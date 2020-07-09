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У ЗНО з історії взяло участь 178 тисяч абітурієнтів, не допустили до тестування 75 осіб, - Міносвіти

У ЗНО з історії взяло участь 178 тисяч абітурієнтів, не допустили до тестування 75 осіб, - Міносвіти

У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України, яке відбулося 9 червня, взяли участь 178 714 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"У зовнішньому незалежному тестуванні з історії України взяли участь 178 714 осіб - це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося сьогодні, 9 липня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до тестування не допустили 75 учасників, із них у 17 - виявлено ознаки гострих респіраторних захворювань. Роботу 120 учасників було припинено достроково через порушення процедури тестування.

Поріг "склав/не склав" і результати ЗНО з історії України буде визначено до 24 липня. Результати з'являться на сторінках учасників до 25 липня.

Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з історії України через причин, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

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А сепарнє складати ЗНО задля вступу до українських ВУЗів не треба! Зелена освіта рулить!
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09.07.2020 20:14 Відповісти
на ЗНО 2020 вони ще реєструвались і перший тест здавали. а чи доздають ЗНО після об"яви його небов"язковості для них, не відомо.
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10.07.2020 00:25 Відповісти
 
 