Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовцям 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації перед візитом президента Володимира Зеленського наказали вичерпувати воду з калюж, що утворилися на неремонтованій дорозі.

Фото і відео осушення калюж журналістам надали самі військовослужбовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Як повідомляє джерело, наказ командування частини віддало під виглядом ремонту доріг, який до цього не робився приблизно 20 років.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" здійснювали на виїзді з льотного поля на КПП.







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Ситуацію прокоментували в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України.

"Керівництво частини домовилось із дорожниками, аби вони на безоплатній основі засипали вибоїни в частині демонтованим асфальтом. Щоб не трамбувати його у воді, військові осушували ями підручними засобами. Все", - сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці командування в Фейсбуці.

"Прибирання території та латання вибоїн у військових частинах в таких спосіб проводять регулярно і "зради" немає. А виконавцями цих робіт є безпосередньо військовослужбовці, бо фірми (на умовах утсорсингу) для прибирання території, на жаль, не передбачено", - додали в командуванні.