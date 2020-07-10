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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов

В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов

На сьогодні в окупованому Криму немає проблем з водою для населення. При цьому на півострові достатньо води для того, щоб населення нею користувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу".

"Те, що там немає води для промисловості, - це вже інше питання. Позиція доволі проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буде українська вода", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не відновлюють інфраструктуру Північно-Кримського каналу на адмінмежі з Херсонщиною, - Наєв

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14176) вода (1180)


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Топ коментарі
+10
Вода для населения - это собственная моча.
Никто преград к употреблению не ставит.
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10.07.2020 00:51
+10
Після того, як Крим став "независимым", а потім "вернулся в радную гавень", на його території, з кожного телевізора, потекли повноводі ріки,що повністю замінили брудну, отруєну стічними водами всієї України, воду Дніпра. Землероби Криму різко збільшили площі поливних земель, і крім гігантських урожаїв ковили, почали вирощувать незвичні для тутешніх земель урожаї верблюжої колючки та саксаулу... В цьому році особливо рясно вродило перекотиполе…
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10.07.2020 05:03
+7
Особенно, супы варить, или макароны - и солить не надо. Сплошная экономия.
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10.07.2020 01:09
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Тобто підстав для стурбованості ніт? Гаразд, тоді висловлю занепокоєння.
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10.07.2020 00:50 Відповісти
Після того, як Крим став "независимым", а потім "вернулся в радную гавень", на його території, з кожного телевізора, потекли повноводі ріки,що повністю замінили брудну, отруєну стічними водами всієї України, воду Дніпра. Землероби Криму різко збільшили площі поливних земель, і крім гігантських урожаїв ковили, почали вирощувать незвичні для тутешніх земель урожаї верблюжої колючки та саксаулу... В цьому році особливо рясно вродило перекотиполе…
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10.07.2020 05:03 Відповісти
А есть ли перспектива, что для населения появятся проблемы. Кто знает?
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10.07.2020 00:50 Відповісти
В ближайшие 50 лет таких перспектив нет, если конечно погода критически не изменится.
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10.07.2020 01:03 Відповісти
нет.
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10.07.2020 10:41 Відповісти
Вода для населения - это собственная моча.
Никто преград к употреблению не ставит.
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10.07.2020 00:51 Відповісти
.. а для промышленности - Черное море !!! .. Усе - проблема с водой для крЫсчан исчерпана...
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10.07.2020 00:54 Відповісти
Особенно, супы варить, или макароны - и солить не надо. Сплошная экономия.
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10.07.2020 01:09 Відповісти
Пошёл вон, ватник.
Если вор украл машину, то пусть не просит у владельца бензин...
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10.07.2020 01:43 Відповісти
И йоду - завались. У всех щитовидка нормализуется (ну, если совсем не загнется) .
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10.07.2020 01:16 Відповісти
А ще можна морську воду пропустити крізь ватку... )))0))0)))
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10.07.2020 01:23 Відповісти
Точно.Зачерпнул в море воды,а там весь суповый набор.И медузы и крабы с креветками.Тройная экономия.
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10.07.2020 01:58 Відповісти
головне добрий черпак мати , літрів на 20, щоб і креветки і "морські макарони" зловити
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10.07.2020 07:28 Відповісти
головне добрий черпак мати, щоб тобi по башкi дати, щоб нiсенiтницю не нiс
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12.07.2020 15:28 Відповісти
а що кацапчику, не наївся "морських макаронів" Пузо здуло?
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12.07.2020 16:00 Відповісти
Ты и чушь - слова синонимы
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12.07.2020 16:07 Відповісти
то ти, друже Діма Седой, не кацап?
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12.07.2020 20:58 Відповісти
Научись лучше не озвучивать какую-то белиберду.
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12.07.2020 21:02 Відповісти
значить кацап ти сраний лопати не маю, не нагодую
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13.07.2020 01:42 Відповісти
Все, что ты имеешь - сопли в носу, кормилец
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13.07.2020 11:55 Відповісти
так же кацапи соплі і їдять, а якщо ще будуть імпортні, "то ващщще" на ура підуть, а так жерете, які фуйло виділяє, убого-скрепний
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13.07.2020 12:02 Відповісти
Звідкіля він знає, що там вистачає, а чого не вистачає? Йому з кремля доповідають?
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10.07.2020 00:58 Відповісти
Іренка, є така штука - статистика. Перед тим, як щось будувать, розвивать, розширять, беруть дані статистики, і співставляють, скільки води треба, куди зливать нечистоти, якої ширини дороги, труби, мости, треба будувать... І так далі... Щоб не вийшло, як у Акбара І, правителя Агри. "Бахнуло" йому у голову посеред пустелі побудувать нову столицю. Побудували. А води там нема...Помер Акбар... А люди розбіглися... І стоїть Фатехпур-Сікрі, вже п"ять століть, як пам"ятник людському самодурству...
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10.07.2020 05:12 Відповісти
да если бы не было и для населения нам то что?
хотите быть святее Терезы и добрее оккупантов?
не хотят сдохнуть от жажды - пускай уезжают от туда, а не завозят московитов с РФ...
завезли уже 300 тысяч...
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10.07.2020 01:12 Відповісти
не хотят сдохнуть от жажды

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На сегодня в оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалосьИсточник: https://censor.net/n3207282
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12.07.2020 15:33 Відповісти
Чудесна новость. Только хотелось бы знать , что за промышленность в Крыму?
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10.07.2020 01:14 Відповісти
может заводик Титан на который и вода и, электрика и сырье поступало с Украины во время самых тяжелых боев...
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10.07.2020 01:18 Відповісти
В оккупированном Крыму нет проблем с водой для населения, ее не хватает для промышленности, - Данилов - Цензор.НЕТ 5620
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10.07.2020 01:24 Відповісти
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10.07.2020 01:28 Відповісти
В Крыму нет проблем с водой.... есть проблемы с дебилами.
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10.07.2020 01:31 Відповісти
Вот как раз дебилами там проблем нет, а вот с умными....
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10.07.2020 01:35 Відповісти
Не путай с дефицитом.
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10.07.2020 01:37 Відповісти
Пусть Данилов приведёт пример нуждающегося в технической воде предприятия (не огульно, а по факту запроса на воду) и хотя бы одну попытку за последние 5 лет со стороны РФ договориться о поставках воды в Крым.
Тупой балабол, как и вся зелёная команда.
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10.07.2020 02:14 Відповісти
Правильно. Там полно воды и все процветают. Тема закрыта.
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10.07.2020 04:03 Відповісти
так в том-то и дело, что она не закрыта. и поднимают её почему-то совсем не в России, а в Украине. Похоже тупо идет торг и вопрос лишь в цене. А иначе зачем вообще поднимать эту тему? Крым оккупирован? Оккупирован! значит и то, что в Крыму не хватает воды - проблема не Украины, а оккупантов. Зачем это постоянно обсуждать - дадим/не дадим?
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10.07.2020 04:21 Відповісти
такой вопрос задали - он ответил. Ответил что Украина воду НЕ ДАСТ. Что не так?
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10.07.2020 09:02 Відповісти
таких вопросов вообще даже быть не должно
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10.07.2020 11:50 Відповісти
Ее и раньше то не особо было.. в Алуште ночью например не было
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10.07.2020 05:46 Відповісти
Да, это плохая новость, кацапы решили проблему с водой, но зато теперь им нет смысла нападать на Украину из-за воды.
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10.07.2020 06:23 Відповісти
им и раньше не было смысла. Воды для населения там хватало.
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10.07.2020 10:43 Відповісти
Да там воды море-целое Черное..
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10.07.2020 07:16 Відповісти
Почему же тогда на ордынских срач-шоу пропагандоны, в том числе и украинские вроде Килинкарова воем воют что Украина издевается над народом Крыма.
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10.07.2020 08:17 Відповісти
а почему они про притеснения русскоязычных выли и про распятого мальчика?
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10.07.2020 10:44 Відповісти
Аднако ,надо помочь .Либо в обмен на территорию(1:1км),либо в обмен на массандровское вино(1:1).
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10.07.2020 08:30 Відповісти
Текст речи Данилова - обрезан. Здесь цитируют не существенное его высказывание. А, вот что он сказал до этого: « Об этом Данилов сказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на власть», передает ТСН.

- До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%, - сказал он....»

Ну как, громада? Ответил вам на вопрос человек миролюбца Зеленского : Чей Крым? Ответ государственного человека :» пока Крым НЕ украинский». Отсюда и следует плясать.
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10.07.2020 10:47 Відповісти
смысл сказанного ясен - ущемления граждан нет. Само собой - хочешь пить, купи в магазине бутылку.
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12.07.2020 15:47 Відповісти
головне добрий черпак мати, щоб тобi по башкi дати, щоб нiсенiтницю не нiс
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12.07.2020 15:55 Відповісти
 
 