COVID-19 викликає збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли, - Уханьський інститут вірусології

Коронавірусна інфекція викликає тривалі збої в роботі імунітету в осіб, які перехворіли.

Про це заявили вчені з Інституту вірусології китайського міста Ухань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Учені дослідили стан здоров'я 55 пацієнтів різного віку та статі, які вже перехворіли на COVID-19. Вони виявили в них зниження рівня лімфоцитів - клітин крові, які відповідають за імунітет.

Лімфоцити не відновлювалися навіть після 11-го тижня після одужання. На думку авторів статті, це свідчить про сильний вплив вірусу SARS-CoV-2 на клітини крові та потенційні порушення імунітету.

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У липні професор Гарвардського університету Тобіас Курт повідомляв, що коронавірусна інфекція викликає в осіб, які перехворіли нею, наслідки, які не минають упродовж тривалого часу.

Курт зазначив, що ускладнення, в тому числі симптоми COVID-19, які не минають, спостерігаються і в молодих пацієнтів, які раніше не мали проблем зі здоров'ям.

"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними, або вони зникнуть з часом", - пояснив учений.

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