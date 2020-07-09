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Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський

Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський

На переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу українська сторона зробила запит на терміновий обмін полоненого Валерія Матюшенка, який має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив учасник переговорів ТКГ блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У гуманітарній підгрупі цього разу також говорили про українського полоненого Валерія Матюшенка, який сидить у полоні в бойовиків "ДНР" на 32-ій зоні. У нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям - сильні болі і швидка втрата ваги. Це можуть бути або симптоми онкології, або інші наслідки знущань, яких людина зазнала в полоні.

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Українська сторона просить обміняти Матюшенка в екстреному порядку, оскільки людина серйозно хвора, і важливо встигнути його врятувати", - написав Казанський.

Журналіст зазначив, що інформацію про Матюшенка донесли до ОБСЄ і "тієї сторони". "Зараз домагаємося проведення обстеження. Поки зрозумілої реакції і чіткої відповіді з боку бойовиків немає", - додав він.

Через проблеми зі здоровям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський 01

Автор: 

Донбас (22356) Казанський Денис (308) полонені (2267) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+4
На розвідника "днр", якого нещодавно арештували.
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09.07.2020 20:56
+2
На Сивохо, Ермака или Портнова нужно менять.
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09.07.2020 21:07
+1
Запросили обмен после того как просто так депортировали группу росийских диверсантов? А на кого теперь обменивать будете?
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09.07.2020 20:52
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Запросили обмен после того как просто так депортировали группу росийских диверсантов? А на кого теперь обменивать будете?
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09.07.2020 20:52 Відповісти
На розвідника "днр", якого нещодавно арештували.
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09.07.2020 20:56 Відповісти
Так нужно еще 99 поймать вражеских разведчиков. ЗЕ меняет 100 врагов на одного нашего
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09.07.2020 21:06 Відповісти
Обміняють на якусь важливу персону. А хто він такий цей Матюшенко? Військовий чи таксист?
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09.07.2020 20:53 Відповісти
«Схватила мужа за руки, а он мне протягивает «Джека» - шоколадные конфеты, которые мы с большим трудом и в очень небольшом количестве могли ему передавать. У меня был день рождения, и Валера решил вот так поздравить. Я забрала конфету, а потом еще корила себя, что ему там нечего есть, а я, получается, отобрала». Татьяна Матюшенко с надеждой ждала обмена в декабре 2019-го - но чем он становился ближе, тем большее говорило ей о том, что мужа, измученного пытками, не отдадут.
https://www.radiosvoboda.org/a/30494562.html
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09.07.2020 21:00 Відповісти
По словам Татьяны Матюшенко, супруги жителя Кальмиусского (Комсомольска) Валерия Матюшенко, в СБУ на днях ей сказали, что сторона «ДНР» не подтверждает ее мужа на обмен. Но в канун обмена в декабре 2019-го Валерия снимал один из российских телеканалов; Татьяна лично была на «судах» супруга в Донецке; о том, что он действительно в 32-й колонии в Макеевке сейчас говорят экс-узники; а у жены есть на руках документы и от СБУ, и от вооруженного формирования «МГБ», где подтверждается - мужа держат боевики.
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09.07.2020 21:01 Відповісти
«Валера пропал 15 июля 2017 года. Как потом выяснилось, ему надели мешок на голову прямо на площади возле нашего дома в Комсомольске. Все случилось в обед. Я знала, что он бы не ушел никуда без предупреждения, поэтому уже вечером забила тревогу. Обратилась в полицию, в СБУ, написала заявление в «МГБ». Не сразу, но в Донецке, в итоге, официально подтвердили, что он у них. До 32-й колонии, куда муж попал уже после «приговора», его удерживали на ул. Светлого Пути, 3 - на территории бывшего завода «Изоляция». В этом месте из людей выбивают все живое - над ними издеваются и жестоко пытают.
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09.07.2020 21:03 Відповісти
Более того - иногда издеваются не только надзиратели, но и сами осужденные. Так, ребра моему мужу ломал освобожденный несколько месяцев назад Евгений Бражников. Его задержали в 2016 году, обвинив в «госизмене». Но, на самом деле, Бражников всегда был пророссийским - арест произошел, потому что боевики разных группировок что-то там не поделили между собой.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbuzvilnenyi-tortury/30468686.html
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09.07.2020 21:04 Відповісти
У остальных здоровье только укрепляется?
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09.07.2020 21:02 Відповісти
На Сивохо, Ермака или Портнова нужно менять.
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09.07.2020 21:07 Відповісти
На зєлю дебільну всіх патриотів з ордла поміняти!
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09.07.2020 21:18 Відповісти
Ніфіга він нікому не потрібний.
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09.07.2020 22:30 Відповісти
Виглядає, цивільний, який там жив.
Кальміуське під орками ?
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09.07.2020 21:15 Відповісти
https://pershyj.com/p-volinskogo-kiborga-ne-pustili-za-zustrich-z-zelenskim-44286?utm_source=novapress&utm_medium=facebook Волинського «кіборга» не пустили на зустріч із Зеленським

Через проблеми зі здоров'ям полоненого Матюшенка українська сторона в ТКГ зробила запит на його терміновий обмін, - Казанський - Цензор.НЕТ 8340
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09.07.2020 21:18 Відповісти
Статистика онкологічних захворювань в Україні https://uozter.gov.ua/ua/news-1-0-223-
Україна на другому місці в Європі за темпами поширення раку.
Щорічно в Україні більше 160 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі.
Щороку від раку помирають близько 90 тис. осіб, з них 35% люди працездатного віку.
Щодня в Україні захворюють раком 450 людей, з них гинуть 250.
Щогодини реєструється понад 20 нових випадків захворювання, а 10 жителів України помирають від раку.Медицина не допомогла ні американському сенатору Джону Маккейну, ні російській поп-зірці Жані Фріске, ні відомій режисерці, академіку Національної академії мистецтв України Кірі Муратовій, не допоможе й цьому нещасному полоненому, запущена онкологія не лікується взагалі. Чомусь не потрібний був терміновий обмін хлопця з Донбасу, якого третій раз полонили терористи і зараз його мучать до сильних болей і загрозі життю.
Зелена кремлівська агентура повністю розкрилась. Затримали в Києві 2 дні тому позаштатного співробітника ГРУ, причетного до збиття "Боїнга" MH17, якій може свідчити безпосередньо на верхівку РФ і поступив наказ з Кремля робити терміновий обмін, поки його не допитали слідчі Гаагського трибуналу.
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09.07.2020 21:34 Відповісти
 
 