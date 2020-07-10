Отложенный матч Лиги Европы "Шахтер"-"Вольфсбург" состоится в Украине 5-6 августа, - решение УЕФА
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится 5-го или 6 августа в Украине.
Это следует из принятого 9 июля решения исполкома УЕФА, сообщает сайт футбольной организации, передает Цензор.НЕТ.
Организаторы турнира приняли во внимание спортивный принцип и текущую эпидемическую ситуацию. Все недоигранные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях клубов, которые первую игру провели на выезде.
При этом до дальнейших распоряжений остается в силе решение о проведении игр еврокубков без зрителей.
Таким образом, "Шахтер" примет немецкий клуб в Харькове или Киеве – эти города заявлены как места проведения домашних матчей чемпиона Украины.
17 июня после заседания исполкома УЕФА не исключался вариант проведения повторного матча на одном из стадионов Германии, где состоится финальный "турнир восьми" Лиги Европы.
Первую встречу на поле "Вольфсбурга" чемпионы Украины выиграли со счетом 2:1.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Буду болеть против шахтера .
Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла!!!