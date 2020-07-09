Рассмотрение апелляции фигуранта "дела Шеремета" Антоненко отложили на 13 июля, пропал том уголовного дела
Киевский апелляционный суд отложил на 13 июля рассмотрение апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на избрании ему меры пресечения.
Соответствующее решение принято в четверг, 9 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Коллегия судей постановила: объявить перерыв до 13 июля 10:30", - заявил судья.
Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд о наличии или отсутствии одного из томов уголовного дела.
Ранее Киевский апелляционный суд отложил на 9 июля рассмотрение апелляционной жалобы в связи с необходимостью изучения адвокатами Антоненко ходатайство обвинения.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд.
