Під час судового засідання в справі фігуранта "справи Шеремета" Антоненка загубилася підозра, - юрист Маслов

9 червня під час розгляду апеляції адвоката Кругового на ухвалу від 25.05.2020 (суддя Писанець) про продовження ув'язнення Андрія Антоненка (Riffmaster) виникла пікантна ситуація - з'ясувалося, що в справі відсутня підозра самому Андрію Антоненкові.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ написав юрист Леонід Маслов.

Він зазначив: "У Київський апеляційний суд справа надійшла з Печерського районного суду у двох томах - 229 і 132 аркуша, в яких немає додатків до клопотання прокурора, зокрема, нової підозри від 21.05.2020. Томи мають нумерацію "1 з 2" і "2 з 2" і закінчуються постановою слідчого судді, однак сумарна кількість аркушів менша, ніж нібито було в додатках до клопотання прокурора. Прокурор заявив, що виникла технічна помилка при подачі і підозра зникла.

Однак апеляційний суд, розуміючи, що без неї доведеться негайно відпустити Антоненка, вирішив переконатися, чи прокурор помилився (він сам сказав в засіданні, що не додав підозру) і не подав 287 аркушів додатків, чи може суддя Писанець загубив їх, а якщо так - то до чи після прийняття свого рішення.

Останнього, на жаль, ми тепер не дізнаємося, якщо документи чарівним чином знайдуться - виготовити їх складно (але цікаво, які будуть номери томів - "том № півтора", "1а", "1б").

Згідно з п. 10 розділу 7 Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України судові справи з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250. Отже, якщо у справі зникло 287 аркушів у суді, то це як мінімум 2 томи.

Нагадаємо, що відповідно до ч.2 ст. 422 КПК апеляційна скарга на постанову слідчого судді розглядається не пізніше ніж через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга надійшла 02.06.2020, але справа досі, вже на 38-й день, не розглянута, оскільки Печерський суд не надсилав матеріали провадження до 22.06.2020.

Суддя Писанець із невідомих причин під час засідання відмовив стороні захисту в ознайомленні з наявними у нього додатками до клопотання прокурора і тому ми не можемо стверджувати, що саме сталося.

Суддя Писанець на етапі вже після вивчення доказів взяв у прокурора постанову, яку той забув включити і непомітно підкинув її у справу. Її ми знайшли на стор.7 том 2 в апеляції. Він також скопіював "своє" рішення майже дослівно з попередніх, (С.Вовка від 14.12.2019 та за своїм від 05.02.2020) передруковуючи CopyPaste неймовірні пасажі, від яких здригнеться кожен більш-менш знаючий юрист:

Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи, на судовий розгляд упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду.

враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, що в сукупності свідчить, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку вказаної особи.

Розгляд справи щодо перегляду постанови Печерського суду, з урахуванням думки Печерського суду відбудеться в понеділок 13 липня о 10:30.

Відео пікантного моменту.