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Новини Убивство Шеремета
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Під час судового засідання в справі фігуранта "справи Шеремета" Антоненка загубилася підозра, - юрист Маслов

9 червня під час розгляду апеляції адвоката Кругового на ухвалу від 25.05.2020 (суддя Писанець) про продовження ув'язнення Андрія Антоненка (Riffmaster) виникла пікантна ситуація - з'ясувалося, що в справі відсутня підозра самому Андрію Антоненкові.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ написав юрист Леонід Маслов.

Він зазначив: "У Київський апеляційний суд справа надійшла з Печерського районного суду у двох томах - 229 і 132 аркуша, в яких немає додатків до клопотання прокурора, зокрема, нової підозри від 21.05.2020. Томи мають нумерацію "1 з 2" і "2 з 2" і закінчуються постановою слідчого судді, однак сумарна кількість аркушів менша, ніж нібито було в додатках до клопотання прокурора. Прокурор заявив, що виникла технічна помилка при подачі і підозра зникла.

Однак апеляційний суд, розуміючи, що без неї доведеться негайно відпустити Антоненка, вирішив переконатися, чи прокурор помилився (він сам сказав в засіданні, що не додав підозру) і не подав 287 аркушів додатків, чи може суддя Писанець загубив їх, а якщо так - то до чи після прийняття свого рішення.

Останнього, на жаль, ми тепер не дізнаємося, якщо документи чарівним чином знайдуться - виготовити їх складно (але цікаво, які будуть номери томів - "том № півтора", "1а", "1б").

Згідно з п. 10 розділу 7 Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України судові справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250. Отже, якщо у справі зникло 287 аркушів у суді, то це як мінімум 2 томи.

Нагадаємо, що відповідно до ч.2 ст. 422 КПК апеляційна скарга на постанову слідчого судді розглядається не пізніше ніж через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга надійшла 02.06.2020, але справа досі, вже на 38-й день, не розглянута, оскільки Печерський суд не надсилав матеріали провадження до 22.06.2020.

Суддя Писанець із невідомих причин під час засідання відмовив стороні захисту в ознайомленні з наявними у нього додатками до клопотання прокурора і тому ми не можемо стверджувати, що саме сталося.

Суддя Писанець на етапі вже після вивчення доказів взяв у прокурора постанову, яку той забув включити і непомітно підкинув її у справу. Її ми знайшли на стор.7 том 2 в апеляції. Він також скопіював "своє" рішення майже дослівно з попередніх, (С.Вовка від 14.12.2019 та за своїм від 05.02.2020) передруковуючи CopyPaste неймовірні пасажі, від яких здригнеться кожен більш-менш знаючий юрист:

Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи, на судовий розгляд упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду.

враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, що в сукупності свідчить, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку вказаної особи.

Розгляд справи щодо перегляду постанови Печерського суду, з урахуванням думки Печерського суду відбудеться в понеділок 13 липня о 10:30.

Відео пікантного моменту.

Автор: 

Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+21
это не суд, это балаган...
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09.07.2020 22:15
+16
воно нє патєрялось воно відпало
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09.07.2020 22:05
+15
"Печерский Вечерний Квартал" в действии - выпускники юморидического факультета Криворожского финуниверситета похоже рулят....
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09.07.2020 22:24
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как лихо закручен сюжет....
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09.07.2020 22:03 Відповісти
Прям блокбастер какой-то
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09.07.2020 22:10 Відповісти
Сюжет намотаний на орган, яким Зєлєнскій імітував гру на роялі.
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09.07.2020 23:27 Відповісти
воно нє патєрялось воно відпало
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09.07.2020 22:05 Відповісти
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09.07.2020 22:07 Відповісти
печально и грустно.. мне самому как адвокату пришлось разбираться с пикантным моментом как мог Верховный Суд вынести какое то решение на Приговор суда 1 и Ухвалу 2 инстанции если в деле отсутствовал сам ПРИГОВОР а человек чалился уже на зоне.... вы думаете Небеса содрогнулись.. да ничего подобного.. на Зону отправили какой то 111000 ксерокопия типа резолютивной части Приговора типа а сам Приговор как то так до роны и не доехал... потом дело и вовсе странным образом пропало из архива суда... и всех канцелярий нет потом ночью человека просто выбросили с тюрьмы и сказали по хорошему забыть что он ошибочно незаконно провел в местах не столь отдаленных почти 3 года.... хорошо что кто то ночью на авто остановился подобрал его даром дал мобильник и он позвонил своим родным те ночью наняли автомобиль взяли одежу и гроши и рванули за ним за 470 верст...
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09.07.2020 22:51 Відповісти
Прокурорским не хватает денег на айкосы.
Они скурили два тома бумаги.
А может быть, в прокуратуру не завезли туалетную бумагу.
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09.07.2020 22:13 Відповісти
это не суд, это балаган...
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09.07.2020 22:15 Відповісти
"Печерский Вечерний Квартал" в действии - выпускники юморидического факультета Криворожского финуниверситета похоже рулят....
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09.07.2020 22:24 Відповісти
От же ж мрази, ...лять !!!
Это просто п...ц какой-то.
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09.07.2020 22:24 Відповісти
Если нет подозрения, то на каком законном основании держат невиновного в сизо?
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09.07.2020 22:25 Відповісти
А у нас в стране вообще что-то делается на законных основаниях?
Достаточно сказать, что основной закон (Конституцию) нарушают все, кому не лень, буквально на каждом углу, начиная с обоссанных парковщиков и кончая верховной зРадой с её "законотворчеством".
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10.07.2020 00:57 Відповісти
Держись брат, зелень пожухнет и опадет.

https://www.youtube.com/watch?v=FSV_ewubNak
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09.07.2020 22:28 Відповісти
В ходе судебного заседания в деле фигуранта "дела Шеремета" Антоненко потерялось подозрение, - юрист Маслов - Цензор.НЕТ 191
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09.07.2020 22:30 Відповісти
Комедія переходить в трагедію.
Вже більше півроку люди за гратами.
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09.07.2020 22:50 Відповісти
а чем Антоненко так напугал айкосного осла ?
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10.07.2020 00:38 Відповісти
Пока что это драма. Финал трагедии наступит в стиле а-ля Чаушеску.
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10.07.2020 00:58 Відповісти
Остается единственно правильное решение, авакорюкзак больше полгода держал невинных людей и должен за это ответить, сейчас на законных основаниях засадить на тот же срок, т.е. 1,5 года.
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09.07.2020 23:28 Відповісти
он это по приказу Членограя делал, однако
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10.07.2020 00:36 Відповісти
По-перше, прокурори якісь школярі-двійочники, по-друге, видно, що суддя ставиться упереджено до адвокатів і поблажливо до тих двох дурнів-прокурорів.
Цей треш має бути закінченим. Невинні мають бути звільненими. Винні у фабрикуванні справи і причетні до цього мають бути покарані. Так і буде.
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10.07.2020 03:33 Відповісти
Это цветочки. Ягодки будут, когда дело начнут рассматривать в суде по сути, не такое "полезет".
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10.07.2020 07:03 Відповісти
 
 