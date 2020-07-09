Бахматюк: все 4 дела VAB банка попали к одним и тем же судьям ВАКС. Таких совпадений не бывает

Олег Бахматюк вызвал директора НАБУ Артема Сытника на публичную дискуссию о фальсификации дела VAB банка и заявил, что дела по банку, которые по представлению НАБУ подаются в апелляционную инстанцию Высшего антикоррупционного суда, попадают к одной тройке судей, что невозможно при автоматизированном распределении дел

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Українські новини.



Об этом Олег Бахматюк, бизнесмен, владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг", заявил в своем блоге на "Украинской правде", комментируя решение Печерского районного суда, который признал открытие дела против него и бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука незаконным. По словам бизнесмена, все представления от НАБУ в апелляционную палату ВАКС попадают к одной и той же тройке судей, хотя в Украине действует автоматическое распределение судебных дел между судьями для обеспечения независимости и беспристрастности процессов рассмотрения дел.



"Отдельно хотел бы остановиться на том, как работает апелляционная инстанция Высшего антикоррупционного суда. Сначала, несмотря на решение первой инстанции, апелляция выносит решение о моем заочном аресте, хотя перед тем в идентичном деле в заочном аресте было отказано Клюеву и Клименко, - пишет Бахматюк. - А дальше происходят еще более интересные вещи: через электронное распределение дел именно эта тройка судей, которая вынесла против меня незаконное решение, получает такое же дело против моей сестры, потом еще одно дело против экс-руководителя VAB-банка. А теперь эти же судьи будут рассматривать апелляцию САП на дело относительно решения Печерского суда. По странному стечению обстоятельств к тройке одних и тех же судей попадут 100% дел, связанных со мной. Бывают ли такие совпадения? Вопрос риторический".



Также бизнесмен заявил, что директор НАБУ Артем Сытник избегает публичной дискуссии с ним о фактах фальсификации дел по VAB банку, акционером которого он был.



Напомним, дело против Писарука и Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, как определил суд, касается получения рефинансирования от НБУ VAB банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергли обвинения НАБУ. Также детективы НАБУ подозреваются ГБР во вмешательстве в составление заведомо ложного экспертного заключения по этому делу.