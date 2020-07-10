Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 122-мм артсистеми, ПТРК та міномети, втрат немає, - штаб

9 липня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм і 82-мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новолуганського ворог п’ять разів відкривав вогонь по українських захисниках. Спершу окупанти застосували міномети 82-мм калібру та протитанковий ракетний комплекс, а згодом – артилерійські системи калібру 122 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, а також стрілецьку зброю. З ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник здійснював обстріли наших позиціях на підступах до Причепилівки.



Ще один факт ворожої збройної активності зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, 9 липня українські оборонці поранили двох загарбників.

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Втрат за минулу добу внаслідок обстрілів противника серед українських захисників немає.



Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм біля Причепилівки.



"За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.



