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Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії, Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень

Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії, Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень

Голова парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі заявив, що офіційний Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень у зв'язку з останніми заявами Міхеіла Саакашвілі.

Про це Сесіашвілі заявив журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нікого не здивувала чергова ганебна пропаганда і повна брехні заява Саакашвілі. (...) Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, але це одна частина (...), а друга тема, на яку варто звернути увагу, що він представляє владу України. Він є українським чиновником", - сказав Сесіашвілі.

За словами голови парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії, коли український чиновник у своїх заявах ставить під сумнів легітимність влади Грузії, це не може залишитися без реагування і Україна повинна буде дати роз'яснення.

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Сесіашвілі підкреслив при цьому, що для Грузії є серйозною темою той факт, що чиновник з України втручається у внутрішні політичні питання Грузії.

Раніше в четвер грузинські ЗМІ процитували Саакашвілі, який у своєму черговому відеозверненні заявив, що не визнає законною нинішню владу Грузії. При цьому він знову заявив про наміри активно сприяти зміні влади в Грузії. На його думку, це може статися в жовтні, коли заплановано парламентські вибори.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.

Автор: 

Грузія (1847) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+44
Да заткните же этот фонтан. Пока он нас окончательно не рассорил.
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09.07.2020 22:56
+34
Миша, тебя ЗЕля взял чтобы ходить по крышам, а не рвать их !
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09.07.2020 22:56
+28
Понеслась душа в рай. Давайте нас Саакашвили еще с Грузией поссорит! Зачем нужно было ставит его на должность? Это тот случай, когда заставляют дурака Богу молится, а он лоб расшибает.
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09.07.2020 22:56
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ЗЕ, ты молодец!!!

Карлсон тебе так попортит рейтинг, что тебя даже в Цирк не выберут.
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10.07.2020 09:37 Відповісти
Какой позор свалился на Украину с возвращением этого наркомана
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10.07.2020 09:42 Відповісти
***..! Відправте цю ху..юв Грузію ! Або до путіна , там "лєгітімно" .
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10.07.2020 09:55 Відповісти
Що Міхо, ти вже зовсім єданувся головою?
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10.07.2020 10:46 Відповісти
Пане Президенте, чи не могли б ви дати настанову своєму васалу, висловлювати свою окрему думку з питань, що натерли мозяла особисто йому, в спортивних штанях на кухні, а не в краватці та піджакові, як посадова особа держави Україна. Бо його окрема думка немає жодного відношення ні до офіційної позиції країни, ні взагалі до кола інтересів українців.
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10.07.2020 10:54 Відповісти
Чомусь на Заході про ексів-майже нічого,а в Україні-неначе в помийниці відмивають це старе,брудне лайно вже 29-ть років.Ви що там усі посудомийки рошен чи заручники плантатора пеці на його 104-х плантаціях?
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10.07.2020 12:09 Відповісти
упссс... сейчас это гастролер поссорит нас с Грузией!
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10.07.2020 12:30 Відповісти
Михаил Саакашвили и вкусный галстук
https://www.youtube.com/watch?v=13D0wf1W76M
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10.07.2020 18:54 Відповісти
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