З реанімації в італійському Бергамо, який дуже постраждав від коронавірусу, виписали останнього пацієнта з COVID-19

8 липня з відділення реанімації лікарні імені Папи Івана XXIII в італійському Бергамо виписали останнього пацієнта з коронавірусною інфекцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Corriere della Sera.

Тест чоловіка на коронавірус виявився негативним, його переведено у звичайну палату.

На урочистих зборах персоналу клініки прозвучало оголошення, що лікарям і сестрам відділення інтенсивної терапії більше не потрібно носити захисні костюми, весь персонал довго аплодував.

Перший хворий із COVID-19 поступив до реанімації найбільшої міської клініки 23 лютого, 137 днів тому. У найважчі дні епідемії до 100 осіб було підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.

Зараз у лікарні залишається близько 30 пацієнтів із позитивним тестом на коронавірус, захворювання у них протікає в легкій формі.

Серед великих міст Італії Бергамо постраждав від епідемії найсильніше. У провінції Ломбардія за час пандемії було інфіковано майже 95 тис. осіб, понад 16,7 тис. померли.

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