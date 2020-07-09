Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії, Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень
Голова парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії Іраклій Сесіашвілі заявив, що офіційний Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень у зв'язку з останніми заявами Міхеіла Саакашвілі.
Про це Сесіашвілі заявив журналістам у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нікого не здивувала чергова ганебна пропаганда і повна брехні заява Саакашвілі. (...) Він є політичним злочинцем перед своєю країною і розшукується грузинським правосуддям, але це одна частина (...), а друга тема, на яку варто звернути увагу, що він представляє владу України. Він є українським чиновником", - сказав Сесіашвілі.
За словами голови парламентського комітету з оборони і безпеки Грузії, коли український чиновник у своїх заявах ставить під сумнів легітимність влади Грузії, це не може залишитися без реагування і Україна повинна буде дати роз'яснення.
Сесіашвілі підкреслив при цьому, що для Грузії є серйозною темою той факт, що чиновник з України втручається у внутрішні політичні питання Грузії.
Раніше в четвер грузинські ЗМІ процитували Саакашвілі, який у своєму черговому відеозверненні заявив, що не визнає законною нинішню владу Грузії. При цьому він знову заявив про наміри активно сприяти зміні влади в Грузії. На його думку, це може статися в жовтні, коли заплановано парламентські вибори.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
12 червня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкіані заявив, що Тбілісі не псуватиме відносини з Києвом через Саакашвілі.
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