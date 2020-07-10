Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кум президента РФ Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується з Москви.
Про це він сказав активісту Нацкорпусу під час візиту до Волинської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я впевнений, що він справді фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатися правоохоронні органи. Я з вами в цьому питанні однієї думки", - заявив Зеленський.
Водночас він наголосив, що все має бути за законом.
Топ коментарі
+46 Small Jerboa
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+44 alex #471802
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Националистам?
пресс конференция о работе ГБР наживо
https://youtu.be/k3DpSkRuLsY
пашинський - "вийдіть на вулицю, спитайте, вам скажуть"...
порошенко - майже те саме.
чувак той, з якоїсь міськради - "вийди злодій" (це, *****, треш просто).
Антоненко, Дугарь, Кузьменко - вбивці встановлені...
істота-мєдведчук - нє, тут без мене, тут давайте якось самі, а краще не тре.
лайно воно лайно й є, а зеленське це величезна, смердюча купа лайна на посаді, якої воно, вочевидь, не гідне.
Чекаємо коли дійде справа до фсбшніх агентів.
Проста Расия "продаёт" Медведчуку газ задёшево, а он тут продаёт по рыночной.
Не подкопаешься!
Г-логика
Абсолютно безхребетнi політики.
Взагалі не варто цьому дивуватися - країни, які вийшли з сccр - нежиттєздатні.
Для інтересу запитайте: як такі країни - ОАЕ, Кувейт, Бахрейн, Катар і так далі змогли за 50 років побудувати багатющі економіки? Перестрибнувши з первісно - общинного устрою в капіталізм!
А всі ці "совєцькi рееспублікі" навпаки перейшли в первісне існування.
"Радянський лад" - фактично ці республіки вбив.
Так що у них ситуація інша.
Що ви скажете?
Продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла Іуда В.Мертвечук просто по бузувірські знущався в суді над поетом - героєм Василем Стусом, цим великим українським патріотом загиблим в кривавих радянських концтаборах. Тоді, в 1980 році, молодий адвокат перевертень -Іуда, завербований КДБ, не захищав українського дисидента, а повністю підігравав обвинувачам. До речі, і зараз виродок Мертвечук дуже злиться, коли йому ставлять запитання про його злочинну участь у трагічному процесі судилище, який став незмивною плямою на його жалюгідною репутації. І він нагло бреше, що в тих умовах зробив все можливе. Однак відомо про неодноразові заяви , і просто благання Василя Стуса з постійними проханнями надати йому іншого порядного адвоката замість Юди -Медведчука (дисиденти не могли вибирати адвокатів, їх злочинно надавала їм держава комуно фашистів). " Другий кат -прокурор в особі Медведчука мені не потрібен", з розпачем і гіркотою - писав тоді Стус. На ці постійні заяви криваві кати, ці вбивці мучителі відповідали відмовою. І Юда Метвечук і далі продовжував в судилищах допомагати катам злочинно убивати Василя Стуса і вони врешті - врешт домоглися свого. А ось продажним ЗЕбілам - капітулянтам така проклята кремлівська зараза як кремлівський яничара Мертвечук виходить що дуже підходить, видно для допомоги по знищенню України як держави.
Путин - это преступник!!!!И не просто преступник , преступник под защитой Россиян!!!
ПОНЯТНО???
Когда говорят о Медведчуке Зеля тушуется и мямлит - это дело не мое, я человек маленький. Этим должны заниматься правоохранительные органы.
И это вполне естественно.
Не пойдет же дитятко против тятеньки!
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1281511790636158976 59 мин
Заявление Зеленского о российском финансировании Медведчука вызвало только презрительную улыбку самого Медведчука. Дело в том, что он прекрасно понимает, что Зеленский никаких действий против него предпринимать не будет.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
о том, что при расследовании этого могут всплыть очень интересные данные об восьмикратном увеличении роялти в 2019 году самому Зеленскому от тех же российских структур. Да и кто будет расследовать? Общий друг Медведчука-Суркиса, глава СБУ Баканов ?
Стратегія розвитку від Зе.