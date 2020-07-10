УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7534 відвідувача онлайн
Новини
6 374 161

Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко

Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, -

Рейтинг нової влади України знизився через відсутність швидких змін, яких очікувала частина виборців.

Про це заявив голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас була така соціологія рік тому... "Як швидко мають прийти зміни?" - там таке питання було. Там 15-20% говорили, що за рік... Я думаю, що коли відбувається зниження рейтингу, то, звичайно, це за рахунок тих, хто очікував швидких результатів, за рік", - сказав Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що на час каденції президента Володимира Зеленського та його команди "випало кілька зовнішніх чинників, на які важко було вплинути". Зокрема, він назвав авіакатастрофу літака МАУ в Ірані й епідемію COVID-19.

Корнієнко припустив, що частина електорату "Слуги народу" пішла до партії ОПЗЖ.

Автор: 

рейтинг (1657) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+57
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9021
показати весь коментар
10.07.2020 00:09
+57
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2709
показати весь коментар
10.07.2020 00:12
+46
Так а другие, вменяемые, за вас и не голосовали
показати весь коментар
09.07.2020 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дебил , очень много голосовало не за Зелинского , а против Порошенко , где то 40% и они точно уже уходят.А еще приходит понимание что власть надо бить!Бить пока не станет служить народу!
показати весь коментар
10.07.2020 02:07 Відповісти
Отже вас наіібали, признайте що ви лохи)))!
показати весь коментар
10.07.2020 02:14 Відповісти
А Порошенко никого не вжучил и 51% совсем не лохи?
показати весь коментар
10.07.2020 02:25 Відповісти
Лохи те,кто голосует не за,а против.
показати весь коментар
10.07.2020 03:42 Відповісти
https://censor.net/user/437197, признай, что ты понимаешь, что тебя использовали как презерватив, но ты включил тумблер "я самый умный, меня не *******!" Это ещё хуже чем дурак.
показати весь коментар
10.07.2020 06:09 Відповісти
Это тебя используют как презерватив , а я каждый раз думаю что делаю и я до сих пор не уверен что Порошенко на второй срок надо было выбирать . Он точно так же ничего не сделал из того ради чего на Майдане люди погибли. Ни одна реформа не сделана , как было феодальное государство без верховенства права так и осталось , и он на себе сейчас это видит. Так что иногда лучше хуже что бы потом что то изменилось , чем тянуть все то же болото и увязать в нем. Меня не *******, этот вариант что сейчас был одним из наиболее вероятных , и даже Порошенко не ******, в его случае я точно так же не верил в изменения.
показати весь коментар
10.07.2020 09:32 Відповісти
Не ну ти й лошара. Навіть шаріки і опзж не такі, вони просто совок та покидьки. Зара коли воно на державну дачу їде в кортежі, а свинарчуків виправдовують, що ти відчуваєш?
показати весь коментар
10.07.2020 10:08 Відповісти
Лошара ты , а я все это предвидел , и ничего нового не получил . Мы думаем что голосуем за лучших из худших ,а на самом деле голосуем за картинку в телевизоре!
показати весь коментар
10.07.2020 13:47 Відповісти
Так якщо ти "предідел" то чому між тупим і позорним покидьком та розумним і ерудированим покидьком ти вибрав першого? В чому логіка?
показати весь коментар
10.07.2020 14:07 Відповісти
Вот у тебя в заднице швабра и засунул ее один дядя которого ты выбрал и ты точно знаешь что он ее не заберет если ты опять его выберешь. Приходит другой дядя и говорит - я выну швабру-выбери меня. И ты знаешь , что первый дядя не вынет , а может и глубже засунет, и так больно , может быть больнее ,а еще ты видишь, что он всеми способами укрепляет свою власть и планирует остаться надолго со шваброй у тебя в заднице. Если ты выберешь первого - 100% швабра а может и две. Если ты выберешь второго 99% швабра , а может и две , но есть 1% неизвестности , может вынет. А еще ты понимаешь, что швабра не у тебя одного и старый дядя уже прирос и его сковырнуть будет труднее , а новому надо снова укреплять власть и всех своих ставить , а на это нужно время и если он швабру не вынет , то есть вероятность ,что он уедет в Ростов , а может и повисит на столбе!? То есть процент без швабры немного больше 1%. Выбор стоит или известное падло которое за 10 лет так может прирасти что его и не здыхаешься ,или неизвестное падло которое может хотя бы для рейтинга вынуть швабру! Ответ очевиден. Сработали 99% , но в нашей ситуации чем хуже тем лучше , потому как ни одно падло ничего не собирается делать для людей и надо коренным образом менять систему , а этого обычными реформами сделать нельзя -система не даст. Остается - революция , а революционная ситуация подразумевает КРИЗИС! Все изменения в мире происходили через КРИЗИС. Пока лежишь на теплом диване и есть чего пожрать - никогда никто менять ничего не будет.Вопрос лишь в том насколько тебе комфортно , и задача системы ,если она хочет себя сохранить сохранить минимальный уровень комфорта для того что бы не было волнений. Порошенко умнее Зеленского и справляется с этим лучше , он может довести людей до грани бунта , но не перейти черту , а Зеленский , думаю, не обладает таким умением , он или должен улучшить положение или ,по дурости, спровоцирует взрыв. И тогда есть шанс снести эту ОПГ( Организованную преступную группировку) к черту и что то изменить . Единственное - нет кандидата ,нет Бендеры или Кемаля Ататюрка , или иного равного им по масштабу. Для этого нужен человек , который готов пожертвовать собственным благополучием ради цели. Все наши можновладці забывают одну истину - билет в рай за деньги не купишь, они не нужны на том свете , их с собой в могилу не заберешь!
показати весь коментар
10.07.2020 22:53 Відповісти
По твоему сценарію логіка є, проте ціна буде зависока, від країни мало що залишиться. Що до метафори, то я вигадав таку, Якщо уявити що Україна то корова, то Порох заробляє на молоці, Медведчук/Бойко на торгівлі худобою, а зе/беня на м'ясі.
показати весь коментар
11.07.2020 01:17 Відповісти
Це трохи не так ,один здає країну повіьно висмоктуючи усі соки або молоко як у тому анекдоті про козла ! Інші хочуть просто здати її одразу разом з усім , а Зеленський просто боїться і це дуже доречно , бо ходить він по лезу.А щодо зависокої ціни , то я запитаю ,чи не зависока ціна понівиченого життя кількох поколінь ,які вимушені жити у цьому гівні! Адже недарма стільки біжать з країни! Не від доброго життя.І кінцем цієї агонії буде руйнація.Тому я і кажу,що краще скоріше розітнути цей гнилий пухирь та випустити з нього гній , та вичистити його і почати заживлення,бо без цього ми приречені на повільну смерть від гангрени!
показати весь коментар
11.07.2020 02:06 Відповісти
у нас парламенско-президенская республика. а ощущение - царя выбираем. Армия, СБУ, внешняя политика - естественно туда нужно было выбирать человека с опытом и авторитетом. И это не зеленский - там клоунов не любят. А если хочется изменений во внутренней - то это парламент. С комитетами, комисиями, законами, кабинетом министров и прокурором. И тогда... и зп. учителям, и врачам, и снижение тарифов и всякие разные другие инновации - делай не переделай. Но ***. Кто-то об этом вообще догадывается?
показати весь коментар
10.07.2020 11:48 Відповісти
Так ви ж за нього і голосували усі, на позаминулих виборах. Я особисто за нього не голосував тоді. Та й на останніх я голосував проти зе, а не за пороха. Маю мізки, розумію людей і їх брехні.
показати весь коментар
10.07.2020 10:04 Відповісти
П@@деть-не мешки ворочать,гражданин корниенко.
показати весь коментар
10.07.2020 03:43 Відповісти
СОгласен - НЕХ... было обещать "быстрых" результатов
показати весь коментар
10.07.2020 09:10 Відповісти
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко

...меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат, сказал Зеленский Источник: https://censor.net/n3207105
показати весь коментар
10.07.2020 04:43 Відповісти
У цього зарослого інтелект,як у поросячих,що тут істерять при виді зеленої бадиляки.
показати весь коментар
10.07.2020 05:08 Відповісти
Я дивлюся, "вздрючка" Ан Мура, стосовно того, що в Канаді діаспора україномовна, пішла тобі на користь, "канадець ВнутріМКАДівський" - ти почав писать українською... Однак, "жива українська мова", і "Гугловський технічний переклад українською" - різні речі... Можна на свиню натягнуть сідло, попону, вуздечку, однак, від цього вона не стане "бойовим скакуном" і рохкать не перестане...
показати весь коментар
10.07.2020 05:42 Відповісти
Жмури мене не цікавлять,а те що рохкати не перестанете-хто б сумнівався-свиня і в Африці свиня.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показати весь коментар
10.07.2020 05:59 Відповісти
А при чому тут Порошенко, "самміт" в Придністров"я? Ми говоримо про рейтинг Зеленського і тебе... Свиня "лахтинська", зніми сідло і вуздечку - вони тобі не личать...
показати весь коментар
10.07.2020 12:50 Відповісти
Кого ви пітраси тут захищаєте?Агента *****,засланого самозванцем куратором по Україні Козаком свиняку жадібного свого козачка ?Здох він,все нема такого для мене ще тоді,коли Липецьку йому подарував ***** в 2001 му за умову:Україна не визнає РФ окупантом ніколи(совок-совіцька окупація).Ця скотина одразу стала реалізовувати план ***** "вільний вибір ПМР,ДНР,ЛНР,Криму і т.д." вже на саміт у 2005-му написала план здачі національних інтересів України.Тепер нехай гниє в холодному яру з тими планами,які дістав від ***** закривавленими ще у Придністровї сепаратними від українського народу руками.Не подумайте,пітраси,що це я вам написав-ви тупі та підлючі раби,які привласнили навіть 5-ий Заповіт Божий "Не вбивай" своїм брехливим 5-им клоаканалом 5-го херанта України.Горіть в пеклі разом з куратором *****м!
показати весь коментар
11.07.2020 00:28 Відповісти
Кацапеня, понос виключи... Тобі Гугл-перекладач не допоможе... Пиши вже своєю, кацапською - менше помилок будеш робить...
показати весь коментар
11.07.2020 03:50 Відповісти
Катсап(кат-мясник),діду.Вас тут тримають на мясо-ферма ж для того,щоб меньше людей було задіяно у процесі "відгодував-заколов-продав".Бізнес.
показати весь коментар
11.07.2020 04:05 Відповісти
Придурок кацапський, "кацап" у розумінні "м"ясник" - це вже вторинне, похідне... Так вас турки і болгари називають, які від українців це взяли... І звучить воно по-іншому - "касепчі"...
показати весь коментар
11.07.2020 04:20 Відповісти
О,то так і пиши "касепчі",а не гвалтуй козу-мирне створіння без чобіт-шоколадний горошок розсиплеш,стариганю.
показати весь коментар
11.07.2020 04:49 Відповісти
Як хочу, так і пишу... Гугл поправ, "ВнутріМКАДдя" виглядає...
показати весь коментар
11.07.2020 04:51 Відповісти
До гілляки,тупню порохнявий-впевнений тебе тут не один відмудохав,бо це саме таким хохлам,як ти, треба мізок поправити-вам Сігізмунди-ліві "намісники Русі
(RuriкUnitedSlovens)з одного боку і москалі-пітероси(РоманаСини)з їх МЬІ РУСЬІ С КИЯ(Русския) мізги запаскудили і ви почали ділити укрів,не розуміючи,що Федоров навіть своє "Наречіє" у Львові москалям придумав.Тупні -рекрути москаля,чи реестрові козаки -речі посполитої, безграмотні-дерете Україну навпіл,мов шакальня падаль на смітнику навіть тоді,коли вже усі розуміють на Заході,що UKR це дійсно похідне,як кажеш, від ментального розуміння за прикладом сполучені штати-US,обєднане королівство-UK,тобто UKR -ніщо інше,як Унія Київської Русі.Обєднання,діду,спільнота,гроMада в широкому розумінні слова,а не в твому пуку "ти кацап",коли тобі,сліпото древня,пишуть українською.Плюс,тобі,виродкові совка невідомо,скільки укрів Кубані,Саратова навіть Пермі пішли в 14-му захищати Україну проти політики *****,а вже в 16-му змушені були з побратимами-західняками робити венгерські паспорти і тікати на Захід від продажних ментяр,бо тотально при безвізі ті зливали їх,навіть україномовних,окупантам,а ті відстрілювали.Ви,батраки плантатора чули декілька гучних справ,а гинули тоді сотні "нелегальних".Та після такого не 122-і тис.га с/х землі,які під час війни орендував під Вінницею мародер для свого агокомплексу,а метр на метр такій скотині і вниз головою заживо-гріха не буде.Тому,якщо топиш за злочинця,то точно обісрала коза діда,-витруси чоботи-будеш схожий на трухлявий пеньок,а не на українця.
показати весь коментар
11.07.2020 06:31 Відповісти
О-о-о!... Кацапа "прорвало"!!! "Прорвало" і "пропоносило"... Давай, давай, "насипай"!!!
показати весь коментар
11.07.2020 06:34 Відповісти
Реготав, аж присідав .Невже,думаю,ще є такі довбні на свинофермі Петра-з них сміються,а вони дулі в монітор тичуть.
показати весь коментар
11.07.2020 07:31 Відповісти
Тримай очкур, бо репне... од "реготу"...
показати весь коментар
11.07.2020 07:36 Відповісти
Не плюй на клавіатуру-сам винний-але куди подів кацапа?
показати весь коментар
11.07.2020 09:53 Відповісти
Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, кто ждал быстрых результатов, - "слуга народа" Корниенко
==============
Снижение рейтинга происходит из-за наличия тех дебилов, которых обманули по телевизору российская пропаганда, 95й квартал, наркоман и которые поняли, что их тупо надули.
показати весь коментар
10.07.2020 06:06 Відповісти
да нард просто срет на вас!
показати весь коментар
10.07.2020 06:49 Відповісти
Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 951Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1544
показати весь коментар
10.07.2020 07:00 Відповісти
Питання не в тих хто очікував, а питання в тих хто обіцяв ці швидки зміни і в тому як вони проходять. Кумівство, корупція, криза....
показати весь коментар
10.07.2020 07:11 Відповісти
Зесранцям гайка, погосподарюють так іще рік в Україні і їх ляшковими вилами винесуть на гній!
показати весь коментар
10.07.2020 07:13 Відповісти
Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко
показати весь коментар
10.07.2020 07:15 Відповісти
Як виглядає приниження власної армії?
Сьогодні, 9 Липня 2020, Зеленський має бути з візитом у Луцьку, де, зокрема, відвідає 204-ту бригаду тактичної авіації. Оскільки наш "гарант" любить красиві будівництва, за командою його Офісу почали наводити "порядок". Як? З саморобними віниками та пластиковими пляшками військові спочатку осушували калюжі, а потім залили ями (дорога не ремонтувалася понад 20 років) смолою.
Хлопці, які в разі необхідності стануть на захист територіальної цілісності України - мають пляшками і віниками прибирати воду спеціально для зустрічі того, хто навіть військову кафедру не закінчував!
Добре, що хоч траву не змусили фарбувати в зелений колір.Зниження рейтингу влади відбувається за рахунок тих, хто чекав швидких результатів, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1458
показати весь коментар
10.07.2020 07:50 Відповісти
Ти теж совковий служака,як поросенко?Може хенерала також возив на казахстані,як пеця?Розкажи,діду.
показати весь коментар
11.07.2020 04:15 Відповісти
ПТУшник зачуханий, з тебе "дід", "що з гімна - куля...". Ти ж, телепню, сам себе "спалив"!... Раз пишеш : "Ти теж совковий служака,як поросенко?Може хенерала також возив на казахстані,як пеця?Розкажи,діду.", значить, ти протиставляєш себе тим чоловікам, що мають вік Порошенка, і сам не служив у Радянській Армії... Але в часи Порошенка служили майже всі, крім хворих (студенти - теж... Або солдатами, або, за наявності військової кафедри - офіцерами), Висновок : ти - "салабон", що бреше, називаючи себе "дідом", або каліка... (мабуть, розумово...). Однак, все простіше - ти звичайний "лахтинський батрак" з "ВнутріМКАДдя"...
показати весь коментар
19.07.2020 10:54 Відповісти
Незабаром сниження може піти в стрімке падіння в вигляді піке. Слова і дії влади до цього ведуть.
показати весь коментар
10.07.2020 08:15 Відповісти
Что значит ждал быстрых результатов? Вы ОБЕЩАЛИ быстрые результаты! А еще обещали либертарианство, но то так...
показати весь коментар
10.07.2020 08:20 Відповісти
Это намек на ещё один срок??? Не! Не проканает! Не верю!!!!!!
показати весь коментар
10.07.2020 08:24 Відповісти
Я бы сказал, что быстрые изменения есть. Просто эти изменения в худшую сторону 😕
показати весь коментар
10.07.2020 08:27 Відповісти
Виключно з-за мерзотної діяльності 'слуг'
показати весь коментар
10.07.2020 08:43 Відповісти
Корниенко, я тебя хорошо знаю.

Кем ты был до ЗЕ???? Никем. Имиджмейкером, который подрабатывал на выборах у разных партий. Ты сам ржал над ЗЕ и не верил в его победу, но тебе платили и ты работал.

Потеря рейтинга происходит потому, что Вы создали не партию, а стаю. Стаю некомпетентных, жадных и тупых обезьян. И эту стаю возглавляет некомпетентный Клоун, который себя считает Богом.

Посмотри на себя и на Клоуна - небритые, мятые, ботаете на жаргоне.
Вы власть????
НЕТ! БЫДЛО!!!

Тут не о рейтинге надо думать, а о Ростове!
показати весь коментар
10.07.2020 09:03 Відповісти
Замість швидких результатів маємо "швидку Настю".
показати весь коментар
10.07.2020 09:33 Відповісти
К сожалению нет колонки - против , ее заблаговременно убрали! Есть только ЗА - за очередного ублюдка, потому что в такой системе порядочному человеку делать нечего!
показати весь коментар
10.07.2020 09:33 Відповісти
Лохи именно те кто голосует за очередное чмо!
показати весь коментар
10.07.2020 09:35 Відповісти
А, незабаром, в сміттєві баки хто вас буде кидати?
показати весь коментар
10.07.2020 09:41 Відповісти
Ты идиот?
А чего ЕЩЁ они ждали кроме МГНОВЕННЫХ результатов?
Долгой многолетней системной работы?
показати весь коментар
10.07.2020 09:42 Відповісти
Не, ну а шо, результаты быстрые! Только такие умельцы рукожопые, бестолковые и продажные смогли так быстро разрушить, все, что только было можно, развалить все что только возможно развалить, растерять все положительное, что только потихоньку накапливалось. Судя по новостям, "Десять кар египетских" уже обрушились на Украину. Исхода только сами знаете кого пока не наблюдается...
показати весь коментар
10.07.2020 09:44 Відповісти
Хто надіявся на швидкі рішення, дебіли? Як може культпросвіт робити хірургічні операції? А зебіли, аж 73% повірили. То таке у них буде життя і таке лікування. Доїдайте те, що залишив батько і йдіть у найми до ворога! Бо більше вас дебілів нікуди не візьмуть, у них своїх достатньо.
показати весь коментар
10.07.2020 11:04 Відповісти
нічого, у них ще "корабельних сосен" богато
показати весь коментар
10.07.2020 11:09 Відповісти
Не треба було заявляти, що реформи робляться або швидко, або не роблятьсязовсім.
показати весь коментар
10.07.2020 12:08 Відповісти
скорее - Снижение рейтинга власти происходит за счет тех, у кого мозг начал просыхать....
показати весь коментар
10.07.2020 12:32 Відповісти
Вийдіть за межі свого кругозору, шановний пане Корнієнко! Падіння рейтингу відбувається не лише за рахунок електорату, що очікув швидких змін, хоча певний відсоток має місце. Є ще ті, кому потрібні не лише швидкість, а й якість. Те що обіцяєте, потрібно робити, або хоча б не обіцяти так впевнено. Надавши підтримку Зеленському, а потім і його партії на парламентських виборах, вам виявили довіру, на вас покладали надію. Вам вибачили б нестачу професіоналізму, бо зв'язки йому було б взятися, коли люди до цього не були в політиці. Вибачили б відсутність швидких змін, вибачили б багато чого. Вам не можуть вибачити пустих обіцянок, відвертої брехні і жалюгідної поведінки. Як короля створює свита так і рейтинг президента та партії ніхто не зіпсує більше, а ніж ви самі собі. Ми вже звикли до реформ, обіцянок швидкого покращення, а потім до такої ж стрімкої зміни старих реформ на нові. Почуйте нарешті - ми не потребуємо обіцянок, не потребуємо швидких змін! Не обіцяйте багато, але те що пообіцяли - зробіть! Кожна не виконана обіцянка, сказана неправда, озвучений фейк чи спілкування на лише вам прийнятному « партійному сленгу» , порушення закону чи ігнорування моральних норм знижують рейтинг команди СН. Це ваша провина, а не ми такі нетерплячі.
показати весь коментар
10.07.2020 20:47 Відповісти
А хто їм дасть підняти рейтинг?Холігархів своїх підвели-Приват Бені не вернули,***** кинули-продовжили стрілляти,народ не задовільнили-мародер все ще не на шконці,заручників хоч і звільнили та не годують до усирачки-сенцьову тільки 25млн.на кіно,зажопників не приласкали-пітушарій продовжують гамселити ногами.Одні ментяри лишилися при своїх-як тихенько "дахувалi" бізнес тіньовий-так і продовжують.То який їм,нафіг,рейтинг.
показати весь коментар
11.07.2020 04:38 Відповісти
Это послание зелохам и только..
показати весь коментар
19.07.2020 11:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 