В Україні 819 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 52 043 випадки

Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19. За добу - 819 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 819 осіб, з них 67 дітей та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 214 людей. Зафіксовані 18 летальних випадків. При цьому одужали 1 016 пацієнтів. Це дуже хороша новина. Це наш рекорд з одужання", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 52 043 людини, з них 3 749 дитини і 7 213 медпрацівників. Кількість видужалих - 24 800 осіб. Проте 1 345 пацієнтів померли.

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"За минулу добу всього було проведено 27 281 тест. З них 13 134 дослідження методом ПЛР, а також 14 147 - методом ІФА", - додав Степанов.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (118), Закарпатській області (112), Львівській області (82) і Рівненській області (74).