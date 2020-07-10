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Новини Коронавірус і карантин
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Італія тимчасово заборонила в'їзд із 13 країн, що не входять до складу ЄС

Італія тимчасово заборонила в'їзд із 13 країн, що не входять до складу ЄС

Уряд Італії у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної хвороби COVID-19 тимчасово заборонив в'їзд у країну для 13 держав, що не входять до складу Європейського Союзу, зокрема, припинивши прямі і непрямі сполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я Італії.

"У світі пандемія перебуває в найгострішій фазі. Ми не можемо анулювати жертви, принесені італійцями цими місяцями. Ось чому ми вибрали лінію граничної обачності", - заявив міністр Роберто Сперанца, підписуючи відповідний документ.

Повідомляється, що ця заборона, зокрема транзитна, стосується людей, які за останні 14 днів відвідували Вірменію, Бахрейн, Бангладеш, Бразилію, Боснію і Герцеговину, Чилі, Кувейт, Північну Македонію, Молдову, Оман, Панаму, Перу, Домініканську Республіку.

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Як повідомлялося раніше, із 3 червня Італія відкрила кордони для мандрівників з більшості європейських країн, вони можуть в'їжджати в країну без необхідності проходити 14-денний карантин.

Автор: 

Італія (1574) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ви бангладешець чи оманець?
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10.07.2020 09:05 Відповісти
США и Россия всё в порядке, значит?
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10.07.2020 09:24 Відповісти
 
 