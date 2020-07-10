Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі. ФОТО
У Миколаївській області 9 липня сталася смертельна аварія. Унаслідок ДТП загинула людина, якій не вдалося вчасно вибратися з машини, охопленої вогнем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Новости N" із посиланням на обласну ДСНС.
Аварія сталася поблизу села Федорівка Березанського району.
Автомобілі ЗАЗ 1103 "Славута" і Volkswagen зіткнулися на автодорозі Одеса - Миколаїв. Після цього обидві машини загорілися. За попередніми даними, у ЗАЗ загорілася електропроводка і полум'я перекинулося на Volkswagen.
Пасажир "Славути" встиг вискочити з автомобіля, а от водій не зміг відчинити двері і згорів заживо. Відомо, що в легковику було встановлено газобалонне обладнання. Унаслідок аварії на трасі виникли затори.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так что сними со своего рэдвана двери, на всякий случай
====================
Почитай статистику погибших из-за пристёгнутого ремня, замки которого деформируются в некоторых авариях. Ах да, это нигде в СМИ не пишут.
========
Как думаешь, водила был культурный и принципиально не покинул авто через пассажирское место?
Не варто шукати проблеми в ремені, коли водійські двері на фото дійсно зачинені. Ніякий ремінь би не завадив їх просто відчинити на автоматі. А водій міг бути 150 кг, і хрін би він вивернувся аби через пасажира вилізти.
От удара двери со стороны водителя сомкнулись.
прежде чем что то писать желательно всё таки прочесть то о чём пишешь.
А потом тупо пыталась спасти СВОЮ таратайку от огня.
Интересно, что скажет выживший пассажир?
Запорожец он и в Африке "запорожец ".
Читаем отзывы модифицированной корейскими инженерами " славуты".
*****
3000 - при использовании "левого" тосола засорилась система охлаждения: замена обоих радиаторов, восстановление разъеденных каналов в головке.
3200 - замена топливного насоса
5000 - прогорел глушитель
6000 - слетел грм: замена
6800- поломка адометра: замена..
7200 - немного стала подъедать масло
и т.д. Вот , что значит отечественный производитель со счетами на Соломоновых Островах .
За 4-5 тис баксів не було і немає кращих нових авто.
Особенно если учесть, что не только на фольцах слепые ездят.
А "фольксваген и мерседес предлагали расширить завод и выпускать современные авто .
Даже Илон МАСК в 2012 году предлагал Украине безоплатно Т.е. ДАРОМ документацию на бюджетный электромобиль "Тесла 3" и строительство в Днепре завода по изготовлению литиевых батарей для них.
Но , тогда украинский кагал с гордостью отказался и реставрировал при помощи Ю.Кореи этот таз. Начинал затею с корейцами и "сенсами" П.м. пустовольтеко (рукописи не горят).
https://ecotechnica.com.ua/tag/gigafabrika-tesla.html
Очевидец
+5
Сегодня в 09:35 | UA
Для всех писателей выше, уточняю всю ситуацию по факту.
В данной ситуации с видеорегистратора фольцвагена видно, что между Фольцем и Соавутой ехал ещё один автомобиль Мазда, соответственно и Мазда и Фольц шли на хорошей скорости. Водитель Мазда по-видимому завтыкал, что Славута поворачивает налево, стоит возле разделительной полосы, и непосредственно перед самой Славутой резко вельнул вправо, чтоб избежать столкновения, а водитель фольца уже не успел среагировать. При столкновении произошла моментальная вспышка бензина, не газа. ГБО на Славуте не было. Пассажир успел выскочить с машины, так как был не пристегнут ремнём и получил 15% ожогов. А водитель не успел, был пристёгнут ремнём и по-видимому отключился после столкновения... Как-то так. Водитель фольца в полное адекватный человек, ехал с семьёй...
Не надо лить грязь на людей, не зная ситуации...