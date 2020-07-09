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Новини Місцеві вибори-2020
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Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери

Корнієнко про підготовку

Голова партії "Слуга народу", перший заступник керівника фракції партії у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що президент Володимир Зеленський є для своєї партії "духовним лідером", особливо у час підготовки до місцевих виборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас зараз є два процеси з президентом: по місцевих виборах, а друге – підводимо підсумки року роботи парламенту й рік роботи нашої монобільшості, і проводимо такі зустрічі з депутатами та президентом по групах", – сказав Корнієнко.

На запитання журналіста, чи радяться "Слуги народу" із президентом по місцевих виборах, Корнієнко відповів ствердно.

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"Так, радимося, він же наш духовний і практичний лідер, фактично. Нашої політичної сили... Ну, я так жартую, звичайно. Але, зрозуміло, що принципові рішення, які стосуються висувань, в першу чергу мерів (бо мер – це не пряма паралель, але можна провести якусь невелику аналогію, що мер, як президент міста), тому для нас важливо, оскільки ми президентська партія, щоб президент в цьому також брав активну участь", – пояснив Корнієнко.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися восени цього року. Напередодні до Верховної Ради внесли проєкт постанови про дату проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+64
Оно и понятно...вы ему ..
-вот корабельная сосна..
А но вам..
-баба да...баба да..
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09.07.2020 20:13
+47
Корниенко о подготовке "Слуги народа" к местным выборам: Зеленский - наш духовный лидер, советуемся с ним по кандидатурам в мэры - Цензор.НЕТ 9212
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09.07.2020 20:20
+39
В корабельных соснах...он специалист...
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09.07.2020 20:15
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Если Духовный лидер играет на рояле не руками, то что можно ждать от его адептов?
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10.07.2020 00:00 Відповісти
Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери - Цензор.НЕТ 8487
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10.07.2020 00:03 Відповісти
БАБА ДА БАБА ДА
ИА ИА
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10.07.2020 00:15 Відповісти
этому алкашу--нужно меньше пить,тогда мысли будут трезвыми !!!!
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17.07.2020 07:48 Відповісти
Сорян, нашвидкоруч:

Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери - Цензор.НЕТ 3966
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10.07.2020 00:20 Відповісти
Да уж, таких придурков ещё поискать надо. Им только юморески писать, а не страной править!
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10.07.2020 00:21 Відповісти
аятола.уа
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10.07.2020 01:10 Відповісти
духовный лидер,аятолла зерохумейни
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10.07.2020 01:20 Відповісти
Назвати ЗЕ духовним лідером, це треба бути або вкрай цинічним або повним ідіотом, хоча в СН вистачає і тих і цих.
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10.07.2020 02:29 Відповісти
Зеленський - наш духовний лідер

А Алахвердієва-наша корабельна сосна )))
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10.07.2020 08:02 Відповісти
"Духовный лидер"..... Корниенко, ах как подлизнул, как подлизнул!!!!!
А если в опу поцелуешь Клоуна, он тебя наградит!!!

Я хренею! Был шоумен, стал Клоуном, а теперь Духовный Лидер!!!!
Нет! Клоун всегда останется Клоуном.
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10.07.2020 09:15 Відповісти
похоже, им опять шото забористое подогнали
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10.07.2020 09:34 Відповісти
духовный лидер убежал к мендель, а жену свою бросил
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10.07.2020 10:58 Відповісти
Каков Поп, таков и приход!
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10.07.2020 11:02 Відповісти
Ваш духовний лідер Кирилко "Гундяй". Де вибачення за термос???
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10.07.2020 11:13 Відповісти
Вылитый Далай Лама.
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10.07.2020 16:22 Відповісти
Яка ціль подібних жартів, розсмішити - так вже не смішно, давно, подратувати - куди вже більше. Ваші жарти знаємо де подивитися, зараз зарплатню отримуєте не за це. Що ви там курите???
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14.07.2020 21:23 Відповісти
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