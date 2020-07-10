Сухопутне угруповання військ РФ на території окупованого Криму становить 11,5 тис. осіб, - Наєв
На території тимчасово окупованого Криму перебуває 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тисячі військових - сухопутне угруповання.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисячі осіб. Йдеться про весь склад (32,5 тисячі російських військових. - Ред.) на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.
За його словами, Збройні Сили України посилили всі види розвідки на таврійському напрямку, щодня отримують дані про збройні сили РФ на тимчасово окупованій території півострова, які потім аналізуються до деталей.
Нагадаємо, раніше Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про відсутність на цей момент загрози наступу Збройних сил РФ з боку окупованого Криму.
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1) дождаться очередного развала москальской ымперии или ее военного поражения (от другого противника);
2) только после удачного для Украины исхода Донбасской оккупации (и уступок ымперцев) пойти на компромисс и на переговоры о политической НЕЗАВИСИМОСТИ КРЫМА, с особым экономическим статусом и безвизовым режимом со странами в состав которых он входил последние два века (Турция, кацапия и Украина)!
- Да. Вести борьбу с Россией и в
политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице -
и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет
вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего
будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении
Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои
силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять
крылатые ракеты, которых у нее достаточно… После этого Россия уже не
будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем.
Потому что Украина нарушила Минские договоренности…
И что мы получим на выходе? Санкции с
России снимут, потому что не Россия плохая, а Украина. И мы останемся
один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет,
то и будет с нами делать…
Украина сама добровольно сообщает каких и сколько войск она НЕ ЗАМЕТИЛА в Крыму!