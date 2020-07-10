У світі побито черговий добовий антирекорд щодо зараження COVID-19: виявлено 223,1 тис. нових випадків. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 10 липня у світі зареєстрували 223 189 заражень COVID-19 за добу, понад 12,3 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,2 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 12 390 тисяч 737 випадків інфікування та 557 416 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 135 822 (+960 за добу), хворих - 3 219 999 (+61 067 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 759 103 інфікованих (+42,907 за добу) та 69 254 (+1,199 за добу) летальні випадки.
Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 794 842 особи (+25 790 за добу), кількість смертей - 21 623 (+479 за добу).
У Росії 707 301 хворий (+6509 за добу) і 10 843 летальні випадки (+176 за добу).
У Перу кількість інфікованих уже досягла 316 448 осіб (+3537 за добу), кількість смертей - 11 314 (+181 за добу).
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90% жертв ( 503097 из 557405 ) приходится всего на 22 страны
USA, Brazil, UK, Italy, Mexico, France, Spain, India, Iran, Peru, Russia, Belgium,
Germany, Canada, Chile, Netherlands, Sweden, Turkey, Pakistan, Ecuador, Colombia, China
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 36 стран
с показателем «смертность» = ~ 8,2 %%
99% жертв ( 552063 из 557405 ) находится
в 68 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 147 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 1,4 %%
приходится на страны Большой семёрки G7
1 # USA = = total.Deaths = 135822
3 # UK = = t.Deaths = 44602
4 # Italy = = t.Deaths = 34926
6 # France = = t.Deaths = 29979
13 # Germany = = t.Deaths = 9125
14 # Canada = = t.Deaths = 8749
40 # Japan = = t.Deaths = 981
с показателем «смертность» = ~ 11,8 %%
аномально высокое
количество жертв пандемии «ковиды» в странах G7
требует детального изучения, так как
вызывает обоснованные
подозрения на НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ,
который может являться результатом , например, террористических актов или
необъявленной гибридной войны со стороны экономических конкурентов,
необъявленной гибридной войны со стороны вероятного военного противника
с применением биологического оружия,
боевым веществом которого является вирус COVID-19
призрак «COVID-19» бродит по планете
http://https://censor.net/forum/3206742/https://censor.net/forum/3206742/
http://https://censor.net/forum/3206742/
притягнутою "за вуха" до вашої конспірологічної теорії цифрами !!
НИКОГДА НЕ-О-ПИ-РА-ЕТ-СЯ на официальную статистику .
ты отыщи dudro несоответствие официальной статистике
апсля вонь подымай
https://censor.net/ua/news/3207296/v_ukrayini_tryvaye_potujna_rosiyiska_informatsiyina_agresiya_danilov
Дурантинофіли Цензора,НЕ СПАТИ !!!! )))
и покажу как боты срыгивают на читателя дезинформацию
Павло Дудра (https://censor.net/comments/locate/3207045/019214d8-40b0-7355-aa99-e96243dc1548)
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
Украина среди 37 стран с показателем «смертность» = ~ 8,3 %%
99% жертв ( 546603 из 552112 ) находится
в 67 странах/регионах с показателем «смертность» = ~ 7,9 %%
всего 1 % (ОДИН %) жертв
в 148 странах/регионах с показателем «смертность» = ~ 1,5 %%
---------------------------------------------------------------------------------
істина -вона десь посередині..
тобто 3 відсотки
по состоянию на July 09, 2020, 04:27 GMT
90% жертв приходится всего на 22 страны
с показателем «смертность» = ~ 8,7 % для этих стран .
= ==========
Во-вторых заява " істина -вона десь посередині.. тобто 3 відсотки "
действует чисто на лахОв .
(8,7 +8,3 +7,9 +1,5) /4 = 6,6 %% ,
что как минимум в 2+ раза больше чем " істина ... тобто 3 відсотки "
В-третьих : если в семье из пяти человек (отец, мать, ребёнок, дедушка, бабушка)
заболел ребёнок. У ребёнка температура 40 .
вАпроЦц таким как dudro : стоит ли волноваться за здоровье ребёнка ?
ОТВЕТ таким как dudro : волноваться за здоровье ребёнка нет причин ,
патамушта средняя температура в семье ( 36,6 *4 +40 ) /5 =37,3 неопасная .
Пусть каждый выпьет по таблетке аспиринчика и тёплый чай ...
желаю шоб тебю dudro и таких как ты доктора только так и лечили .
приятненько тебе похворать , dudro
действует чисто на лахОв .
(8,7 +8,3 +7,9 +1,5) /4 = 6,6 %% ,
на трійку не тягнеш.
СІДАЙ,ДВА.
Не враховано у відсотках чисельність населення,котра має бути"поправочним коефіцієнтом".Основним.
Ще є кілька..
ты dudro "врахуй чисельність населення"
и покажи сваю арихметику како ты куды-чаво рахуЁж
чай не ты одно на форуме плюсить-минусить магёшь
2.У випадку подібни дій,це б вібилось на статистиці .А цього немає(за винятком проїзду колони російської техніки в Ломбардії,але це було вже давно тому)
3.Що подібні дії ЗМІНЯТЬ ?,на що вплинуть,крім посилення можливих санкцій для ініціатора..
"врахуй чисельність населення"
и покажи censor'у сваю арихметику како ты куды-чаво рахуЁж
и почему в странах G7 в апреле-мае оказалось более 60+ %% всех умерших .
«Для окончательной оценки смертности и летальности от COVID-19 в целом по пандемии необходимо дождаться большего количества исследований данных о смертности в мировом глобальном масштабе», - говорится в ответе представительства ВОЗ.https://www.currenttime.tv/a/covid-19-interactive-map/30484955.html?map=deaths
так ты dudro оказалось фэсэбэшное с ************ мятодичкой
может без всякой конспирологии при желании
получить оценку возможных жертв пандемии "ковиды"
Основную закономерность по которой развивается ЛЮБАЯ эпидемия
определяют четыре показателя : 1. количество инфицированных (Total);
2. к-во жертв (t.Deaths); 3. к-во выздоровевших (t.Recovered);
4. средняя продолжительность болезни .
Чем больше средняя продолжительность (см. http://https://censor.net/forum/3206469/) и к-во Total ,
тем выше потребность в количестве мед.работников, к-ве "больничных коек" ,
в к-ве специального оборудования (например ИСЗ,ИВЛ), в к-ве мед.препаратов, итд
Эти два показателя дают оценку того
насколько нагружена\перегружена система здравоохранения страны в целом .
текущее соотношение ( t.Deaths / (t.Deaths +t.Recovered) ) *100%
даёт реальную оценку показателя "летальность" на текущую дату ,
а также позволяет оценить\спрогнозировать к-во летальных случаев
по истечении отрезка времени средняя продолжительность болезни :
текущее значение (Total) * (тек.знач."летальность") =вероятное к-во летальных случаев
По состоянию на утро July 08, 2020, 02:38 GMT
France Total =168810; t.Deaths =29933; t.Recovered =77655; тек"летальность =27,8 %%
следовательно к середине августа
к-во летальных случаев во Франции может достигнуть значения 168810 * 0,278 =46929
France Total =168810; t.Deaths =29933; t.Recovered =77655; тек"летальность =27,8 %%
следовательно к середине августа
к-во летальных случаев во Франции может достигнуть значения 168810 * 0,278 =46929
в этом НЕТ ни грамма конспирологии