Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський

На переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу українська сторона зробила запит на терміновий обмін полоненого Валерія Матюшенка, який має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив учасник переговорів ТКГ блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі цього разу також говорили про українського полоненого Валерія Матюшенка, який сидить у полоні в бойовиків "ДНР" на 32-ій зоні. У нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям - сильні болі і швидка втрата ваги. Це можуть бути або симптоми онкології, або інші наслідки знущань, яких людина зазнала в полоні.

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Українська сторона просить обміняти Матюшенка в екстреному порядку, оскільки людина серйозно хвора, і важливо встигнути його врятувати", - написав Казанський.

Журналіст зазначив, що інформацію про Матюшенка донесли до ОБСЄ і "тієї сторони". "Зараз домагаємося проведення обстеження. Поки зрозумілої реакції і чіткої відповіді з боку бойовиків немає", - додав він.