Закликаємо сербські ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію про участь українців у протестах в Белграді, - посольство

Українське посольство в Сербії спростувало інформацію про причетність України або її громадян до протестів у Белграді, закликавши сербські ЗМІ не поширювати неправду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній інформації посольства.

У повідомленні зазначається: "У ці дні через російські і проросійські інформаційні ресурси в інформаційному просторі Сербії поширюється інформація про ймовірний "український сценарій" і причетність українців до подій у Сербії.

У зв'язку з цим посольство України в Сербії офіційно заявляє, що держава Україна жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Сербія.

Посольство України не має інформації про участь громадян України в останніх подіях у Сербії.

Посольство України має честь звернутися до ЗМІ в Сербії із запрошенням не поширювати неправдиву інформацію про Україну і громадян України щодо ситуації в Сербії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Серби пішли на штурм парламенту через посилення карантину. ФОТОрепортаж