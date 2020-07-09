Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави"
Повноважний представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив під час засідання ТКГ 8 липня, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Делегація України в ОБСЄ закликала російську сторону пояснити, це означає вихід РФ із Мінських домовленостей чи намір визнати т.з. "ДНР" та "ЛНР".
"Що стосується російського пропагандистського наративу про внутрішню природу конфлікту на Донбасі, то нам було б дуже цікаво почути чіткі пояснення з боку представника Росії щодо заяв, зроблених вчора повноважним представником Російської Федерації в ТКГ Борисом Гризловим, який заявив, що "на сьогодні в Україні створено ще дві держави", - сказав Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.
Він закликав постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича прояснити, "чи означає вчорашня заява пана Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських домовленостей, чи ж вона планує визнати ці окуповані райони"?
Заява очільника української місії при ОБСЄ прозвучала у присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.
Цимбалюк вказав на те, що Росія досі не продемонструвала суттєвих змін у своїй позиції щодо її ролі та відповідальності як учасника двостороннього конфлікту, і натомість "продовжує рішуче заперечувати незаконну окупацію Криму та боягузливо ховатися за своїми маріонетками на Донбасі, просуваючи так званий "прямий діалог" з ними".
"Такий підхід сильно підриває ефективність консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи та її робочих груп, оскільки витрачається час і зусилля на формальності, а не на суттєві дискусії між двома сторонами конфлікту", - заявив Цимбалюк.
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fixed
Научите меня вставлять картинки... Bitte ,bitte,bitte.... (как.говорит моя внучка 😃 ).
Можно я обращусь к вам,если появятся вопросы?
Когда буду спрашивать , с ответом можно не спешить,я уже никуда не тороплюсь....
В компе "зашпайхеровать" я могу всё.. ,но хочется ,иногда, и поделиться....,ну,и развиваться !
Не можна при Нелоху Війнозакінченному називати каців окупантами і агресором.
Я жду только прошения об отставке и просьбы о прощении у украинского народа!!💛💙
"Зиг !"
"Пролетарии всех стран обїединяйтесь !"
Пока
Пока
а также госпожу Верещагину с мужем Михайло Кухаренко, организатором львовского отделения международного союза ветеранов "Альфы" в Львовской области
Тетяна Чорновол:
Чоловік чорноротої Верещук підпалював людей у Будинку Профспілок?
Кілька слів стосовно Верещук. Є інформація, що її чоловік Михайло Кухаренко був серед "альфівців", які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014.
Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати.
А ще цікавіше, що її чоловік - засновник львівської організації ветеранів антитерору "Альфа". Альфа пройшла фронт і впевнена серед них є справжні герої.
Але заснована чоловіком Верещук організація була не зараз. То ветеранська організація альфачів з часів Кучми, яка була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами.
Отож, робіть висновки...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3199798.html
иначе говнорашенское чмо не успокоется. ))))