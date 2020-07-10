Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко

Рейтинг нової влади України знизився через відсутність швидких змін, яких очікувала частина виборців.

Про це заявив голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас була така соціологія рік тому... "Як швидко мають прийти зміни?" - там таке питання було. Там 15-20% говорили, що за рік... Я думаю, що коли відбувається зниження рейтингу, то, звичайно, це за рахунок тих, хто очікував швидких результатів, за рік", - сказав Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що на час каденції президента Володимира Зеленського та його команди "випало кілька зовнішніх чинників, на які важко було вплинути". Зокрема, він назвав авіакатастрофу літака МАУ в Ірані й епідемію COVID-19.

Корнієнко припустив, що частина електорату "Слуги народу" пішла до партії ОПЗЖ.