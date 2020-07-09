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Новини Боротьба з коронавірусом
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З реанімації в італійському Бергамо, який дуже постраждав від коронавірусу, виписали останнього пацієнта з COVID-19

З реанімації в італійському Бергамо, який дуже постраждав від коронавірусу, виписали останнього пацієнта з COVID-19

8 липня з відділення реанімації лікарні імені Папи Івана XXIII в італійському Бергамо виписали останнього пацієнта з коронавірусною інфекцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Corriere della Sera.

Тест чоловіка на коронавірус виявився негативним, його переведено у звичайну палату.

На урочистих зборах персоналу клініки прозвучало оголошення, що лікарям і сестрам відділення інтенсивної терапії більше не потрібно носити захисні костюми, весь персонал довго аплодував.

Перший хворий із COVID-19 поступив до реанімації найбільшої міської клініки 23 лютого, 137 днів тому. У найважчі дні епідемії до 100 осіб було підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.

Зараз у лікарні залишається близько 30 пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус, захворювання у них протікає в легкій формі.

Серед великих міст Італії Бергамо постраждав від епідемії найсильніше. У провінції Ломбардія за час пандемії було інфіковано майже 95 тис. осіб, понад 16,7 тис. померли.

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Автор: 

Італія (1574) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Навіщо? Чим менше люди знають, тим більше бояться, бояться значить з ними можна робити, що хочеш.
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09.07.2020 22:38
+2
Чому не пишуть, скільки йому років ?
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09.07.2020 22:27
+1
Пациент с короновирусом, как написано в заголовке - здоровый человек?
Вас теперь двое, вы и редактор этого сайта.
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09.07.2020 22:33
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Я дико извиняюсь.
Шо, так больного и выписали?
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09.07.2020 22:23 Відповісти
Пациент - человек получающий медицинскую помощь
Больной - человек имеющий проблемы со здоровьем, пораженный каким либо заболеванием
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09.07.2020 22:27 Відповісти
Пациент с короновирусом, как написано в заголовке - здоровый человек?
Вас теперь двое, вы и редактор этого сайта.
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09.07.2020 22:33 Відповісти
Почитай в любом другом месте и увидишь, что это обычная формулировка.
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09.07.2020 22:36 Відповісти
Вы таджик?
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09.07.2020 22:44 Відповісти
Выписали из реанимации, а не из больницы.
"Тест чоловіка на коронавірус виявився негативним, його переведено у звичайну палату."Джерело:https://censor.net/ua/n3207267
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10.07.2020 00:54 Відповісти
мммм, респект
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09.07.2020 22:23 Відповісти
16,7 тыс скончались только в Ломбардии...
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09.07.2020 22:25 Відповісти
у моего товарища в Никарагуа в один день умерли отец и мать от ковид, ужасно.
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09.07.2020 22:49 Відповісти
Чому не пишуть, скільки йому років ?
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09.07.2020 22:27 Відповісти
Навіщо? Чим менше люди знають, тим більше бояться, бояться значить з ними можна робити, що хочеш.
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09.07.2020 22:38 Відповісти
І звідки вони знають, шо він останній? Чи то - останній за якийсь період?
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10.07.2020 06:14 Відповісти
в італійському Бергамо виписали останнього пацієнта з коронавірусною інфекцією Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

Зараз у лікарні залишається близько 30 пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус, захворювання у них протікає в легкій формі. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

Чи я розучився розуміти написане, чи хтось пише шо попало...
У провінції Ломбардія за час пандемії було інфіковано майже 95 тис. осіб, понад 16,7 тис. померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3207267

якась занадто висока летальність. або це - число всіх померлих з будь-яких причин у провінції Ломбардія.
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09.07.2020 23:58 Відповісти
И фсе....Деньги освоены - нефиг болеть...А у нас как то вяло,вяло товарищи журналюги.....
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10.07.2020 08:10 Відповісти
 
 