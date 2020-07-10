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Новини ДТП
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Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі. ФОТО

У Миколаївській області 9 липня сталася смертельна аварія. Унаслідок ДТП загинула людина, якій не вдалося вчасно вибратися з машини, охопленої вогнем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Новости N" із посиланням на обласну ДСНС.

Аварія сталася поблизу села Федорівка Березанського району.

Автомобілі ЗАЗ 1103 "Славута" і Volkswagen зіткнулися на автодорозі Одеса - Миколаїв. Після цього обидві машини загорілися. За попередніми даними, у ЗАЗ загорілася електропроводка і полум'я перекинулося на Volkswagen.

Пасажир "Славути" встиг вискочити з автомобіля, а от водій не зміг відчинити двері і згорів заживо. Відомо, що в легковику було встановлено газобалонне обладнання. Унаслідок аварії на трасі виникли затори.

Також дивіться: Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі 01
Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі 02
Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі 03
Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі 04

Автор: 

ДТП (4473) Миколаївська область (2282)


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Топ коментарі
+17
Что-то тут попахивает отмазкой водилы Фольца. Ни единого фото. Въехал Славуте в зад, как раз где баллон, тот лопнул, газ пошел жидкой фазой и водила сгорел. Какая нах проводка, половины задницы нет и следов баллона - тоже.
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10.07.2020 06:57
+10
Славута взагалі коробка без будь яких шансів на виживання, їх мають просто заборонити
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10.07.2020 06:31
+9
Соболезную родным и близким.
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10.07.2020 06:44
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Дайте угадаю: ремень безопасности не смог снять.
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10.07.2020 05:45 Відповісти
написано же чёрным по-белому: "не смог открыть дверь"!
так что сними со своего рэдвана двери, на всякий случай
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10.07.2020 06:24 Відповісти
Зеленский тоже много чего писал и пишет. Так это что, он правду пишет? 99% сплошная ложь. Дверь или стекло можно выбить и покинуть авто, а вот с не отстёгнутым ремнём проблема разбить стекло.
====================
Почитай статистику погибших из-за пристёгнутого ремня, замки которого деформируются в некоторых авариях. Ах да, это нигде в СМИ не пишут.
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10.07.2020 07:42 Відповісти
сделай одолжение, не пристегивайся.
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10.07.2020 08:07 Відповісти
А что не так? ОТ пристёгнутого ремня дохнет намного больше чем от не пристёгнутого, не дай бог при аварии замки заклинит на ремне и ты покойник,а польза от ремня крайне сомнительная если вообще есть...никогда не пристёгиваюсь - и это правильно.
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10.07.2020 08:31 Відповісти
Ми живемо у вільній країні і кожен має право вірити у любу дурню.
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10.07.2020 09:14 Відповісти
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10.07.2020 09:59 Відповісти
І шо Земля пласка?
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10.07.2020 11:33 Відповісти
Реальная история: в начале 2000х мой начальник по тогдашней работе попал в ДТП. Машина - в лепёшку (камаз её просто переехал, я видел шо от неё осталось). А он выжил только благодаря тому, шо был не пристёгнут и в момент столкновения его выкинуло из машины. Да, он получил несколько переломов и почти полгода лежал в больнице, но остался жив и в итоге полностью восстановился. А вот если бы был пристёгнут, камаз бы его раскатал вместе с его Фордом.
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10.07.2020 11:08 Відповісти
Спортсмены автогонщики видимо дебилы - нет что бы выпрыгивать при аварии из машины.
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10.07.2020 11:17 Відповісти
Ай біліііів ай кен флаааай!!!
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10.07.2020 11:33 Відповісти
у спортсменов другой замок ремня безопасности. Как на парашюте (на груди)Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі - Цензор.НЕТ 9453
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11.07.2020 09:40 Відповісти
я считаю, что с таким везеньем, камаз сломался бы об тупую башку твоего начальника
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10.07.2020 12:44 Відповісти
Может ты и прав
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10.07.2020 15:48 Відповісти
а что мешало вылезти из под ремня и в окно он что пристегнут на мертво
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10.07.2020 22:12 Відповісти
Как сообщили корреспонденту «Новостей-N» представители ГУ ГСЧС в Николаевской области, пассажир «Славуты» успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть дверь и сгорел заживо.
========
Как думаешь, водила был культурный и принципиально не покинул авто через пассажирское место?
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10.07.2020 07:45 Відповісти
Міг бути без тями, дезорентований, паніка. Динаміка розвитку події могла бути занадто швидкою. Авто - ніяке, а удар був сильний.
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10.07.2020 09:31 Відповісти
В славуті замки дверей - гівно, як і багато ще чого. Кажу як колишній власник. Люди на них часто без карт дверей їздять, щоб смикнути всередині за потрібний важіль аби вийти.
Не варто шукати проблеми в ремені, коли водійські двері на фото дійсно зачинені. Ніякий ремінь би не завадив їх просто відчинити на автоматі. А водій міг бути 150 кг, і хрін би він вивернувся аби через пасажира вилізти.
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10.07.2020 11:39 Відповісти
можете подать патент, к каждому ремню в комплекте пришивать стропорез, как у десантов, вмиг распустит ремешок
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10.07.2020 10:42 Відповісти
Удар был в зад Таврии со стороны водителя.
От удара двери со стороны водителя сомкнулись.
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10.07.2020 12:04 Відповісти
Команду Фас на проверку ГБО или больше штраф за незаконную установку этак так 17500 грн
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10.07.2020 06:21 Відповісти
Славута взагалі коробка без будь яких шансів на виживання, їх мають просто заборонити
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10.07.2020 06:31 Відповісти
Якраз водій славути живий і вже думає як нашкребти на нову машину.
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10.07.2020 07:52 Відповісти
Водитель погиб.
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10.07.2020 08:07 Відповісти
Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля, а вот водитель не смог открыть двери и сгорел заживо. Источник: https://censor.net/n3207285
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10.07.2020 08:58 Відповісти
Точно. Продукт национального выробника, рукожопого.
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10.07.2020 10:50 Відповісти
Соболезную родным и близким.
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10.07.2020 06:44 Відповісти
славута в китае на машине старше 20 лет хер выедешь на дорогу и пройдешь то!
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10.07.2020 06:44 Відповісти
Славуты до 2008 выпускались кажецца. Это раз. А воще любые машины горят. Это два.
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10.07.2020 10:15 Відповісти
китайские машины говно кроме джили
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10.07.2020 22:11 Відповісти
любая машина старше 20 лет карл!
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12.07.2020 21:08 Відповісти
Что-то тут попахивает отмазкой водилы Фольца. Ни единого фото. Въехал Славуте в зад, как раз где баллон, тот лопнул, газ пошел жидкой фазой и водила сгорел. Какая нах проводка, половины задницы нет и следов баллона - тоже.
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10.07.2020 06:57 Відповісти
Цензор не в состоянии выложить все фото с https://novosti-n.org/news/Na-trasse-OdessaNykolaev-v-DTP-zagorelys-2-avtomobylya-est-pogybshye-195205#image-3 первоисточника .
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10.07.2020 07:26 Відповісти
Похоже, что так и есть.
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10.07.2020 12:02 Відповісти
Хуже, если другой водила просто не оказал помощь (сгоревшему и тот не "не смог" выбраться", а банально был без сознания), то это уже не просто "грех", а уголовщина!
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10.07.2020 07:20 Відповісти
ст.136 п.3 (ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет)!
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10.07.2020 07:25 Відповісти
це не просто. потрібно доводити, що він мав можливість надати таку допомогу...
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10.07.2020 09:17 Відповісти
сам же "выскочил"! да, трудно и свидетелей не было, теперь все будет "валить" на погибшего.
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10.07.2020 09:24 Відповісти
выскочил пассажир славуты. возможно, что огонь был такой сильный, что водитель славуты сгорел как спичка и вытащить невозможно было
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10.07.2020 10:02 Відповісти
я не раз видел как горят машины, как правило от 45 до 90 секунд есть время (в экстремальной ситуации это не мало), либо кто-то был трусом, либо и в мыслях никогда не было помочь другим!
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10.07.2020 10:25 Відповісти
в первоисточнике пишут о 15% ожогов у выскочившего пассажира. водитель вроде как был в отключке
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10.07.2020 11:40 Відповісти
Пассажир "Славуты" успел выскочить из автомобиля Источник: https://censor.net/n3207285
прежде чем что то писать желательно всё таки прочесть то о чём пишешь.
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10.07.2020 10:17 Відповісти
Смерть человека или нанесение ему тяжких телесных повреждений в ДТП влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 286 УК Украины, согласно которой на виновника может быть наложено наказание в виде тюремного заключения от 3 до 8 лет
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10.07.2020 07:28 Відповісти
Скотина на Фольксвагене создала аварию, не державши дистанцию.
А потом тупо пыталась спасти СВОЮ таратайку от огня.

Интересно, что скажет выживший пассажир?
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10.07.2020 08:12 Відповісти
А ви хіба не знаєте наш народ? Буде їздити на новій машині, а адвокат підозрюваного, принесе до суду від нього заяву: "жодних претензій не маю".
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10.07.2020 09:20 Відповісти
хтось колись їздив на "Славуті", це просто пісець з мотором і колесами. Потрібно всіх можновладців пересадити на вітчизняні автомобілі, тоді хоч щось зміниться.
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10.07.2020 09:35 Відповісти
славута звісно гімно, була у нас колись в 1995 році, але її вже давно не роблять, це просто стара машина. зараз вітчизняні це віда та форца - більш-менш пристойні. ну і при чому тут можновладці, яке вони мають відношення до виробника автомобілів?
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10.07.2020 10:04 Відповісти
Два болта три винта -
Запорожец он и в Африке "запорожец ".
Читаем отзывы модифицированной корейскими инженерами " славуты".
*****

3000 - при использовании "левого" тосола засорилась система охлаждения: замена обоих радиаторов, восстановление разъеденных каналов в головке.
3200 - замена топливного насоса
5000 - прогорел глушитель
6000 - слетел грм: замена
6800- поломка адометра: замена..
7200 - немного стала подъедать масло
и т.д. Вот , что значит отечественный производитель со счетами на Соломоновых Островах .
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10.07.2020 11:14 Відповісти
Хєрня якась. Я за 5 років замінив лише стартер, який продавани впихнули вже мертвим (так, брав б/в у перекупів), один раз стійки, ще раз в них амори і 2-3 шарові, все чисто тому що "на СТО сказали". Все, решта фільтри та рідини. Ремінь ГРМ по моєму незнанню проїхав на 2 роки більше ніж треба.
За 4-5 тис баксів не було і немає кращих нових авто.
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10.07.2020 11:48 Відповісти
ЗАЗ-1103 «Славу́та» (ZAZ-1103 Slavuta) - легковой переднеприводный автомобиль В-класса с кузовом типа лифтбек. Производился на Запорожском автостроительном заводе с 1999 по 2011 год
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10.07.2020 14:03 Відповісти
тобто самій новій славуті зараз не менше 9 років
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10.07.2020 14:21 Відповісти
нормальная машина то у вас говно до рестайлинга было как для 80 х уровень пеждо виат рено..эа ее не делают несколько лет
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10.07.2020 22:09 Відповісти
Я ездил. 10 лет. Ашто не так?
Особенно если учесть, что не только на фольцах слепые ездят.
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10.07.2020 10:17 Відповісти
Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі - Цензор.НЕТ 5919Вот , что значит покупать у отечественного производителя "васадзе"-ведра на колесах .И дверь не возможно открыть при аварии .
А "фольксваген и мерседес предлагали расширить завод и выпускать современные авто .
Даже Илон МАСК в 2012 году предлагал Украине безоплатно Т.е. ДАРОМ документацию на бюджетный электромобиль "Тесла 3" и строительство в Днепре завода по изготовлению литиевых батарей для них.
Но , тогда украинский кагал с гордостью отказался и реставрировал при помощи Ю.Кореи этот таз. Начинал затею с корейцами и "сенсами" П.м. пустовольтеко (рукописи не горят).

https://ecotechnica.com.ua/tag/gigafabrika-tesla.html
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10.07.2020 10:56 Відповісти
Зато Петюня ограбил бляхеров а тысячи его прихвостней убеждали что европейские машины (разумеется только те кто на бляхах) - хлам!
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10.07.2020 11:23 Відповісти
дурко, бляхеры ограбили и продолжают грабить Украину и Петюня тут вообще никаким боком
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10.07.2020 13:28 Відповісти
Тупой соевый ублюдок - так это бляхеры оказывается ограбили петюню
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10.07.2020 16:18 Відповісти
Я сестра погибшего водителя.Хочу отметить,что в "Славуте" небыло никакого газового оборудования.Автомобиль на бензине.И он как раз перед ДТП залил полный бак.Следователи ещё выясняют подробности,но версия ,что вспышку спровоцировали или искра(в момент удара),или проводка.А выбираться он действительно не смог из-за ремня безопасности,и зажатой двери.Автомобиль вспыхнул через пару секунд после удара, всё случилось очень быстро .
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10.07.2020 13:00 Відповісти
Примите соболезнования...
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10.07.2020 13:09 Відповісти
Спасибо ((
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10.07.2020 13:22 Відповісти
Тримайтесь. Дружині з дітками гарного майбутнього.
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10.07.2020 14:19 Відповісти
Ось з іншого сайту

Очевидец

+5
Сегодня в 09:35 | UA

Для всех писателей выше, уточняю всю ситуацию по факту.
В данной ситуации с видеорегистратора фольцвагена видно, что между Фольцем и Соавутой ехал ещё один автомобиль Мазда, соответственно и Мазда и Фольц шли на хорошей скорости. Водитель Мазда по-видимому завтыкал, что Славута поворачивает налево, стоит возле разделительной полосы, и непосредственно перед самой Славутой резко вельнул вправо, чтоб избежать столкновения, а водитель фольца уже не успел среагировать. При столкновении произошла моментальная вспышка бензина, не газа. ГБО на Славуте не было. Пассажир успел выскочить с машины, так как был не пристегнут ремнём и получил 15% ожогов. А водитель не успел, был пристёгнут ремнём и по-видимому отключился после столкновения... Как-то так. Водитель фольца в полное адекватный человек, ехал с семьёй...
Не надо лить грязь на людей, не зная ситуации...
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10.07.2020 14:18 Відповісти
очевидец лично зафиксировал вспишку бензина ?
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11.07.2020 23:09 Відповісти
лублю таврию красивая она стильная как фиат 80х только почему загорелась какой то вчес
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10.07.2020 22:07 Відповісти
 
 