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Новини
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Головний фактор негативного впливу на інвестклімат - слабка судова система, - опитування Європейської Бізнес Асоціації

Головний фактор негативного впливу на інвестклімат - слабка судова система, - опитування Європейської Бізнес Асоціації

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) опитала 105 керівників компаній, щоб з'ясувати індекс інвестиційної привабливості України.

Як пишуть Факти, про це йдеться в дослідженні ЕВА, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами опитування, 62% вважають поточний інвестклімат несприятливим. Що ж стосується негативних факторів впливу на інвестиційний клімат, то 87% називають таким фактором слабку судову систему.

Слабкість судової системи характеризує і одна з найтриваліших судових справ - за право на торгову марку "Корвалол" між правовласником на цю ТМ компанією "Фармак" і фармкомпанією "Дарниця", яка випускає "Корвалол-Дарниця".

Нагадаємо, понад 15 років "Фармак" намагається захистити унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum".

Цю назву компанія зареєструвала в Україні ще в 1993 році. Препарат був визнаний добре відомим, однак конкурент на ринку - фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

Ще у квітні 2017 року "Фармак" звернувся до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) із заявою про визнання добре відомим знаком "Корвалол Corvalolum" в Україні на ім'я ВАТ "Фармак" станом на 1 грудня 2002 року, про що був видано наказ МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року.

Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулася до Господарського суду Києва з вимогою визнати це рішення МЕРТ недійсним, зокрема, мотивувавши позовні вимоги тим, що популярність знака не підтверджується фактичними даними і доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційної палати МЕРТ.

У 2019 компанія "Фармак" виграла перші дві інстанції - Господарський і Апеляційний суд, а Верховний Суд України направив справу на новий розгляд за формальною ознакою.

Раніше "ФАКТИ" розповіли, як у середині минулого століття Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого є АТ "Фармак", було прийнято рішення розробити технології і створити серцево-судинний препарат, аналогічний препарату "Валокордин", який виготовлявся в Німеччині. Розробник препарату - старший хімік В. Я. Яковлєва. Перша партія лікарського засобу "Корвалол" була випущена в 1959 році. Відтоді завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату "Корвалол" на території колишнього СРСР. З 1991 року ВАТ "Фармак" - єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі. При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи та Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан і Казахстан. Використання знака "Корвалол Corvalolum" загалом підтверджується упаковками за період з 1991-го по 2001 рік включно.

Автор: 

Європейська бізнес асоціація (228) Фармак (38) Дарниця (99)


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Топ коментарі
+6
Слабка судова система керується владою. Тому без зміни влади не буде зміни судової системи.
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09.07.2020 21:02
+4
Ибрагим ты что мелешь ? Не твой ли чоколадный бай её состряпал ?
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09.07.2020 21:30
+3
Система - це щось упорядковане, а це суцільна ганьба.
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09.07.2020 21:02
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Система - це щось упорядковане, а це суцільна ганьба.
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09.07.2020 21:02 Відповісти
Слабка судова система керується владою. Тому без зміни влади не буде зміни судової системи.
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09.07.2020 21:02 Відповісти
Ибрагим ты что мелешь ? Не твой ли чоколадный бай её состряпал ?
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09.07.2020 21:30 Відповісти
Так он хочет еще пришествия барыги, а вдруг исправился. Главное звездонуть, а потом подумать, кто проводил судебную реформу. И не оскорбляй , таких, как он, жена Порошенка назвала ПОРОХОБРАТ.
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09.07.2020 22:00 Відповісти
Зе-Бубочька вже https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2 давно "перестряпав" суди в Україні
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10.07.2020 08:46 Відповісти
не говори чушь , попередники в стране это традиция виноватости
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10.07.2020 11:59 Відповісти
Йой! Встидно стало?
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09.07.2020 21:10 Відповісти
И шо, даже инвестиционная госпожа няня не помогает?
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09.07.2020 21:21 Відповісти
Зкурвлена правоохоронна система
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09.07.2020 21:23 Відповісти
Слабая.??? Вона тупокрімінальна , тобто ніяка
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09.07.2020 21:24 Відповісти
Думаю, что всё это фуфло, эта "Европейская Бизнес Ассоциация" ***** ссытся, вот и вся непривлекательность
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09.07.2020 21:25 Відповісти
Власть в Украине над законом. За неё боролись не для того, чтобы жить по законам как все остальные людишки.
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09.07.2020 21:27 Відповісти
Судебная система у нас крепкая , круговая порука сук в мантиях .....
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09.07.2020 21:29 Відповісти
пока су дебная власть Украины не будет очищена от продажных судей, ничего в стране не изменится. Только тотальное очищение от продажных тварей в мантиях. Другого выхода нет.
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09.07.2020 21:46 Відповісти
Говорила же месяца три тому назад посол Германии что ли, мол наводите порядок с судами...
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09.07.2020 22:02 Відповісти
А как она может быть сильной??? Тогда сядет Порошенко, а за ним и Зеленский... А за компанию еще сотни и тысячи чиновников и придворных "бизнесменов".... Кому же такое надо?
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09.07.2020 22:38 Відповісти
Инвестиций нет нк изза судебной системы. Нафиг честным людям судиться. Просто бизнкс у нас можно делать только ворам и нечестным наруку подонкам. Все остальные прозябают. Такой бизнес нахрен никому не нужен.
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09.07.2020 22:43 Відповісти
 
 