Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери

Голова партії "Слуга народу", перший заступник керівника фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що президент Володимир Зеленський є для своєї партії "духовним лідером", особливо у час підготовки до місцевих виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас зараз є два процеси з президентом: по місцевих виборах, а друге – підводимо підсумки року роботи парламенту й рік роботи нашої монобільшості, і проводимо такі зустрічі з депутатами та президентом по групах", – сказав Корнієнко.

На запитання журналіста, чи радяться "Слуги народу" із президентом по місцевих виборах, Корнієнко відповів ствердно.

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"Так, радимося, він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили... Ну, я так жартую, звичайно. Але, зрозуміло, що принципові рішення, які стосуються висувань, в першу чергу мерів (бо мер – це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер, як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент в цьому також брав активну участь", – пояснив Корнієнко.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.