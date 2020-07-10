Сухопутне угруповання військ РФ на території окупованого Криму становить 11,5 тис. осіб, - Наєв

На території тимчасово окупованого Криму перебуває 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки, 32 500 російських військовослужбовців. З них 11,5 тисячі військових - сухопутне угруповання.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ці відомості відповідають дійсності. Хочу додати, що саме сухопутне угруповання становить 11,5 тисячі осіб. Йдеться про весь склад (32,5 тисячі російських військових. - Ред.) на тимчасово окупованій території, туди входять і Військово-морські сили російські, а також сили і засоби протиповітряної оборони. Безпосередньо сухопутне угруповання складається з двох бригад і одного батальйону", - сказав він.

За його словами, Збройні Сили України посилили всі види розвідки на таврійському напрямку, щодня отримують дані про збройні сили РФ на тимчасово окупованій території півострова, які потім аналізуються до деталей.

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Нагадаємо, раніше Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив про відсутність на цей момент загрози наступу Збройних сил РФ з боку окупованого Криму.