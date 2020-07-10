COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології
Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли.
Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли на COVID-19. Вони виявили в них зниження рівня лімфоцитів - клітин крові, які відповідають за імунітет.
Лімфоцити не відновлювалися навіть після 11-го тижня після одужання. На думку авторів статті, це свідчить про сильний вплив вірусу SARS-CoV-2 на клітини крові та потенційні порушення імунітету.
У липні професор Гарвардського університету Тобіас Курт повідомляв, що коронавірусна інфекція викликає в осіб, які перехворіли нею, наслідки, які не минають упродовж тривалого часу.
Курт зазначив, що ускладнення, в тому числі симптоми COVID-19, які не минають, спостерігаються і в молодих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі здоров'ям.
"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними, або вони зникнуть з часом", - пояснив учений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З пошаною...
Только какое это имеет отношение к статье - она совсем про другое (про то, что переболевших короновирусом, еще долго колбасит). Но открою страшную тайну, любая вирусная болезнь, это нагрузка на иммунитет, которому нужно некоторое время, например на восстановление резервов лейкоцитов...Поскольку болезнь абсолютно новая для организма то и нагрузка в разы больше.
Главное, что иммунитет вырабатывается, а значит есть эффект "коллективного иммунитета" (когда переболеет более 2/3 населения)
поэтому и будут возникать "открытия"
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/user/451956
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97a-705d-bd99-0c51b3b28b1fОтветить Мне нравится
Объясняю, эксперт, учёные не исследуют что-то методом слепых котят, они что-то предполагают и начинают это проверять.
Даже археологи не копают что-то наугад, а сначала что-то предполагают и для подтверждения этого начинают копать.
Я, пока, достаточно вежливо ответил?
сам с собой споришь?
свободен
иди пилюли пей, уколы коли, пролежни смазывай
https://censor.net/user/451956
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97d-7291-9ae7-ace9d14fb309 Ответить Мне нравится 1
и мой ответ на неё
https://censor.net/user/278725
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97e-714e-a01d-52bdf9663bfc Ответить Мне нравится
или у тебя со зрением и с пониманием применения кавычек проблемы?
"сенсация" ?
Это - теория Дарвина в действии.
Вирусов будет ещё много и пострашнее этого.
и это типо "наследники Рима"
Ленка ещё на три месяца в больничке зависнет.
Гуляй сколько хочешь!
У меня кот острей царапается чем этот вирус, кхи-кхи, о б*же(бежит в храм шоп заразить много других правосливных)