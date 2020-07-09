За підпал стерні на Донеччині затримали агронома, йому загрожує до 5 років ув'язнення, - Геращенко. ВIДЕО
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що поліція затримала агронома, який підпалював стерню в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Часто лісові пожежі стаються від ощадливості, а точніше жадібності власників сільгосппідприємств та інших землекористувачів.
Після збирання врожаю, в гонитві за прибутком і щоб заощадити на паливі, багато аграріїв воліють перед переорюванням землі випалювати стерню, абсолютно не думаючи про жахливі наслідки, до яких це може призвести.
Сьогодні на Донеччині в Бахмутському районі було затримано агронома Дмитра П. 1993 року народження, який підпалив стерню в порушення існуючих правил і законів.
Він думав, що про це ніхто не дізнається. Але наші військові саме в цьому місці проводили обліт території безпілотником, зафіксували факт підпалу і повідомили про нього поліції.
Агронома затримали, йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 245 Кримінального Кодексу, яка передбачає відповідальність за підпал стерні.
Суд по цій статті може призначити покарання у вигляді штрафу від 91 800 гривень до 153 000 гривен. Або в разі якщо це займання призвело до тяжких наслідків - знищення майна, загибелі флори і фауни, то палій може отримати реальний строк позбавлення волі від 2 до 5 років.
До речі ця стаття Кримінального Кодексу була посилена в травні 2020 роки після катастрофічних пожеж у Чорнобилі та в Житомирській області, за що ми вдячні народним депутатам і президенту.
Дякую також нашим військовим за пильність і небайдужість. Без відео з безпілотника нам було б складно висувати підозру агроному-палію.
Надалі попереджаю всіх, хто збирається порушити Закон і підпалювати стерню, траву і ліс - за це передбачена серйозна кримінальна відповідальність! Не жартуйте з Законом! Не наражайте на небезпеку життя і здоров'я українців!"
На відео, знятому з військового БПЛА, машина агронома-палія намагається втекти з місця злочину.
Будь ласка, зачекайте...
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- Наши схемы там же где и все мы, вот где наши схемы..
А ничего, что за рулем зажигалкой как-то прикуривают сигарету и высшим пилотажем не считают?
И земля при этом НЕ очищается от сорняков - многие степные сорняки напротив - после пала лучше растут, тк их семена защищены от огня.
Так, у мене дача є і я особисто наблюдав за тим, що рослинні рештки аж ніяк не заважають рости новому врожаю - бо це природньо. Більш того - потроху перегниваючи - вони роблять грунт більш пухким та родючим.
Те що у Вас на дачі жменька рослинок у компості перегниває - трішки інше аніж у полі валки , або залишки кукурудзяних стебел (((( плюс зволоженість грунту - на дачі Ви десь полили , десь дерева притінили і т. д. , а у полі , особливо у степовій зоні вологи у грунті хронічно недостає тому іноді виходить так що приорані залишки через рік а то і два виорюються як сьогоднішні )))) - ось такий процес швидкого перегнивання )))) - ця відповідь не для того щоб Вас образити - просто так , для розширення кругозору , щоб зрозуміли що теорія і практика розходятьсь дуже часто і дуже далеко )))))
ща есть бактерии,внес=сожрали и пережевали всю стерню.но они денежку стоят.легче сжечь(вместе с ближлежащими селами)
про жучки-павучки: сгорають як корисні, так і шкідники. Всі трупики пташенят-зайченят будуть зїдені всякими шуліками, воронами і лисицями.
Коли ще не було землеробства - степи теж горіли. Чи то від блискавки, чи пастухи підпалювали. Бо висока суха трава заважає рости молодій. І в тих степах, як ми знаємо тепер, зьявився "кращий в світі" (за запевнянням Ющенка) чорнозем.
Ні, не пастухи. Їхні вівці та корови. А до пастухів трохи інші віці та корови. Пердштейн?
А пастухи нашого степу (тягнеться від ******** Черкащини аж до забайкальських степів) існують в степу тисячі років. Тож вони - активні учасники творення чорнозему. Перш, ніж написати комент, я згадую прочитані книги чи підручники. Один із них "Грунтознавство" (почвовєдєніє шоб тобі понятно було).
Для того щоб рослинні залишки стали чимось корисним без спалювання - той самий азот треба внести додатково зовні - тоді мікроорганізми перероблять , до цього моменту та сама стерня азот із грунту тільки забирає (((
в принципе не только с ними!! Земельные держиморды, они временщики, им не нужно выращивать своего агронома, воспользовались услугами со стороны и всё, а со временем наступает коллапс в среде специалистов СХ
Агрономом он становится после получения диплома в 22-23 года.