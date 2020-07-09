За добу в Чернівецькій області зафіксовано 22 нові випадки зараження COVID-19, а вилікувалося 109 осіб, - ОДА
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук оприлюднив інформацію про те, що в області кількість тих, хто вилікувалися від коронавірусу в п'ять разів перевищила кількість тих, хто був інфікований за добу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Осачук зазначив: "Чудова новина - вперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус подолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п'ять разів менше, лише 22.
Показники захворюваності в нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це "гарна тенденція".
Обласний лабораторний центр опрацював сьогодні, 9 липня, 188 зразків.
Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5096 осіб".
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