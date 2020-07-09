Головний фактор негативного впливу на інвестклімат - слабка судова система, - опитування Європейської Бізнес Асоціації

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) опитала 105 керівників компаній, щоб з'ясувати індекс інвестиційної привабливості України.

Як пишуть Факти, про це йдеться в дослідженні ЕВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами опитування, 62% вважають поточний інвестклімат несприятливим. Що ж стосується негативних факторів впливу на інвестиційний клімат, то 87% називають таким фактором слабку судову систему.

Слабкість судової системи характеризує і одна з найтриваліших судових справ - за право на торгову марку "Корвалол" між правовласником на цю ТМ компанією "Фармак" і фармкомпанією "Дарниця", яка випускає "Корвалол-Дарниця".

Нагадаємо, понад 15 років "Фармак" намагається захистити унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum".

Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще в 1993 році. Препарат був визнаний добре відомим, однак конкурент на ринку - фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

Ще у квітні 2017 року "Фармак" звернувся до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) із заявою про визнання добре відомим знаком "Корвалол Corvalolum" в Україні на ім'я ВАТ "Фармак" станом на 1 грудня 2002 року, про що був видано наказ МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року.

Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати це рішення МЕРТ недійсним, зокрема, мотивувавши позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними і доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційної палати МЕРТ.

У 2019 компанія "Фармак" виграла перші дві інстанції - Господарський і Апеляційний суд, а Верховний Суд України направив справу на новий розгляд за формальною ознакою.

Раніше "ФАКТИ" розповіли, як у середині минулого століття Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого є АТ "Фармак", було прийнято рішення розробити технології і створити серцево-судинний препарат, аналогічний препарату "Валокордин", який виготовлявся в Німеччині. Розробник препарату - старший хімік В. Я. Яковлєва. Перша партія лікарського засобу "Корвалол" була випущена в 1959 році. Відтоді завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату "Корвалол" на території колишнього СРСР. З 1991 року ВАТ "Фармак" - єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі. При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан і Казахстан. Використання знака "Корвалол Corvalolum" загалом підтверджується упаковками за період з 1991-го по 2001 рік включно.