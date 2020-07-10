УКР
Отложенный матч Лиги Европы "Шахтер"-"Вольфсбург" состоится в Украине 5-6 августа, - решение УЕФА

Отложенный матч Лиги Европы

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится 5-го или 6 августа в Украине.

Это следует из принятого 9 июля решения исполкома УЕФА, сообщает сайт футбольной организации, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы турнира приняли во внимание спортивный принцип и текущую эпидемическую ситуацию. Все недоигранные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях клубов, которые первую игру провели на выезде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса отложены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, - УЕФА

При этом до дальнейших распоряжений остается в силе решение о проведении игр еврокубков без зрителей.

Таким образом, "Шахтер" примет немецкий клуб в Харькове или Киеве – эти города заявлены как места проведения домашних матчей чемпиона Украины.

17 июня после заседания исполкома УЕФА не исключался вариант проведения повторного матча на одном из стадионов Германии, где состоится финальный "турнир восьми" Лиги Европы.

Первую встречу на поле "Вольфсбурга" чемпионы Украины выиграли со счетом 2:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с португальской "Бенфикой" и прошел в 1/8

Буду болеть против шахтера .
10.07.2020 02:12 Відповісти
Выздоравливай.
10.07.2020 07:40 Відповісти
«Кривбасс» - чемпион!
Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!!!
10.07.2020 07:37 Відповісти
 
 