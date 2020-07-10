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В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов
На сьогодні в окупованому Криму немає проблем з водою для населення. При цьому на півострові достатньо води для того, щоб населення нею користувалося.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу".
"Те, що там немає води для промисловості, - це вже інше питання. Позиція доволі проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буде українська вода", - зазначив він.
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Никто преград к употреблению не ставит.
Если вор украл машину, то пусть не просит у владельца бензин...
хотите быть святее Терезы и добрее оккупантов?
не хотят сдохнуть от жажды - пускай уезжают от туда, а не завозят московитов с РФ...
завезли уже 300 тысяч...
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На сегодня в оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалосьИсточник: https://censor.net/n3207282
Тупой балабол, как и вся зелёная команда.
- До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%, - сказал он....»
Ну как, громада? Ответил вам на вопрос человек миролюбца Зеленского : Чей Крым? Ответ государственного человека :» пока Крым НЕ украинский». Отсюда и следует плясать.