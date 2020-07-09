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Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави"

Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні

Повноважний представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив під час засідання ТКГ 8 липня, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Делегація України в ОБСЄ закликала російську сторону пояснити, це означає вихід РФ із Мінських домовленостей чи намір визнати т.з. "ДНР" та "ЛНР".

"Що стосується російського пропагандистського наративу про внутрішню природу конфлікту на Донбасі, то нам було б дуже цікаво почути чіткі пояснення з боку представника Росії щодо заяв, зроблених вчора повноважним представником Російської Федерації в ТКГ Борисом Гризловим, який заявив, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави", - сказав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

Також читайте: Переговори не зайшли в глухий кут, Росія хоче зблизити позиції, - Резніков

Він закликав постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича прояснити, "чи означає вчорашня заява пана Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських домовленостей, чи ж вона планує визнати ці окуповані райони"?

Заява очільника української місії при ОБСЄ прозвучала у присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Цимбалюк вказав на те, що Росія досі не продемонструвала суттєвих змін у своїй позиції щодо її ролі та відповідальності як учасника двостороннього конфлікту, і натомість "продовжує рішуче заперечувати незаконну окупацію Криму та боягузливо ховатися за своїми маріонетками на Донбасі, просуваючи так званий "прямий діалог" з ними".

"Такий підхід сильно підриває ефективність консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп, оскільки витрачається час і зусилля на формальності, а не на суттєві дискусії між двома сторонами конфлікту", - заявив Цимбалюк.

Читайте також: Терористи в ТКГ вимагають прибрати із закону про особливий статус Донбасу згадку про реінтеграцію 1,5 млн переселенців, називаючи її "несуттєвою", - Казанський

Автор: 

Гризлов Борис (78) росія (65442) Цимбалюк Роман (51) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+28
Грызлов заявил в ТКГ, что "хрю-гав"

...
fixed
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09.07.2020 20:06
+18
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 554
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09.07.2020 20:12
+14
У таких випадках інші держави через МЗС викликають посла і вручають Ноту протесту. Побачимо дії сьогоднішньої влади.
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09.07.2020 20:09
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Грызлов заявил в ТКГ, что "хрю-гав"

...
fixed
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09.07.2020 20:06 Відповісти
все прям кинулись эти ссылки открывать....
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09.07.2020 21:34 Відповісти
дурачок - в спам иди...
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09.07.2020 22:28 Відповісти
Срочно!!! для любого жителя крыма у кого варит голова-подсказка. Берёте кредит в любом банке мира 1500000 под любым предлогом и делаете заказ в Китае на 1000000 чемоданов по одному доллару - реальная цена. на данный момент в крыму цена этого чемодана 3000 рублей к концу года цена подскочит до десятки****** ближайшее время двинет кони 100% и Китайские чемоданы на колёсиках та по мостику) прибыль несусветная.
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09.07.2020 21:35 Відповісти
у Грызлова козла видимо два новых яйца жопы и рога на двух новых головах появились..придурковатый ублюдок прости Господи! ЗАЧЕМ?? такие овцы галдят кислород....
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09.07.2020 22:02 Відповісти
Да, морда у него демоническая и врет по сатанински,хотя кацапам уже давно никто не верит.
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10.07.2020 12:12 Відповісти
В смысле???
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09.07.2020 20:06 Відповісти
шо то Я плохо не понял
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09.07.2020 20:07 Відповісти
и я вот не понял, - че они там наподписывали и напринимали?
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09.07.2020 20:24 Відповісти
тролят ЗЕльое сцыкло
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09.07.2020 20:06 Відповісти
А он типа сопротивляется и очинь переживает....
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09.07.2020 20:22 Відповісти
ты что не можешь картинку вставить , Я щас тебе помогу , идешь на https://linkpicture.com и получаешь ссылку на картинку какая тут проходит
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09.07.2020 20:11 Відповісти
ссылка в самом низу страницы
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09.07.2020 20:14 Відповісти
https://linkpicture.com прямая ссылка
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09.07.2020 20:19 Відповісти
Все проще. При создании сообщения в верхнем меню надо выбрать кнопку "изображение" и туда вставить ссылку на картинку.
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09.07.2020 20:30 Відповісти
Машенька!
Научите меня вставлять картинки... Bitte ,bitte,bitte.... (как.говорит моя внучка 😃 ).
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09.07.2020 22:15 Відповісти
Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 4520Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 5985
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10.07.2020 01:32 Відповісти
Спасибо,Машенька,но я, бестолковая ,уже пыталась занеси картинку с facebook.com ,но ничего не получилось... Попробую создать рекомендуемый вами сервис хранения и попробовать с ним,
Можно я обращусь к вам,если появятся вопросы?
Когда буду спрашивать , с ответом можно не спешить,я уже никуда не тороплюсь....
В компе "зашпайхеровать" я могу всё.. ,но хочется ,иногда, и поделиться....,ну,и развиваться !
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10.07.2020 02:30 Відповісти
Возможно неверный адрес изображения. Попробуйте так. Кликните на нужной картинке правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите "Копировать адрес изображения".
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10.07.2020 08:56 Відповісти
В окне создания сообщения на панели нажимаете кнопку "изображение" (выделено красным). В открывшееся окошко вставляете ссылку на картинку и жмете кнопку вставить. Если хотите вставить картинки со своего компьютера, то предварительно их надо загрузить на любой сервис хранения изображений. Например этот https://uk.imgbb.com
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10.07.2020 01:38 Відповісти
Маша, я разыскиваю родственников Ганны Швыдко, получившей в 16 лет орден Ленина
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10.07.2020 08:19 Відповісти
Это не моя родственница.
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10.07.2020 08:57 Відповісти
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 9044Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 3535Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 6600
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09.07.2020 20:27 Відповісти
Ну скоро значить і Цимбалюк у відставку піде.
Не можна при Нелоху Війнозакінченному називати каців окупантами і агресором.
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09.07.2020 20:08 Відповісти
У таких випадках інші держави через МЗС викликають посла і вручають Ноту протесту. Побачимо дії сьогоднішньої влади.
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09.07.2020 20:09 Відповісти
"влада" від страху унюхалась коксу і пісяється під ліжком
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09.07.2020 20:11 Відповісти
От і побачимо їхні дії.
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09.07.2020 20:12 Відповісти
їх дії - "Лежать-бояться"
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09.07.2020 20:30 Відповісти
Нчего мы не увидим!! А вы что,ещё чего-то ждете от этой власти??
Я жду только прошения об отставке и просьбы о прощении у украинского народа!!💛💙
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09.07.2020 22:20 Відповісти
Для тих хто в танку з бронею в лобі: клоаки ДиНиРи та ДиНиРи фактично узаконив свиночолий гетьман в 2014-му році через свого кума сина Міші і кума ***** Мертвечука в "безальтернативних мінських угодах". І це не перша така заява від орків Росєї, як нині Гризлов видав.
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09.07.2020 20:15 Відповісти
Вот ты тварь рашистская ,никак не угомонишься подонок ! Чморите друзья этого негодяя -*************** пропаГГГандона!
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09.07.2020 21:30 Відповісти
Танька, неужели у тебя все так плохо с мужиками, что ты такая злая?
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09.07.2020 22:42 Відповісти
Надеюсь, ты про своего свинособачьего *****?
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09.07.2020 21:57 Відповісти
Никто не писяет пид лижко! Хватит наговаривать! У всех есть памперсы!
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09.07.2020 21:38 Відповісти
Хасан,что же ты не требовал посла когда обстреливали наших солдат с территории кацапии?Почему кацапский посол не стоял в Киеве перед сывочолым,когда забрали катера, и еще много почему,почему?
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10.07.2020 07:36 Відповісти
грызлову больше не наливать !
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09.07.2020 20:09 Відповісти
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 3542
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09.07.2020 20:10 Відповісти
шо,кацапа,все "слава" гитлера покоя не дает? так твое ***** не гитлер,не дорос.а порох совсем не сталин,миллионы своих граждан голодом не морил.
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09.07.2020 20:14 Відповісти
Зачьотно !

"Зиг !"
"Пролетарии всех стран обїединяйтесь !"
Пока
Пока
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09.07.2020 20:17 Відповісти
Самое интересное, что с 39-го по 41-й именно так и было)
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10.07.2020 00:39 Відповісти
Свнсбк постит такую же свнсбку с Лугандона с типичной для лаптеногих фамилией
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10.07.2020 13:18 Відповісти
Нет уж. Украина единое государство в любом случае. А квазиреспублики сами по себе. Да и почему только два? А крым?
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Крым это Украина ! Пора бы уже кремлёвским наркоманам смирится с этим !
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09.07.2020 20:13 Відповісти
Ватный пдрс,сами по себе болтаются твои дряблые сиськи на ветру ,а Украина была,есть и будет ,в отличии от северной Моржовии
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09.07.2020 21:37 Відповісти
Грызлов заявил в ТКГ, что в Украине "создали еще два государства" - Цензор.НЕТ 554
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09.07.2020 20:12 Відповісти
ДНРу и ЛНРу надо добавить
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09.07.2020 20:13 Відповісти
ДерьмоНасранноеРаиссией, ЛайноНасранноеРаиссией !
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09.07.2020 20:16 Відповісти
креативненько
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09.07.2020 20:21 Відповісти
ЛуганДон - то сепари слиною захлинаються )))
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09.07.2020 22:38 Відповісти
и Анрюшу Деркача, выпускника школы КГБ,
а также госпожу Верещагину с мужем Михайло Кухаренко, организатором львовского отделения международного союза ветеранов "Альфы" в Львовской области


Тетяна Чорновол:

Чоловік чорноротої Верещук підпалював людей у Будинку Профспілок?
Кілька слів стосовно Верещук. Є інформація, що її чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014.
Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати.
А ще цікавіше, що її чоловік - засновник львівської організації ветеранів антитерору "Альфа". Альфа пройшла фронт і впевнена серед них є справжні герої.
Але заснована чоловіком Верещук організація була не зараз. То ветеранська організація альфачів з часів Кучми, яка була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами.
Отож, робіть висновки...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3199798.html
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09.07.2020 20:28 Відповісти
Ну тогда все пазлы сходятся ,большинство( ?) зекоМанды есть капитулянты и предатели Украины
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09.07.2020 21:42 Відповісти
Всі все знають (хто окупує частину українських територій, хто спонсорує цю окупацію, як це робиться і ким), але всі роблять вигляд, що ніц не знають і не розуміють. Це називається дипломатія? Може до такої дипломатії, як і до доброго слова, додати ще "Кольт"?
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09.07.2020 20:13 Відповісти
Скорее всего ЗЕ опять пробивают на *слабо*. Мол не пойдете на уступки признаем квазиреспублики. Только лучше ети недореспублики пускай так и остаются в статусе *приднестровья* и *абхазии* чем реально нам их всунут в качестве автономных государств, под каким то там статусом, о чем и мечтает Растиковая Федораска
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09.07.2020 20:14 Відповісти
100%
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09.07.2020 20:16 Відповісти
угро-фінські московські кацапи, наші вороги у всі часи... якщо з деяким сусідами виникала в історії ситуаційна ворожнеча, яка закінчувалась добросусідством, то з кацапами таке неможливо апріорі.
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09.07.2020 20:15 Відповісти
От того, что скажут Грызлов или Хрюн Моржов, Московия не перестанет считаться агрессором, воюющим против Украины на Донбассе.
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09.07.2020 20:18 Відповісти
Слишком украинцы мягкотелые, с москалями надо по строже.
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09.07.2020 20:23 Відповісти
прюФееет,малограмотная кацапюрка...
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09.07.2020 21:46 Відповісти
Нас рать.
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09.07.2020 22:20 Відповісти
***** пошел ва-банк. Кремль заметушился как змея на сковородке, потому что очень важно чтобы осенние выборы прошли с участием миллионов ордиловцев, которые пропихнут во власть колаборантов-жопоблоковцев. Иначе придется ждать еще 4 года под санкциями. Если же выборы в ОРДЛО пройдут отдельно от общеукраинских то будет очень трудно пропихнуть во власть своих, так как все внимание будет приковано именно к ОРДЛО.
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09.07.2020 20:24 Відповісти
А Рашистская Фашизация сама не государство - не конституция, а сборник суеверий.
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09.07.2020 20:27 Відповісти
Федерастия еще таке- сяке, расия как субъект федерастии воистину терра инкогнита, без флага, герба, конституции и территории.
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09.07.2020 20:43 Відповісти
Пора и нам рашу начинать делить
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09.07.2020 20:31 Відповісти
У самого грязьлова в голове ипуцца три питараса апокалипсиса: )(уйло, шойга, говорящий конь.
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09.07.2020 20:35 Відповісти
Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави" - Цензор.НЕТ 8514
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09.07.2020 20:37 Відповісти
во плять рашистская разведка как работаеть..Откуда они знают ,что Украина роздала 200тысяч украинских паспортов на Кубани и столько же в Ростовской области..
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09.07.2020 20:55 Відповісти
У Грызлова уже старческий маразм начался, впрочем, как и у всей верхушки РФ. Готовьтесь у#бки, смерть не за горами.
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09.07.2020 21:27 Відповісти
Россия для Запада что-то изображает, наши дипломаты что-то изображают для населения Украины. Что-то куда-то процесс типа идет, как в Грузии с 1992 года, и все знают, что никуда он не приведет.
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09.07.2020 21:38 Відповісти
А то что у северных братанов 3 страны не сказал? КГБ, Чечня и остальное шобло-+бло!
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09.07.2020 21:52 Відповісти
А ви від них чогось іншого чекаєте ???
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09.07.2020 22:22 Відповісти
Вшивые продолжают гнуть свою линию...
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09.07.2020 22:29 Відповісти
А чё все так возбудились? Шо первая брехня Парашки? А Украина как СЛОН из басни идти вперёд должна и идёт! А "моська- рашка" пусть до визга гавкает.💛💙...
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09.07.2020 22:41 Відповісти
Как это, в государстве Украина созданы еще два государства?? Так не бывает! Или оно в государстве Украина, тогда оно не государство, или оно просто государства, тогда оно не в Украине! Бредятина очередная!
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09.07.2020 22:59 Відповісти
А когда в этих "государствах" ходит рубль и флаги ,гербы ну очень похожи на флаг и герб соседнего государства,то тут и ежу понятно,что это не какая ни агрессия,а "внутренний гражданский конфликт".Кстати,может кто нибудь обьяснить почему ДВА?Почему лнр и днр не обьединились?Что или кто разделяет "братский народ" донбасса?У них же наверняка есть разделенные семьи между двумя "государствами", кто ж это так решил резать "по живому"? Непонятно...
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10.07.2020 08:50 Відповісти
а вообще наши представители могут потребовать убрать это неадекватное чудище из ТКГ? ну или с ноги в грызло зарядить хотя бы?
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09.07.2020 23:18 Відповісти
если свинособаки признают лугандон, то это будет означать их поражение в войне за Украину. т.е. их неспособность внедрения опухоли лугандона в тело Украины на своих условиях
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10.07.2020 01:37 Відповісти
Грызлов-инъекционный наркоман.
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10.07.2020 04:59 Відповісти
кукареканье представителей ПИД,,,рашенского Фекалистана не стоит выеденного яйца, весь цивилизованный мир давно понимает что мордер и их ботаксный педофильный Шнырь вова это рассадник брехни, терроризма, идиотизма, абсурда и т.д
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10.07.2020 09:01 Відповісти
Грызлов отчитался,что на российские деньги на сегодняшний день на территории Украины построены два ватноскрепных анклава-такие себе два "ВАТИкана"-государства в государстве ???
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10.07.2020 09:38 Відповісти
грызлову надо дать в грызло))))
иначе говнорашенское чмо не успокоется. ))))
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10.07.2020 10:39 Відповісти
видимо Грызлов что-то знает, о чем остальные пока нет... после недавно обнародованной петиной размовы с кацапским тераном уже нельзя чему-то удивляться...
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10.07.2020 11:24 Відповісти
Лучше бы Грызло беспокоилось количеством злокачественных образований, на которое распадётся егоПаРаша в результате скорой кровавой внутрифедеральной войны. Свободный Кавказ уже много лет ведёт освободительную антимасковскую войну - активно уничтожает кацарылых федералов... Скоро ещё более жестокая бойня начнётся на всей территории ********....Уверен , путинского подземного склепа - говноубежища на всех грызловых и медведевых не хватит....90% кремлёвской верхушки надо готовиться на тот свет...
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10.07.2020 14:41 Відповісти
 
 