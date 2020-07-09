ЄС визначив Україну одним із пріоритетних партнерів Європейської водневої стратегії, - Кулеба

Україна названа пріоритетним партнером Європейського Союзу у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок завдяки своєму потенціалу у виробництві та транспортуванні водню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України в четвер, з посиланням на нову водневу стратегію ЄС.

"Вчора в Брюсселі відбулася без перебільшення історична подія: презентація Європейської водневої стратегії, яка започатковує нову технологічну революцію в Європі. Європейський Союз покладає сподівання на Україну як одного з пріоритетних партнерів у постачанні водню до Європи. Ми працювали саме на цей результат, адже він відповідає потенціалу та європейським амбіціям України", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС зазначають, що Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива. Згідно з документом, який презентував 8 липня у Брюсселі Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс, ЄС підтримує амбітні плани європейської промисловості з будівництва потужностей для виробництва зеленого водню.

Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов’язаність інфраструктури та технологічний розвиток. Єврокомісія також заохочує залучати Україну, серед інших країн, до Альянсу чистого водню та розвивати співпрацю з Україною задля виробництва відновлюваної електроенергії та водню.

Завдяки планам з будівництва в Україні 10 ГВт електролізерів для виробництва зеленого водню, наша держава може стати невід’ємною частиною реалізації амбітних цілей Європейської зеленої угоди та плану "2х40 гігават нових потужностей з виробництва водню", - зауважують в українському зовнішньополітичному відомстві.

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