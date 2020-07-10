Данілов пояснив, чому Мінські угоди не працюють так, як хотілося б: "Це зовсім інший світ"

Багато пунктів Мінських домовленостей стосовно Донбасу не працюють так, як хотілося б, оскільки з того часу, коли вони підписувалися, ситуація дуже змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми сьогодні бачимо, що Мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. Більше того, з того часу, коли вони підписувалися, і зараз - це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося. Більше того, там підписи тих людей, які були під Мінськими угодами, на той час і те, що є сьогодні, це зовсім інший світ, зовсім інші процеси відбуваються", - пояснив Данілов.

"Єдине, що хочу зауважити, я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми маємо змінювати Конституцію. Ми ж не ліземо Росії казати: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми маємо під тиском змінювати свою Конституцію?!" - додав секретар РНБО.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції ТОТ, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков написав, що Мінські угоди не відображають сьогоднішніх реалій і потреб врегулювання конфлікту на сході України, а Заходу слід підтримати перегляд "Мінська" і прагматичний підхід до його виконання, що дозволить реально змінити ситуацію на Донбасі.