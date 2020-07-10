Данілов пояснив, чому Мінські угоди не працюють так, як хотілося б: "Це зовсім інший світ"
Багато пунктів Мінських домовленостей стосовно Донбасу не працюють так, як хотілося б, оскільки з того часу, коли вони підписувалися, ситуація дуже змінилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Ми сьогодні бачимо, що Мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. Більше того, з того часу, коли вони підписувалися, і зараз - це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося. Більше того, там підписи тих людей, які були під Мінськими угодами, на той час і те, що є сьогодні, це зовсім інший світ, зовсім інші процеси відбуваються", - пояснив Данілов.
"Єдине, що хочу зауважити, я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми маємо змінювати Конституцію. Ми ж не ліземо Росії казати: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми маємо під тиском змінювати свою Конституцію?!" - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції ТОТ, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков написав, що Мінські угоди не відображають сьогоднішніх реалій і потреб врегулювання конфлікту на сході України, а Заходу слід підтримати перегляд "Мінська" і прагматичний підхід до його виконання, що дозволить реально змінити ситуацію на Донбасі.
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А надо бы. Их конституции это прямое нарушение Минска.
Данилов браво!!! От осла оманского такого не услышим.
- доктор, больной таки помер
- касторку давали, как рекомендовал?
- да
- проняло?
- проняло
- вот то-то же...
П.С. Я,говорит Данилов, "не понимаю". Так ты дурак или врун и лицемер. Выбирай.
1.Україна отримала час на відтворення армії, тепер повномасштабна агресія з боку росії буде коштувати агресорам дуже-дуже дорого.
2.Наросія отримала смачні санкції, які постійно пролонгуються і додаються.
3.Формально створена міжнародна антипутінська коаліція, включаючи членів НАТО і США.
4.Україна отримала статус партнера НАТО.
5.Постійна допомога партнерів, включаючи летальну зброю.
Все це бьє по сусалам агресора день і ніч, якби ще притомного головнокомандуючого і трішки мізків виборцям, то перемога б над агресором мала б окреслені контури. Натомість маємо загравання бубочки з путіним, лояльність до антидержавних сил і репресії щод тих, хто забезпечив перелічені вище пункти. Думай те.
Значит он прикидывается.
Условием Расии возвращения Данбаса есть федерализация Украины с предоставлением ОРДЛО права вето, что должно быть закреплено в Конституции.
Сейчас уже ни для кого не секрет, что Ермак завербован ФСБ России. И про Оманский сговор известно.