У світі побито черговий добовий антирекорд щодо зараження COVID-19: виявлено 223,1 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 липня у світі зареєстрували 223 189 заражень COVID-19 за добу, понад 12,3 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,2 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 390 тисяч 737 випадків інфікування та 557 416 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 135 822 (+960 за добу), хворих - 3 219 999 (+61 067 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 759 103 інфікованих (+42,907 за добу) та 69 254 (+1,199 за добу) летальні випадки.

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Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 794 842 особи (+25 790 за добу), кількість смертей - 21 623 (+479 за добу).

У Росії 707 301 хворий (+6509 за добу) і 10 843 летальні випадки (+176 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 316 448 осіб (+3537 за добу), кількість смертей - 11 314 (+181 за добу).