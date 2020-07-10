УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11970 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 310 37

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли.

Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли на COVID-19. Вони виявили в них зниження рівня лімфоцитів - клітин крові, які відповідають за імунітет.

Лімфоцити не відновлювалися навіть після 11-го тижня після одужання. На думку авторів статті, це свідчить про сильний вплив вірусу SARS-CoV-2 на клітини крові та потенційні порушення імунітету.

Також читайте: ВООЗ про можливість заразитися коронавірусом від людини без симптомів: "Це відбувається дуже рідко"

У липні професор Гарвардського університету Тобіас Курт повідомляв, що коронавірусна інфекція викликає в осіб, які перехворіли нею, наслідки, які не минають упродовж тривалого часу.

Курт зазначив, що ускладнення, в тому числі симптоми COVID-19, які не минають, спостерігаються і в молодих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі здоров'ям.

"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними, або вони зникнуть з часом", - пояснив учений.

Також дивіться: Голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих на COVID-19 у Києві. ФОТО

Автор: 

хвороба (304) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
А хто тут казав що коли більшість перехворіє, то з"явиться колективний імунітет? Зяблік, ауу!
показати весь коментар
10.07.2020 08:36
+4
Продолжаем накапливать коллективные сбои иммунитета.
показати весь коментар
10.07.2020 08:36
+4
Это - срок в тюрьме.
показати весь коментар
10.07.2020 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто тут казав що коли більшість перехворіє, то з"явиться колективний імунітет? Зяблік, ауу!
показати весь коментар
10.07.2020 08:36 Відповісти
вірогідніше - колективний Саван...Перехворілі, то інваліди,на скороченийф залишок життя... .
показати весь коментар
10.07.2020 08:47 Відповісти
Ходи пожизненно в маске и перчатках.Это протез коллективного иммунитета.
показати весь коментар
10.07.2020 09:50 Відповісти
Бачите, шановний, я знаю особисто декількох людей, які мають офіційне підтвердження(позитивні ПЦР-тести) того, що перехворіли. І всі вони через деякий час(для кожного інший) почуваються нормально. Повернулися до роботи. Знаю також декількох людей, у яких офіційного підтвердження немає, але які живуть, чи регулярно контактують з тими, у кого хвороба була підтверджена. І теж почуваються нормально. Хворіли всі біля 3-х тижнів у середньому. Висока температура трималася біля 2-х тижнів. Оскільки за тестування необхідно платити від 1500 до 1700 гривень, зрозуміло, що платили одиниці. Тому об'єктивної картини немає. У сусіда - лікаря - стоматолога позитивний результат був у дружини, у нього самого і у дітей - негативний, у його матері теж. У моїй сім'ї перехворіли всі, але тестів не робив ніхто. І теж ті самі 3 тижні. Найважче перенесла мати, найлегше - батько. Я так собі, середньо. Це схоже на гримюп, яким я влітку ніколи не хворів, але є відмінності - довго тримається висока температура. Повторю, офіційних результатів у мене немає, бо платити 1700 гривень за тест вважаю абсурдом. Але я близько контактував з двома особами, у яких є офіційні підтвердження. Те, що я пишу - не є категорично твердження. Лише отримую те, що було. Про свій стан і стан батьків я попередив всіх знайомих і сімейного лікаря. Ми всі дотримувалися його приписів і перебували на самоізоляції місяць.
показати весь коментар
10.07.2020 10:57 Відповісти
Побачивв зараз. Небув в Києві.,https://censor.net.ua/news/3207903/dlitelnogo_immuniteta_k_koronavirusu_net_perebolevshie_bystro_teryayut_antitela_veroyatnost_povtornogo

З пошаною...
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
А причем тут Зяблик? Почитай коментарии тут больше половины дебилов утверждает что нужно снимать карантин и вырабатывать колективный имунитет, а коронавирус ето выдумка соросят. А на улицах уже в маске никого не встретишь
показати весь коментар
10.07.2020 09:50 Відповісти
Сами дебилы. Иммунитет кони двинет при любом раскладе. А китайцы шо угодно наисследуют, чтобы поноравилось ВОЗ.
показати весь коментар
10.07.2020 09:52 Відповісти
Дебилы в масках, вы все равно не выживете.COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 6728
показати весь коментар
10.07.2020 09:56 Відповісти
Ну допустим я сказал!
Только какое это имеет отношение к статье - она совсем про другое (про то, что переболевших короновирусом, еще долго колбасит). Но открою страшную тайну, любая вирусная болезнь, это нагрузка на иммунитет, которому нужно некоторое время, например на восстановление резервов лейкоцитов...Поскольку болезнь абсолютно новая для организма то и нагрузка в разы больше.
Главное, что иммунитет вырабатывается, а значит есть эффект "коллективного иммунитета" (когда переболеет более 2/3 населения)
показати весь коментар
10.07.2020 10:11 Відповісти
Продолжаем накапливать коллективные сбои иммунитета.
показати весь коментар
10.07.2020 08:36 Відповісти
Лайк за дотепний нік.
показати весь коментар
10.07.2020 08:39 Відповісти
Это - срок в тюрьме.
показати весь коментар
10.07.2020 08:47 Відповісти
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
показати весь коментар
10.07.2020 08:44 Відповісти
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
показати весь коментар
10.07.2020 09:24 Відповісти
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
показати весь коментар
10.07.2020 10:07 Відповісти
Исследования, в самом начале, основываются на гипотезе.
показати весь коментар
10.07.2020 10:33 Відповісти
это уже словоблудие
показати весь коментар
10.07.2020 10:36 Відповісти
Чтобы не забыли твои утверждения, я из повторю.

https://censor.net/user/451956
Уханьский институт вирусологии - журналисты?
и это не сенсация, а исследование, пускай ив самом начале
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97a-705d-bd99-0c51b3b28b1fОтветить Мне нравится

Объясняю, эксперт, учёные не исследуют что-то методом слепых котят, они что-то предполагают и начинают это проверять.
Даже археологи не копают что-то наугад, а сначала что-то предполагают и для подтверждения этого начинают копать.
Я, пока, достаточно вежливо ответил?
показати весь коментар
10.07.2020 11:09 Відповісти
напомню тебе, шо слово "сенсация" ты сам сюда притянул, а теперь мне его тычешь

сам с собой споришь?

свободен
показати весь коментар
10.07.2020 12:44 Відповісти
Юношеский дух противоречия у тебя в ОПЗЖ заиграл?
показати весь коментар
10.07.2020 13:27 Відповісти
да ты, смотрю, старичок-маразматик
иди пилюли пей, уколы коли, пролежни смазывай
показати весь коментар
10.07.2020 13:48 Відповісти
Я в восторге! Ты первый, кто догадался, но в большем восторге я от того, что ты догадался, что никто не сможет просчитать твою зраду:

https://censor.net/user/451956
знают только одно - влияние этого вируса на организм человека толком не изучено
поэтому и будут возникать "открытия"
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97d-7291-9ae7-ace9d14fb309 Ответить Мне нравится 1

и мой ответ на неё

https://censor.net/user/278725
Это не "открытия", как подают падкие на сенсации журналисты, а гипотезы, которые проверяются с накоплением статистики.
https://censor.net/comments/locate/3207297/019214d7-a97e-714e-a01d-52bdf9663bfc Ответить Мне нравится

показати весь коментар
10.07.2020 14:08 Відповісти
ты в слове "открытия" у меня кавычки видишь?
или у тебя со зрением и с пониманием применения кавычек проблемы?
"сенсация" ?
показати весь коментар
10.07.2020 14:22 Відповісти
Ай, яй, яй, а я думал, что у тебя смысл во всём предложении и даже посте, а оказывается - необходимо отдельные слова трактовать.
показати весь коментар
10.07.2020 14:25 Відповісти
природа решила уменьшить количество китайцев, а попало итальяшкам по первое число и потихоньку и всем остальньім
показати весь коментар
10.07.2020 08:40 Відповісти
При чём здесь "природа решила уменьшить кол-во китайцев"?
Это - теория Дарвина в действии.
Вирусов будет ещё много и пострашнее этого.
COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 660
показати весь коментар
10.07.2020 08:52 Відповісти
а теория Дарвіна типа не про природу? ти сам себе за яйця піймав.
показати весь коментар
10.07.2020 10:48 Відповісти
макаронников не жалко. почитать только как они обосрались к примеру в Африке в 39-том или 40-вом.
и это типо "наследники Рима"

COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології - Цензор.НЕТ 5375
показати весь коментар
10.07.2020 08:55 Відповісти
Козлы - они такие, жрут, срут, и никого им не жалко.
показати весь коментар
10.07.2020 09:47 Відповісти
И толку с них никакого.
показати весь коментар
10.07.2020 11:21 Відповісти
Бубочка СЧАСТЛИВ!
Ленка ещё на три месяца в больничке зависнет.
Гуляй сколько хочешь!
показати весь коментар
10.07.2020 08:50 Відповісти
Кирилл Лещенко, ау!!! Тут масоны совсем озверели, говорят шо этот грипп на самом деле - неплох.
У меня кот острей царапается чем этот вирус, кхи-кхи, о б*же(бежит в храм шоп заразить много других правосливных)
показати весь коментар
10.07.2020 08:53 Відповісти
Кирилл Лещенко это твоя другая ипостасть, и ты разговариваешь с голосами, как Горлум.
показати весь коментар
10.07.2020 11:04 Відповісти
С паршивой овцы хоч шерсти клок. Так и тему с страшилками ковида тянут как сову на глобус. Секта коронобесия банкрот и скоро пойдет под суд.
показати весь коментар
10.07.2020 09:12 Відповісти
Я не медик, але антитіла і знаходяться в лімфоцитах, це відповідь імунітету, тобто виходить що це погано, все змішали.
показати весь коментар
10.07.2020 09:17 Відповісти
Что ж, вполне ожидаемо, учитывая, что при склейке этого вируса в него вставили и геном ВИЧ
показати весь коментар
10.07.2020 09:41 Відповісти
 
 