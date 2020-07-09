Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков

Місцеві вибори в тимчасово окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) будуть позачерговими і відбуватимуться за спеціальним законом. Термін їх проведення залежить не від призначення Верховною Радою чергових місцевих виборів, а від вирішення безпекових питань, виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України - перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо уважно прочитати текст Комплексу заходів з виконання Мінських угод, то там сказано, що як політичне врегулювання відбудуться вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей, і вони регулюватимуться окремим ухваленим законом. Йде прив'язка закону про вибори до закону про особливості місцевого самоврядування (в ОРДЛО - ред.). Якщо ми повернемося до закону, який ще іноді називають законом про "особливий статус", ухваленого минулою каденцією Верховної Ради і продовженого до 31 грудня нинішнім скликанням, то в ньому, зокрема, є посилання на необхідність ухвалення закону про особливості виборів там (в ОРДЛО - ред.)", - пояснив він.

Резніков зазначив, що, звісно, Верховна Рада на сьогодні має говорити лише про місцеві вибори на підконтрольній території України, а вибори в Криму та на окупованому Донбасі після їх деокупації відбуватимуться за окремим законом, тому це абсолютно непов'язані речі.

"У разі проведення чергових виборів на виборчу кампанію відводиться 90 днів. А на позачергових виборах, а саме про них йтиметься, оскільки чергові місцеві вибори були в 2015 році, але вони не відбулися на території ОРДЛО, кампанія триває 60 днів. Тобто коли буде ухвалений Верховною Радою закон про позачергові вибори в ОРДЛО, це буде спеціальний закон", - зазначив він.

Резніков наголосив, що українська влада хотіла б, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня відбулися на всій території країни, але це відбудеться лише після того, як буде вирішено безпекові питання, про які йдеться в Мінських угодах.

"У цьому випадку це: виведення іноземних військ, роззброєння, демобілізація всіх незаконних військових і не військових збройних формувань, встановлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном, можливість проведення моніторингової місії з боку БДІПЛ ОБСЄ, дотримання Копенгагенського стандарту проведення виборів і законів України", - нагадав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував парламенту ухвалити постанову №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Згідно з текстом постанови, вибори в окупованому Криму і ОРДЛО призначатися і проводитися не будуть і стануть можливими лише після виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України, відновлення повного контролю України над державним кордоном країни, роззброєння усіх незаконних збройних формувань і найманців і відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованій території України.

У зв'язку з неможливістю забезпечення представництва загальних інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст Донецької та Луганської областей вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад також не призначаються і не проводяться.