У Рівненській області за добу 9 липня зафіксували 49 нових випадків коронавірусу, - ОДА

У Рівненській області зафіксували ще 49 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом 4454 інфікованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Станом на вечір 9 липня на Рівненщині зареєстровано 49 нових випадків захворювання на COVID-19. Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 4454 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.

Зокрема, це мешканці з Рівного - 21, смт Гоща - 1, Костопіль - 1, Березнівського району - 3 (с.Соснове - 1, с.Голубне - 1, с.Кам'янка -1), Зарічненського району - 1 (с.Борове ), Рівненського району - 4 (смт Квасилів - 3, с.Обарів-1), Острозького району - 2 (с.Хорів, Острог), Дубенського району - 1 (с.Сатиїв), Рокитнівського району - 6 (смт Томашгород), Сарненського району - 9 (Сарни 3, с.Велике Вербне - 1, смт Клесів - 2, с.Вири - 1 і селище Немовичі - 2).

Глава ОДА також зазначив, що вік хворих від 16 до 79 років.

Крім того, він додав, що від COVID-19 померли 79 осіб і понад 2 тис. одужали.

"Подолали хворобу 2501 мешканець області. Сьогодні одужали 138 жителів з Костопільського, Рокитнівського, Сарненського, Дубровицького, Гощанського, Зарічненського, Здолбунівського, Рівненського районів та міста Рівне", - повідомив Коваль.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 67 нових випадків COVID-19, загалом - 4371, з них 79 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА