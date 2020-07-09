Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський
На переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу українська сторона зробила запит на терміновий обмін полоненого Валерія Матюшенка, який має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив учасник переговорів ТКГ блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"У гуманітарній підгрупі цього разу також говорили про українського полоненого Валерія Матюшенка, який сидить у полоні в бойовиків "ДНР" на 32-ій зоні. У нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям - сильні болі і швидка втрата ваги. Це можуть бути або симптоми онкології, або інші наслідки знущань, яких людина зазнала в полоні.
Українська сторона просить обміняти Матюшенка в екстреному порядку, оскільки людина серйозно хвора, і важливо встигнути його врятувати", - написав Казанський.
Журналіст зазначив, що інформацію про Матюшенка донесли до ОБСЄ і "тієї сторони". "Зараз домагаємося проведення обстеження. Поки зрозумілої реакції і чіткої відповіді з боку бойовиків немає", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.radiosvoboda.org/a/30494562.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbuzvilnenyi-tortury/30468686.html
Кальміуське під орками ?
Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку.
Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі.
Щороку від раку помирають близько 90 тис. осіб, з них 35% люди працездатного віку.
Щодня в Україні захворюють раком 450 людей, з них гинуть 250.
Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку.Медицина не допомогла ні американському сенатору Джону Маккейну, ні російській поп-зірці Жані Фріске, ні відомій режисерці, академіку Національної академії мистецтв України Кірі Муратовій, не допоможе й цьому нещасному полоненому, запущена онкологія не лікується взагалі. Чомусь не потрібний був терміновий обмін хлопця з Донбасу, якого третій раз полонили терористи і зараз його мучать до сильних болей і загрозі життю.
Зелена кремлівська агентура повністю розкрилась. Затримали в Києві 2 дні тому позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17, якій може свідчити безпосередньо на верхівку РФ і поступив наказ з Кремля робити терміновий обмін, поки його не допитали слідчі Гаагського трибуналу.