УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7488 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
915 2

За добу в Чернівецькій області зафіксовано 22 нові випадки зараження COVID-19, а вилікувалося 109 осіб, - ОДА

За добу в Чернівецькій області зафіксовано 22 нові випадки зараження COVID-19, а вилікувалося 109 осіб, - ОДА

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук оприлюднив інформацію про те, що в області кількість тих, хто вилікувалися від коронавірусу в п'ять разів перевищила кількість тих, хто був інфікований за добу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Осачук зазначив: "Чудова новина - вперше за добу від COVID-19 одужали понад 100 осіб! Сьогодні вірус подолали 109 буковинців. Водночас нових випадків у п'ять разів менше, лише 22.

Показники захворюваності в нашій області порадували навіть головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який зазначив, що це "гарна тенденція".

Обласний лабораторний центр опрацював сьогодні, 9 липня, 188 зразків.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5096 осіб".

Читайте також: Розслаблятися не можна, боротьба з COVID-19 ще не завершена, - Зеленський

Автор: 

Буковина (851) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Ну вот наконец то мы при Зеленском вышли на первое место в Европе по суточному количеству заболевших на COVID-19 .
показати весь коментар
09.07.2020 23:38 Відповісти
ОГА-ДА-УРА! Как только Зе в Черновцах появилось,так все и прекратилось,типа...дануна...,посетитель родных регионов в рабочем плановом визите,в п.... к своей Мандель без визы оманской...
показати весь коментар
10.07.2020 00:49 Відповісти
 
 