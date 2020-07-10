Однозначної позитивної думки в мене немає і єдності під час голосування в Раді також не буде, - Разумков щодо законопроєкту "Про медіа"
Законопроєкт "Про медіа" авторства народних депутатів від "Слуги народу" у Верховній Раді не має повної підтримки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, таку думку спікер парламенту Дмитро Разумков висловив в одному зі своїх інтерв'ю.
"Я ще не прочитав його до кінця, але мені достатньо того, що я чую від усіх ваших колег. Ви об'єдналися в цьому питанні. Впевнений, що цей закон викличе дискусію й усередині парламенту. Відштовхуючись від того, що я чую, однозначної позитивної думки у мене немає", – сказав він.
Спікер зазначив, що в Раді єдиної позиції щодо законопроєкту "Про медіа" немає.
"Навряд чи буде єдність під час голосування", – наголосив Разумков.
Топ коментарі
+6 Welt Schmerz
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+3 Tamara Ilchenko
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(с) Митець
Там слуги уродів складаються з солянки: і ригоовощні, і зажопні, і коміки, і анархісти, і бенетітушні, і соросівські, і нові куртизани... - і це ще далеко не весь перелік інградієнтів тої зашкварної солянки.
Работу журналистов невозможно переоценить или недооценить. И невозможно остановить. Я считаю, именно журналистские расследования способны менять режимы и открывать глаза на происходящее. Например, то, что рассея внаглую спонсировала терроризм и заказывала и давала деньги талибам за убийство американских военных , раскопали именно журналисты. Это, как следствие, завалит Трампа, так как он знал и молчал, а потом последуют санкции на путлера, которые сметут рашку за два месяца. А вы мусолите какие-то законы о медиа. Ещё обсудите мобильные телефоны.
Где разработанные законы Саакашвили о таможне и налоговой?