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ЄС визначив Україну одним із пріоритетних партнерів Європейської водневої стратегії, - Кулеба

ЄС визначив Україну одним із пріоритетних партнерів Європейської водневої стратегії, - Кулеба

Україна названа пріоритетним партнером Європейського Союзу у реалізації Європейської водневої стратегії та постачанні новітнього енергетичного ресурсу на європейський ринок завдяки своєму потенціалу у виробництві та транспортуванні водню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України в четвер, з посиланням на нову водневу стратегію ЄС.

"Вчора в Брюсселі відбулася без перебільшення історична подія: презентація Європейської водневої стратегії, яка започатковує нову технологічну революцію в Європі. Європейський Союз покладає сподівання на Україну як одного з пріоритетних партнерів у постачанні водню до Європи. Ми працювали саме на цей результат, адже він відповідає потенціалу та європейським амбіціям України", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У МЗС зазначають, що Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Для її втілення ЄС планує скорочувати кількість вуглецевих викидів на 100 млн тонн щорічно та врешті відмовитися від викопних джерел палива. Згідно з документом, який презентував 8 липня у Брюсселі Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Франс Тіммерманс, ЄС підтримує амбітні плани європейської промисловості з будівництва потужностей для виробництва зеленого водню.

Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов’язаність інфраструктури та технологічний розвиток. Єврокомісія також заохочує залучати Україну, серед інших країн, до Альянсу чистого водню та розвивати співпрацю з Україною задля виробництва відновлюваної електроенергії та водню.

Завдяки планам з будівництва в Україні 10 ГВт електролізерів для виробництва зеленого водню, наша держава може стати невід’ємною частиною реалізації амбітних цілей Європейської зеленої угоди та плану "2х40 гігават нових потужностей з виробництва водню", - зауважують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також: Єврокомісія представила дві стратегії у сфері енергетики в межах "Зеленої угоди"

Автор: 

Євросоюз (13484) Кулеба Дмитро (3604) водень (174) водневе пальне (117)


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Топ коментарі
+2
даешь водородопровод в европу!
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09.07.2020 19:57
+1
Водород производим , - Значит вернем все Остальное.
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09.07.2020 19:57
+1
Европа для меня, скорее - Финляндия. Знают как бить красножопую гниль.
А эти..... пусть принимают арабов и пусть захлебнутся(Путин аплодирует)
идите как вы на.... Путина.
Жабоеды нам не помогли оружием. даже и защитными средствами. совок евровский
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09.07.2020 19:57
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09.07.2020 19:54 Відповісти
даешь водородопровод в европу!
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09.07.2020 19:57 Відповісти
Водород производим , - Значит вернем все Остальное.
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09.07.2020 19:57 Відповісти
Европа для меня, скорее - Финляндия. Знают как бить красножопую гниль.
А эти..... пусть принимают арабов и пусть захлебнутся(Путин аплодирует)
идите как вы на.... Путина.
Жабоеды нам не помогли оружием. даже и защитными средствами. совок евровский
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09.07.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/user/446474 Фінляндія зараз також те саме робить,що і інші.І ві же не в змозі повторити ті історичні подвиги.
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09.07.2020 20:20 Відповісти
Ігор, ладно, давай.
будеш ше мені за історію.... ну не знаю, давай ше за реігію
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09.07.2020 20:23 Відповісти
https://censor.net/user/446474 Таких як Ігор,більше на форумі немає.На жаль я не він.
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09.07.2020 20:24 Відповісти
ну ок, просто базариш подібно як він.
ти єврей?
я теж ні.
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09.07.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/user/446474 Абсолютно не подібно.
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09.07.2020 20:31 Відповісти
х.з., я ж ніби вибачився за то шо подумав шо ти з таким базаром - сусід Іроря по палаті
чо ше потрібно? сказати шо Путін - поганий мужик?
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09.07.2020 21:00 Відповісти
Скільки там з фонду COVID слуги не встигли злямдити...? Терміново гроши кулебі на виробництво водню!
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09.07.2020 20:01 Відповісти
Украинский водород лучший в мире, тем более труба уже есть.
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09.07.2020 20:09 Відповісти
''Водородні'' бомби найчистіші бомби в світі. В нас були саме такі.Але Україна їх виміняла,на туалетний папір.Такої дурості ніхто не робив і не зробить більше ніколи.
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09.07.2020 20:18 Відповісти
А шо они хотят делать с водородом????
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09.07.2020 21:01 Відповісти
Некуда девать электроэнергию, решили хоть так её реализовать. Только не понятно, зачем ЕС нужен водород? Для электростанций, автомобилей, отопления домов?
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09.07.2020 21:04 Відповісти
как на чем, на эвро-6 ахметкиной солар энергии

если захотят на грязной атомной то какие хитрожопые эуропейцы нам попались
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10.07.2020 11:16 Відповісти
 
 