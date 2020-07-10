Однозначної позитивної думки в мене немає і єдності під час голосування в Раді також не буде, - Разумков щодо законопроєкту "Про медіа"

Законопроєкт "Про медіа" авторства народних депутатів від "Слуги народу" у Верховній Раді не має повної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, таку думку спікер парламенту Дмитро Разумков висловив в одному зі своїх інтерв'ю.

"Я ще не прочитав його до кінця, але мені достатньо того, що я чую від усіх ваших колег. Ви об'єдналися в цьому питанні. Впевнений, що цей закон викличе дискусію й усередині парламенту. Відштовхуючись від того, що я чую, однозначної позитивної думки у мене немає", – сказав він.



Спікер зазначив, що в Раді єдиної позиції щодо законопроєкту "Про медіа" немає.



"Навряд чи буде єдність під час голосування", – наголосив Разумков.

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