НАТО працює над новою концепцією "Стримування та оборона для євроатлантичного простору", - заступник голови Альянсу

З огляду на характер загроз, які тільки загострилися після кризи коронавірусу, НАТО розробляє нову концепцію стримування та оборони для євроатлантичного простору, має посилити Північноатлантичний союз і зміцнити трансатлантичні зв'язки.

Про це в четвер під час віртуальної дискусії про розвиток співпраці між ЄС і НАТО, яка відбулася в рамках Оборонного форуму ЄС у Вашингтоні під егідою Бруклінського інституту, заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

"Ми працюємо над новою концепцією під назвою "Стримування та оборона для євроатлантичного простору". Вона буде першим всеосяжним документом, у всіх просторах, у всіх напрямках на 360 градусів навколо, включно з космосом, гібридні і кібернетичні загрози, включно з новими технологіями і більш традиційними загрозами. Вона буде втілена в оперативні заходи НАТО, і буде враховувати досвід наших друзів з ЄС. Дублювати один одного, - це погана ідея. Тому, якщо НАТО робить щось хороше, Євросоюз повинен доповнювати наші дії", - сказав заступник генерального секретаря НАТО.

Він зазначив, що ідея створення такої концепції була прийнята міністрами оборони країн НАТО, і робота почалася за активної участі начальників штабів і військових експертів за підтримки Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Мірче Джоане висловив переконання, що жодна з країн-союзниць у сучасних умовах не може самостійно знайти достатньої відповіді на виклики, що виникають у сфері безпеки, тому міцні трансатлантичні зв'язки набувають особливого значення.

НАТО і ЄС глибоко пов'язані один з одним, оскільки 22 європейські країни є одночасно членами НАТО і членами ЄС, 90 відсотків європейського населення проживають на територіях країн НАТО. У цих умовах, ЄС і НАТО мають бути сумісними в аналізі та реагуванні на загрози, які стоять перед обома структурами.

"Історія ніколи не зупиняється, глобальна конкуренція посилюється, підйом Китаю є вже фактом, і Росія, яка є агресивною, як ніколи, намагається зруйнувати Захід політично. Посилюється змагання в космосі, виникають нові технології, які зміщують світові центри сили. Тому ми не можемо не інвестувати в оборону, оскільки оборона є передумовою для миру", - зазначив представник НАТО.

Він зазначив, що Євросоюз не є оборонною структурою. Водночас, він може багато чого зробити для розвитку здатностей європейських союзників по НАТО і внести істотний внесок у розподіл фінансового навантаження, що пов'язано з підтриманням належного рівня безпеки.