Зеленський: Я впевнений, що Медведчук справді фінансується Росією, але цим мають займатися правоохоронні органи

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що кум президента РФ Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук фінансується з Москви.

Про це він сказав активісту Нацкорпусу під час візиту до Волинської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я впевнений, що він справді фінансується Російською Федерацією. Але цим мають детально займатися правоохоронні органи. Я з вами в цьому питанні однієї думки", - заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що все має бути за законом.

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