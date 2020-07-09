За підпал стерні на Донеччині затримали агронома, йому загрожує до 5 років ув'язнення, - Геращенко. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що поліція затримала агронома, який підпалював стерню в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Часто лісові пожежі стаються від ощадливості, а точніше жадібності власників сільгосппідприємств та інших землекористувачів.

Після збирання врожаю, в гонитві за прибутком і щоб заощадити на паливі, багато аграріїв воліють перед переорюванням землі випалювати стерню, абсолютно не думаючи про жахливі наслідки, до яких це може призвести.

Сьогодні на Донеччині в Бахмутському районі було затримано агронома Дмитра П. 1993 року народження, який підпалив стерню в порушення існуючих правил і законів.

Він думав, що про це ніхто не дізнається. Але наші військові саме в цьому місці проводили обліт території безпілотником, зафіксували факт підпалу і повідомили про нього поліції.

Дивіться також: Пенсіонерка на Харківщині загинула під час спалювання сухостою, - ДСНС. ФОТО

Агронома затримали, йому пред'явлено підозру за частиною 1 статті 245 Кримінального Кодексу, яка передбачає відповідальність за підпал стерні.

Суд по цій статті може призначити покарання у вигляді штрафу від 91 800 гривень до 153 000 гривен. Або в разі якщо це займання призвело до тяжких наслідків - знищення майна, загибелі флори і фауни, то палій може отримати реальний строк позбавлення волі від 2 до 5 років.

До речі ця стаття Кримінального Кодексу була посилена в травні 2020 роки після катастрофічних пожеж у Чорнобилі та в Житомирській області, за що ми вдячні народним депутатам і президенту.

Дякую також нашим військовим за пильність і небайдужість. Без відео з безпілотника нам було б складно висувати підозру агроному-палію.

Надалі попереджаю всіх, хто збирається порушити Закон і підпалювати стерню, траву і ліс - за це передбачена серйозна кримінальна відповідальність! Не жартуйте з Законом! Не наражайте на небезпеку життя і здоров'я українців!"

На відео, знятому з військового БПЛА, машина агронома-палія намагається втекти з місця злочину.