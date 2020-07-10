Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко
Рейтинг нової влади України знизився через відсутність швидких змін, яких очікувала частина виборців.
Про це заявив голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У нас була така соціологія рік тому... "Як швидко мають прийти зміни?" - там таке питання було. Там 15-20% говорили, що за рік... Я думаю, що коли відбувається зниження рейтингу, то, звичайно, це за рахунок тих, хто очікував швидких результатів, за рік", - сказав Корнієнко.
Нардеп підкреслив, що на час каденції президента Володимира Зеленського та його команди "випало кілька зовнішніх чинників, на які важко було вплинути". Зокрема, він назвав авіакатастрофу літака МАУ в Ірані й епідемію COVID-19.
Корнієнко припустив, що частина електорату "Слуги народу" пішла до партії ОПЗЖ.
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...меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат, сказал Зеленский Источник: https://censor.net/n3207105
(RuriкUnitedSlovens)з одного боку і москалі-пітероси(РоманаСини)з їх МЬІ РУСЬІ С КИЯ(Русския) мізги запаскудили і ви почали ділити укрів,не розуміючи,що Федоров навіть своє "Наречіє" у Львові москалям придумав.Тупні -рекрути москаля,чи реестрові козаки -речі посполитої, безграмотні-дерете Україну навпіл,мов шакальня падаль на смітнику навіть тоді,коли вже усі розуміють на Заході,що UKR це дійсно похідне,як кажеш, від ментального розуміння за прикладом сполучені штати-US,обєднане королівство-UK,тобто UKR -ніщо інше,як Унія Київської Русі.Обєднання,діду,спільнота,гроMада в широкому розумінні слова,а не в твому пуку "ти кацап",коли тобі,сліпото древня,пишуть українською.Плюс,тобі,виродкові совка невідомо,скільки укрів Кубані,Саратова навіть Пермі пішли в 14-му захищати Україну проти політики *****,а вже в 16-му змушені були з побратимами-західняками робити венгерські паспорти і тікати на Захід від продажних ментяр,бо тотально при безвізі ті зливали їх,навіть україномовних,окупантам,а ті відстрілювали.Ви,батраки плантатора чули декілька гучних справ,а гинули тоді сотні "нелегальних".Та після такого не 122-і тис.га с/х землі,які під час війни орендував під Вінницею мародер для свого агокомплексу,а метр на метр такій скотині і вниз головою заживо-гріха не буде.Тому,якщо топиш за злочинця,то точно обісрала коза діда,-витруси чоботи-будеш схожий на трухлявий пеньок,а не на українця.
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Снижение рейтинга происходит из-за наличия тех дебилов, которых обманули по телевизору российская пропаганда, 95й квартал, наркоман и которые поняли, что их тупо надули.
швидкихрезультатів, - "слуга народу" Корнієнко
Сьогодні, 9 Липня 2020, Зеленський має бути з візитом у Луцьку, де, зокрема, відвідає 204-ту бригаду тактичної авіації. Оскільки наш "гарант" любить красиві будівництва, за командою його Офісу почали наводити "порядок". Як? З саморобними віниками та пластиковими пляшками військові спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років) смолою.
Хлопці, які в разі необхідності стануть на захист територіальної цілісності України - мають пляшками і віниками прибирати воду спеціально для зустрічі того, хто навіть військову кафедру не закінчував!
Добре, що хоч траву не змусили фарбувати в зелений колір.
Кем ты был до ЗЕ???? Никем. Имиджмейкером, который подрабатывал на выборах у разных партий. Ты сам ржал над ЗЕ и не верил в его победу, но тебе платили и ты работал.
Потеря рейтинга происходит потому, что Вы создали не партию, а стаю. Стаю некомпетентных, жадных и тупых обезьян. И эту стаю возглавляет некомпетентный Клоун, который себя считает Богом.
Посмотри на себя и на Клоуна - небритые, мятые, ботаете на жаргоне.
Вы власть????
НЕТ! БЫДЛО!!!
Тут не о рейтинге надо думать, а о Ростове!
А чего ЕЩЁ они ждали кроме МГНОВЕННЫХ результатов?
Долгой многолетней системной работы?