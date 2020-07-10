УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини
3 166 15

Однозначної позитивної думки в мене немає і єдності під час голосування в Раді також не буде, - Разумков щодо законопроєкту "Про медіа"

Однозначної позитивної думки в мене немає і єдності під час голосування в Раді також не буде, - Разумков щодо законопроєкту

Законопроєкт "Про медіа" авторства народних депутатів від "Слуги народу" у Верховній Раді не має повної підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, таку думку спікер парламенту Дмитро Разумков висловив в одному зі своїх інтерв'ю.

"Я ще не прочитав його до кінця, але мені достатньо того, що я чую від усіх ваших колег. Ви об'єдналися в цьому питанні. Впевнений, що цей закон викличе дискусію й усередині парламенту. Відштовхуючись від того, що я чую, однозначної позитивної думки у мене немає", – сказав він.

Спікер зазначив, що в Раді єдиної позиції щодо законопроєкту "Про медіа" немає.

"Навряд чи буде єдність під час голосування", – наголосив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано доопрацьований законопроєкт про медіа: його дія не поширюватиметься на Netflix та інші стрімінг-платформи

Автор: 

законопроєкт (3602) медіа (233) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Івасик: Бе-е-еее...
(с) Митець
показати весь коментар
10.07.2020 01:21
+3
Навіщо цей закон взагалі потрібний? Ввести цензуру?
показати весь коментар
10.07.2020 01:42
+3
Саме так🐸
показати весь коментар
10.07.2020 04:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Івасик: Бе-е-еее...
(с) Митець
показати весь коментар
10.07.2020 01:21 Відповісти
маланцы дубинский и бужанский рулят зеленой биомассой
показати весь коментар
10.07.2020 07:32 Відповісти
А Разумков не желает получить заключение закона "О медиа" в Венецианской комиссии?
показати весь коментар
10.07.2020 01:31 Відповісти
Звичайно, що Венеціанська комісія Разумкову буде заважати прийняти закон про тоталітарні медіа, які вам потрібні.
показати весь коментар
10.07.2020 04:20 Відповісти
Навіщо цей закон взагалі потрібний? Ввести цензуру?
показати весь коментар
10.07.2020 01:42 Відповісти
Саме так🐸
показати весь коментар
10.07.2020 04:20 Відповісти
Все каналы в Украине принадлежат Путину.
показати весь коментар
10.07.2020 01:45 Відповісти
Банда зеленых мародеров поняла, что их команда состоит из дебилов, которые успешно уничтожают рейтинг, выход один, закрыть всем рот, чтобы все было как в фашистской *********, но ничего у вас не выйдет, вы еще за все ответите, подонки!
показати весь коментар
10.07.2020 04:21 Відповісти
бе-бе-бе
показати весь коментар
10.07.2020 06:46 Відповісти
Сонечко зє закотилося, з'являються тіні, правда, недорозумков? Тьі ч'їх холоп будєш?
показати весь коментар
10.07.2020 07:16 Відповісти
з овощних.
Там слуги уродів складаються з солянки: і ригоовощні, і зажопні, і коміки, і анархісти, і бенетітушні, і соросівські, і нові куртизани... - і це ще далеко не весь перелік інградієнтів тої зашкварної солянки.
показати весь коментар
10.07.2020 07:48 Відповісти
А буде чіїх? Там вибір невеличкий.
показати весь коментар
10.07.2020 08:10 Відповісти
Ватное чмо проекта коломы - *****, уныло мычит, что все не так однозначно ?
показати весь коментар
10.07.2020 08:00 Відповісти
Кому нужны эти законы про медиа? Пусть работают, как хотят. Оставьте медиа-медиа, займитесь экономикой. Обсуждайте законопроекты, выдвинутые Офисрм реформ Саакашвили.

Работу журналистов невозможно переоценить или недооценить. И невозможно остановить. Я считаю, именно журналистские расследования способны менять режимы и открывать глаза на происходящее. Например, то, что рассея внаглую спонсировала терроризм и заказывала и давала деньги талибам за убийство американских военных , раскопали именно журналисты. Это, как следствие, завалит Трампа, так как он знал и молчал, а потом последуют санкции на путлера, которые сметут рашку за два месяца. А вы мусолите какие-то законы о медиа. Ещё обсудите мобильные телефоны.

Где разработанные законы Саакашвили о таможне и налоговой?
показати весь коментар
10.07.2020 08:36 Відповісти
Разумніков відвертий ворог, який сидить на самій вершині влади. Цей закон воно не розуміє, але закон "про мову" знищує, ходить у московську церкву і витирає ноги об українців в Україні. Зебіли вибрали "молодого регіонала", бо вони читати не вміють білграфії, а вірять обіцяночкам.
показати весь коментар
10.07.2020 10:52 Відповісти
 
 