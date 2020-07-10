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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Сухопутне угруповання військ РФ на території окупованого Криму становить 11,5 тис. осіб, - Наєв

Сухопутне угруповання військ РФ на території окупованого Криму становить 11,5 тис. осіб, - Наєв

На території тимчасово окупованого Криму перебуває 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тисячі військових - сухопутне угруповання.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ

"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисячі осіб. Йдеться про весь склад (32,5 тисячі російських військових. - Ред.) на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.

За його словами, Збройні Сили України посилили всі види розвідки на таврійському напрямку, щодня отримують дані про збройні сили РФ на тимчасово окупованій території півострова, які потім аналізуються до деталей.

Також читайте: Наразі безпосередньої загрози вторгнення Росії в Україну немає, - Наєв

Нагадаємо, раніше Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про відсутність на цей момент загрози наступу Збройних сил РФ з боку окупованого Криму.

Автор: 

армія рф (17557) Крим (14176) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+14
Отставить панические настрои. У ЗСУ все под контролем.Нормально все сказал КОС
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10.07.2020 07:45
+13
Все під контролем, за кожним кроком українські військові слідкують і в змозі дати під зад росіянам
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10.07.2020 07:34
+10
Главное что ведётся работа по разведке сил рашки. Мы должны быть готовы к любым действиям... Все было сказано как и подобает военному человеку знаещему свое дело, кратко и без лишних амбиций...
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10.07.2020 07:58
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Одним словом-не волнуйтесь,ИХТАНЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.07.2020 07:34 Відповісти
Все під контролем, за кожним кроком українські військові слідкують і в змозі дати під зад росіянам
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10.07.2020 07:34 Відповісти
всегда говорил что реальная военная мощь армии московитов многократно преувеличена телевизором
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10.07.2020 07:42 Відповісти
Отставить панические настрои. У ЗСУ все под контролем.Нормально все сказал КОС
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10.07.2020 07:45 Відповісти
Вопрос же не в том, чтоб освободить Крым военным путем (без ядерного и химического оружия у Украины нет шансов на сдерживание агрессора и оккупанта от его применения). Вопрос сейчас в том, чтоб на выгодных для Украины условиях (а не условиях москальских ымперцев) вернуть под контроль Донбасс без всякого "особого статуса" и без права "вето" (на общеполитические вопросы и решения). Что касается Крыма, то есть две стратегии:
1) дождаться очередного развала москальской ымперии или ее военного поражения (от другого противника);
2) только после удачного для Украины исхода Донбасской оккупации (и уступок ымперцев) пойти на компромисс и на переговоры о политической НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА, с особым экономическим статусом и безвизовым режимом со странами в состав которых он входил последние два века (Турция, кацапия и Украина)!
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10.07.2020 07:50 Відповісти
Ты под канадским флажком и не вкурил даже тему, а звенишь рогами. Вопрос сейчас о возможном вторжении и оккупации всего юга Украины в сентябре этого года под прикрытием учений "Кавказ" московитами. Объявлена в Мордоре мобилизация без срока ее окончания. И ВСУ эту орду не остановят, силы неравны. Я, живя в этом регионе, уже приготовил документы и вещи первой необходимости.. Хотя, куда бежать??
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10.07.2020 09:40 Відповісти
Я в курсе возможного вторжения (раньше оно еще было более вероятно), что касается ВСУ (эффективности вооруженных сил), то с прискорбием замечу, что за все годы войны так и не было серьезной и кардинальной реформы, ВСУ так и осталась ПАНСКО-ХОЛОПСКОЙ армией как осколок ымперской армии москалей (ГОСПОДСКО-РАБСКОЙ) - это самая неэффективная структура армии, в отличии от АРМИИ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН, но откуда ей взяться, если Украина до сих пор ЧИНОВНИЧИЙ И ХОЛУЙСКИЙ ОЛИГАРХАТ, а не РЕСПУБЛИКА ГРАЖДАН! Для того, чтоб быть РЕСПУБЛИКОЙ нужна власть СВОБОДНЫХ и вооруженных ГРАЖДАН, а не псевдовыборы ЛОХТОРАТА (фактический РАБОВ, у которых по-хорошему и не должно выть никаких избирательных и политических прав). НАСЕЛЕНИЕ - это еще не НАРОД! Рабство формально "на бумаге" отменили, а безответственные и НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ (и их потомки) никуда не делись!
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10.07.2020 10:09 Відповісти
https://person.biz.ua/analytics/esli-my-sejchas-vozmem-doneck-eto-razvyazhet-rossii-ruki-legendarnyj-general-iz-ato/ Если мы сейчас возьмем Донецк, это развяжет России руки - легендарный генерал .
- Да. Вести борьбу с Россией и в
политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице -
и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет
вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего
будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении
Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои
силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять
крылатые ракеты, которых у нее достаточно… После этого Россия уже не
будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем.
Потому что Украина нарушила Минские договоренности…
И что мы получим на выходе? Санкции с
России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся
один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет,
то и будет с нами делать…
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10.07.2020 12:54 Відповісти
Главное что ведётся работа по разведке сил рашки. Мы должны быть готовы к любым действиям... Все было сказано как и подобает военному человеку знаещему свое дело, кратко и без лишних амбиций...
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10.07.2020 07:58 Відповісти
Що не зрозуміло? Все під контролем! Паніку нагнітать кцп щоб води дали!
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10.07.2020 08:07 Відповісти
Ситуация контролируема, реальная оценка сложившегося положения! Нравится, что генерал уверен в своих словах, и знает про что говорит!
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10.07.2020 08:18 Відповісти
ГенШтаб Рашки ПИЩИТ от РАДОСТИ:
Украина сама добровольно сообщает каких и сколько войск она НЕ ЗАМЕТИЛА в Крыму!
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10.07.2020 08:21 Відповісти
Я думаю, России достаточно одного военного в Крыму. Никто в Украине приказ не даст.
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10.07.2020 08:23 Відповісти
і то правда, видьоргівают наших солдатіків на адмінмежі коли хочуть і скільки хочуть, їхні шпіони лазять по Києву як у себе вдома, сєпарів героїзуюють, "ми далжни извинится перед ними"
Сухопутне угруповання військ РФ на території окупованого Криму становить 11,5 тис. осіб, - Наєв - Цензор.НЕТ 386
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10.07.2020 09:04 Відповісти
А чого Наєв не каже про перший наліт "залп", це десь = "63 самолета" х 4 ракети повітря-поверхня + Nкораблів х Х ракет + Nберегових комплексів х Хракет + N іскндерів + Nвсяких смерчей х Хракет ? Так що перший залп буде приблизно 3000 брьовєн, таку кількість за один раз не відібє навіть купол, петріот і всякі С. А москалі таку провокацію влаштують, в 14 році один наш літун мав нібито угнати озброєний самольот на Крим. От москалі скажуть "Ми же защищали мирних житєлєй". Тільки тяжкий політичний шлях - санкції на все що тільки можна, навіть за те що десь вякнув "Крим_ета_рассея", і на кожну фірму котра розміщена в Криму чи продає свої товари в Крим. Вплоть до повного ембарго всього парашинського. Нехай віслючок думає, якщо має чим.
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10.07.2020 08:26 Відповісти
Головне не піддаватись на інф. провокації з боку Росії, бо це єдине що у них вдало виходить.
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10.07.2020 08:39 Відповісти
данные по количеству личного состава и о видах вооружений генштаб рабсеи наверное предоставил(31 танк )
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10.07.2020 08:44 Відповісти
Респект Наєву! Уважно його дивився та слухавнав на двух каналах. Тепер сплю спокійно - знаю, що ми в безпеці. Дякую Вам пане генерал
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10.07.2020 09:20 Відповісти
КОС розумні речі каже!! Все правильно, перемога буде за нами!
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10.07.2020 10:05 Відповісти
Наев как всегда прав и данные разведки это подтверждают но готовиться надо к любому развитию ситуации.
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10.07.2020 11:43 Відповісти
Довіряємо ЗСУ. Наєв заяви робить не на пустому місці, а спираючись на дані розвідки. Все під контролем. Бряцання зброєю ворога не залишається непоміченим. Але не треба сіяти паніку.
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10.07.2020 15:10 Відповісти
Вооруженные Силы Украины усилили все виды разведки на таврийском направлении, ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ на временно оккупированной территории полуострова, которые потом анализируются до деталей.Этим всё сказано. Всё под контролем. Задачи поставлены, задачи решаются.
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10.07.2020 21:48 Відповісти
 
 