незаконних військових і не військових збройних формувань, встановлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном, можливість проведення моніторингової місії з боку БДІПЛ ОБСЄ, дотримання Копенгагенського стандарту проведення виборів і законів України", - нагадав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував парламенту ухвалити постанову №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Згідно з текстом постанови, вибори в окупованому Криму і ОРДЛО призначатися і проводитися не будуть і стануть можливими лише після виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України, відновлення повного контролю України над державним кордоном країни, роззброєння усіх незаконних збройних формувань і найманців і відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованій території України.

У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва загальних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад також не призначаються і не проводяться.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+25
1 фото очередь на референдум 2014 год
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6229 Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 7220 2 фото очередь на КПВВ Станица Луганская 2019 год
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09.07.2020 19:05
+14
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6204
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09.07.2020 19:12
+13
какие выборы, голобородьки? повезло пукину с предателем Украины голобородько..
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09.07.2020 19:03
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И по какому закону?
Акак же специальный закон для Киева, Одессы, Харькова... и т.д.?
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09.07.2020 19:01 Відповісти
это с какой стати,кацапырло?и ваще не твое это дело-выборы...ты свои уже обнулил.
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09.07.2020 19:10 Відповісти
та то он иронизирует,
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09.07.2020 19:24 Відповісти
не, нехай смокчуть
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09.07.2020 19:02 Відповісти
Они собираются оживить Моторолу ?

Чудо!
Чудо!😂
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09.07.2020 19:02 Відповісти
какие выборы, голобородьки? повезло пукину с предателем Украины голобородько..
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09.07.2020 19:03 Відповісти
не думаю,что ему сильно повезло...эти рукожопы все равно все запорят.
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09.07.2020 19:11 Відповісти
Голобородько - это всего лишь инструмент для избрания Мертвечука.
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09.07.2020 19:25 Відповісти
зачем нам труп ?
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09.07.2020 19:58 Відповісти
не нам, а им.

затем же, зачем и голобородько
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09.07.2020 20:24 Відповісти
Нібито Резніков розумна людина, але говорить про контроль України над ділянкою україно-російського кордону в ОРДЛО🙄
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09.07.2020 19:03 Відповісти
Да мурло з ОРДЛО вiн,а не цiкава людина,по пицi зрозумiло...
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09.07.2020 19:16 Відповісти
Те, що він працює на зебілів є поганим вибором. Але послухай його пряму мову, не має значення на яку тему. Потім зроби висновок щодо нього.
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09.07.2020 19:24 Відповісти
Медведчук тоже не дурак ага. Но скотина редкая.
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09.07.2020 21:25 Відповісти
ЗЕльоные, попросите Омеляна построить вам гиперлуп в Ростов.
Он умеет, а вам уже скоро понадобится 😂
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09.07.2020 19:04 Відповісти
1 фото очередь на референдум 2014 год
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6229 Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 7220 2 фото очередь на КПВВ Станица Луганская 2019 год
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09.07.2020 19:05 Відповісти
Досить вже жувати цю жвачку. Ніфіга там не буде.
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09.07.2020 19:06 Відповісти
Остается тянуть время, московиты не уйдут, и выборов там не будет, не при этой власти.
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09.07.2020 19:09 Відповісти
"вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, Источник:https://censor.net/n3207231"

Врёт, не разоружение записано, а вывод всех вооруженных формирований, а для тех, кто желает разоружиться есть программа - "Тебя ждут дома".
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09.07.2020 19:06 Відповісти
Який такий закон? У них вже вибори були в 2014 році, цього їм досить. Нехай живуть допоки не будуть волати "путін вивєді!".
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09.07.2020 19:06 Відповісти
А Вова Путин в курсе специального закона и каких-то выборов? Он вообще обожает всякую движуху и балабольство, что бы его просили, поздравляли с Новым годом и т.д. Вот только ни разу он своей парадигме не изменил и на уступки не шел. Чего вы решили, что будет по-другому? Вот никогда не было, и вдруг? Контроль границы, смех один....
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09.07.2020 19:07 Відповісти
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 6204
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09.07.2020 19:12 Відповісти
Бесплатный совет- в шапке издания- выделить место-ВЫБОРЫ В ОРДЛО ПРОЙДУТ ПО УКРАИНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ-большими буквами, а фамилии ораторов и даты озвучки можно проставлять курсивом. Все же посмешнее будет!
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09.07.2020 19:13 Відповісти
Не надо усложнять с фамилиями и курсивом,одним словом-*ОРДЛОМУРЛО*,либо общеизвестными из трёх...
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09.07.2020 19:28 Відповісти
Местные выборы во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону.

=================
Дебил зелёный! Выборы будут проходить только на ДЕОККУПИРОВАННЫХ территориях ОРДЛО и Крыма.
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09.07.2020 19:14 Відповісти
Вава, ти так хочеш в ростов?Ну то поїдеш.
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09.07.2020 19:16 Відповісти
Не,этому надо чуть поближе-в ФОВАН-РОГ!
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09.07.2020 19:43 Відповісти
Резников вполне вменяемый персонаж среди сегодняшних айкосов - он вежливо пояснил рашистам, что выборов на оккупированной территории не будет.
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09.07.2020 19:17 Відповісти
Это так, но зачем тогда было тянуть "му-му" с "консультативным советом", С Сивохиной "платформой примирения" ещё с осени 2019 года? Лицемеры, нет у вас твёрдой позиции, болтаетесь как некая субстанция в проруби.
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09.07.2020 20:30 Відповісти
Затем, что завхоз президента - или работает на РФ, или идиот.
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09.07.2020 20:40 Відповісти
Выборы в ОРДЛО будут внеочередными и пройдут по специальному закону, срок зависит от решения вопросов безопасности, - Резников - Цензор.НЕТ 3028
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09.07.2020 19:18 Відповісти
Про тякі взагалі вибори в даунбасі лепече цей #андон очкастий?
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09.07.2020 19:22 Відповісти
цей кондом явно юдей
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09.07.2020 19:31 Відповісти
Та завтра давай.
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09.07.2020 19:23 Відповісти
Ти мене не Втішив . І що ти тут Робиш . Рятуєш Україну. По перше звяжи 3 Слова до кучі вийми з Рота і перестань Белькотіть і проспись. Правда пьяний проспиться , а Дурак Ніколи.
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09.07.2020 20:03 Відповісти
родився, ***
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09.07.2020 20:01 Відповісти
На территории ОРДЛО выборов как минимум 10 лет после присоединения не должно быть.
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09.07.2020 19:33 Відповісти
а вообще сепара уничтожают
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09.07.2020 19:37 Відповісти
Можно и больше, там уже не поймешь граждане Украины или России и кто есть кто.
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09.07.2020 20:32 Відповісти
Страшно даже представить, какой "специальный закон" о выборах в ОРДЛО примут "Слуги народа" в союзе с ОПЗЖ. Думаю, Ермак вместе с Козаком и под руководством последнего его как раз пишут.
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09.07.2020 19:48 Відповісти
Ермак может только подписать накладную о поступлении в ОПУ канцпринадлежностей.
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09.07.2020 20:35 Відповісти
Зе-гниды на пути легализации паРашной армии в Украине...
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09.07.2020 20:03 Відповісти
Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков - Цензор.НЕТ 8332
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09.07.2020 20:44 Відповісти
как только Украина возьмет под контроль границу с рашистом.так сразу через 15 лет можно и специальным законом провести выборы...
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09.07.2020 21:02 Відповісти
этот мужик сам с собой разговаривает?
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09.07.2020 22:14 Відповісти
Резников вже наговорив на гиляку.
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10.07.2020 00:29 Відповісти
 
 