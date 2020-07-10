В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов

На сьогодні в окупованому Криму немає проблем з водою для населення. При цьому на півострові достатньо води для того, щоб населення нею користувалося.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу".

"Те, що там немає води для промисловості, - це вже інше питання. Позиція доволі проста, коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна - там обов'язково буде українська вода", - зазначив він.

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