Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв - водій не зміг відчинити двері і заживо згорів в автомобілі. ФОТО

У Миколаївській області 9 липня сталася смертельна аварія. Унаслідок ДТП загинула людина, якій не вдалося вчасно вибратися з машини, охопленої вогнем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Новости N" із посиланням на обласну ДСНС.

Аварія сталася поблизу села Федорівка Березанського району.

Автомобілі ЗАЗ 1103 "Славута" і Volkswagen зіткнулися на автодорозі Одеса - Миколаїв. Після цього обидві машини загорілися. За попередніми даними, у ЗАЗ загорілася електропроводка і полум'я перекинулося на Volkswagen.

Пасажир "Славути" встиг вискочити з автомобіля, а от водій не зміг відчинити двері і згорів заживо. Відомо, що в легковику було встановлено газобалонне обладнання. Унаслідок аварії на трасі виникли затори.

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