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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 819 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 52 043 випадки

В Україні 819 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 52 043 випадки

Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19. За добу - 819 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 819 осіб, з них 67 дітей та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 214 людей. Зафіксовані 18 летальних випадків. При цьому одужали 1 016 пацієнтів. Це дуже хороша новина. Це наш рекорд з одужання", - зазначив міністр.

За весь час пандемії захворіли 52 043 людини, з них 3 749 дитини і 7 213 медпрацівників. Кількість  видужалих - 24 800 осіб. Проте 1 345 пацієнтів померли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"За минулу добу всього було проведено 27 281 тест. З них 13 134 дослідження методом ПЛР, а також 14 147 - методом ІФА", - додав Степанов.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (118), Закарпатській області (112), Львівській області (82) і Рівненській області (74).

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зеленчуки, хватит барыжить на здоровье людей! Почему 20-копеечные маски стоят в 35 раз дороже? Почему тесты такие дорогие, куда вы дели деньги Евросоюза?
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10.07.2020 09:17
+5
Я наблюдаю за развитием данной пандемии не первый месяц. По факту наблюдений у меня сложилось впечатление, что данная пандемия присутствует только в телевизоре и СМИ. Я не отрицаю что вирус есть, что он достаточно агрессивный (хотя не думаю что агрессивнее того же сезонного гриппа), но на пандемию как-то не тянет. По крайней мере в нашей стране, если за полгода вирусом заразилось согласно офф статистики всего чуть более 50 000 человек из более 40 миллионов. Как-то жиденько, учитывая психоз вокруг него. Я считаю что опасность данного вируса и последствий заражения оным превышена в разы. https://health.24tv.ua/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409 За это же самое время у нас по прогнозам того же ВОЗ более 200000 человек заболело онко заболеваниями. Ежедневно 450 человек в Украине узнают, что заболели онко. Из них 250 человек умирает. Т.е. смертность от числа заболевших более 50%. И почему-то эта более страшная статистика наши власти не волнует совсем. Вот где эпидемия в полный рост.
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10.07.2020 16:15
+4
Чего именно? Снять карантин? Если это, то это правильно. От него толку 0 целых шишь десятых. Как было от 300 до 600 при карантине. Так собственно и остается. Чуть приподнялась статистика за счет увеличения числа тестов.
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10.07.2020 09:51
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Ну слава Богу. Завдяки мудрій зе-владі статистичні дані в нас приведені до повного ажуру Всі зе бобіки марш на шашлики, курва
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10.07.2020 08:57 Відповісти
А вы, шагом марш по ОП и ВР.
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10.07.2020 09:11 Відповісти
Щось не зрозувів вами написаного "шагом марш по ПО и ВР".
Ходити можна "ПО" асфальту, підлозі, по вулицях, але не по будівлях.
А як це "по ОП и ВР", по даху цих будівель чи як?
В школі пан вчився чи , перепрошую, в Трускавецькому НУ?
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10.07.2020 09:19 Відповісти
Щось не зрозумів вашого "по ПО"...
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10.07.2020 09:39 Відповісти
значить 1:1. я вашого також не зрозумів
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10.07.2020 13:01 Відповісти
зато "Жму руку" им як божа роса
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10.07.2020 09:26 Відповісти
Для таких как ты зедебилов и существует Г+Г и деркачи от фсб.
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10.07.2020 10:27 Відповісти
Они этим г+г живут.
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10.07.2020 10:40 Відповісти
Допоки ПЄтя не у владі
лунає хор потужний зрадо..обів... ))
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10.07.2020 09:41 Відповісти
Стабилизировали статистику,молодца,поцы...
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10.07.2020 09:02 Відповісти
Це перемога?
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10.07.2020 09:10 Відповісти
Це пік.
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10.07.2020 09:15 Відповісти
Це 3,14здець!
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10.07.2020 09:22 Відповісти
Перемога над шахраями медецинской мафии при поддержки ее властьимущими. С каждой такой псевдостатистикой брехня проявляется все явственей и круг афилеваных субьектов все четче. Многомилионные армии не останавливают из-за потери бойца.
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10.07.2020 09:29 Відповісти
Ви сирота, чи просто бажаєте своїм батькам померти?
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10.07.2020 09:36 Відповісти
ольгінське чмо працює "на Україну"..за своїх батьків у кацапії не преживає.. Вірить офіційній статистиці...І пуйлу.
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10.07.2020 09:45 Відповісти
Ти і є ольгінське чмо. Саме ольгінці веди війну інформаційну проти безкарантинної білорусі! Ти і є ольгінець! Ольгінець детектед! Признавайся що ти з ольгінцями ха одно був в інфо війні проти безкарантиннлї юілорусі! І ваші плани провалилися! Тепер ольгінці тероризують український народ!
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10.07.2020 13:10 Відповісти
Да пошло ты у дудру свою. Ибо нефуй играть на чувствах и эмоциях людей.
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11.07.2020 07:59 Відповісти
Сербы победили!
Бесстрашным сербам удалось отбиться от локдауна! Власти пошли на попятный, локдауна не будет! Это замечательное событие - первый раз на планете Земля один народ сумел выступить против властей, навязывавших свой культ короны и карантина, - и победить. Есть народы и страны, вовсе не попавшие в карантин - Япония, Швеция, Беларусь, Газа. Есть страны, быстро проскочившие - Вьетнам и Корея. Но освободившаяся силой сплоченности и демонстрациями (и не без мордобоя) одна Сербия!
Вместо полного домашнего ареста для миллионов, президент прописал народу закрытие кабаков в 9 вечера.
Корреспондент БиБиСи тоже удивлен - впервые удалось отбиться от страшилок и запретов! Ура, сербы!
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10.07.2020 13:23 Відповісти
Особенно показательны Финляндия и Новая Зеландия о которых коронафобы не любят даже вспоминать.
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10.07.2020 17:27 Відповісти
дурантинофіли ніяк не заспокояться...
(робота є така у Лахті)...
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10.07.2020 09:37 Відповісти
Навіть москалі зі своєю немаючоюаналогівмедициною роздуплились. В Україні 819 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 52 043 випадки - Цензор.НЕТ 8611
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10.07.2020 09:40 Відповісти
Зеленчуки, хватит барыжить на здоровье людей! Почему 20-копеечные маски стоят в 35 раз дороже? Почему тесты такие дорогие, куда вы дели деньги Евросоюза?
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10.07.2020 09:17 Відповісти
тю а ти що хотів щоб медична мафія тобі безкоштовно тести (за які бюджет гроші заплатив ) робила ?)) головне що доктор смерть прогнали.....
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10.07.2020 09:38 Відповісти
20 коп -собівартість..
у роздріб не менше як 50..

9-10 грн зараз ринкова ціна ..

це 20 разів.. не 35..
думаю,до 4-5 грн за маску ціна буде триматись ло кінця епідеміїї..
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10.07.2020 09:39 Відповісти
Ну, раз такое дело, согласен. Разница в 20 раз - не разница, не барыжат значит
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10.07.2020 09:43 Відповісти
тут інше..
Аптеки мають право самі встановлювати ціни..
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10.07.2020 09:46 Відповісти
Тут другое. В Ю.Корее их бесплатно раздают. И тесты бесплатные. Прямо на улице в автомате сдать можно. Вот и спрашиваю - куда деньги Евросоюза зеленчуки потратили?
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10.07.2020 09:51 Відповісти
Честно говоря власть здесь уже не виновата. Дебильный народ етого сам захотел.
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10.07.2020 09:21 Відповісти
Частично согласен. Меры предосторожности для них - нарушение свободы и прав. Стоит, тварь, за мной в очереди у кассы. Аж в затылок дышит. Мало того, что из пасти гнилыми зубами прёт, так ещё и сопли по роже размазывает... Ну тебе что, кадык вырвать?.. А что я делаю, кого трогаю? Тварь тупая, подыхать будет, виноватых найдёт...
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10.07.2020 09:49 Відповісти
в странных вы очередях стоите!!!
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10.07.2020 10:52 Відповісти
Чего именно? Снять карантин? Если это, то это правильно. От него толку 0 целых шишь десятых. Как было от 300 до 600 при карантине. Так собственно и остается. Чуть приподнялась статистика за счет увеличения числа тестов.
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10.07.2020 09:51 Відповісти
Мировая статистика не подтверждает прямую зависимость числа инфицированных от числа тестов.Например: Франция 65 млн жителей ,инфицированных около 179 тысяч,тестов около 1,4 млн.,Египет около 100 млн население,инфицированных 78 тысяч,тестов 135 тысяч и ,наконец,Беларусь около 10 млн людей,инфицированных более 64 тысяч,тестов около 1,1 млн.И ещё много таких примеров.
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10.07.2020 10:28 Відповісти
Ну раз Вы так осведомлены на счет статистики тогда Вы наверняка знаете объяснение такому интересному факту, что на протяжении 3 месяцев карантина ежедневное число инфицированных колебалось от 300 до 600 человек приблизительно. После ослабления карантина и, чего уж греха таить, полным игнором масок и других средств защиты населением эта статистика так и осталось ориентировочно в данных пределах. Хотя должна была увеличится в разы.
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10.07.2020 12:48 Відповісти
1)лікування 'симптоматичне'.
тобто протоколи весь час вдосконалюються,від дечого(наприклад хініну) відмовляються..
крім того нйбільш активний прошарок населення вже заразився...Але це не означає,що не може бахнути.
2)наступне -неможливо зараз різко наростити кількість тестів..Не вистачає лабораторій і лабоантів.
3) деякі країни(більшість) не зацікавлені підривати економіку панічними настроями
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10.07.2020 14:05 Відповісти
Я наблюдаю за развитием данной пандемии не первый месяц. По факту наблюдений у меня сложилось впечатление, что данная пандемия присутствует только в телевизоре и СМИ. Я не отрицаю что вирус есть, что он достаточно агрессивный (хотя не думаю что агрессивнее того же сезонного гриппа), но на пандемию как-то не тянет. По крайней мере в нашей стране, если за полгода вирусом заразилось согласно офф статистики всего чуть более 50 000 человек из более 40 миллионов. Как-то жиденько, учитывая психоз вокруг него. Я считаю что опасность данного вируса и последствий заражения оным превышена в разы. https://health.24tv.ua/ru/skolko_ukraincev_umirajut_ot_raka_strashnaja_statistika_n1133409 За это же самое время у нас по прогнозам того же ВОЗ более 200000 человек заболело онко заболеваниями. Ежедневно 450 человек в Украине узнают, что заболели онко. Из них 250 человек умирает. Т.е. смертность от числа заболевших более 50%. И почему-то эта более страшная статистика наши власти не волнует совсем. Вот где эпидемия в полный рост.
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10.07.2020 16:15 Відповісти
Телесериал - Ляшко, Бубочка и пидступний каранавирус.
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10.07.2020 09:39 Відповісти
где стата по городам ????????
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10.07.2020 15:12 Відповісти
Участники были разделены на 2 группы: группа А, получавшая 200 мг / кг разовой дозы ивермектина и 100 мг два раза в день доксициклина в течение 10 дней; и группа B, получающая 400 мг гидроксихлорохина в первый день, затем 200 мг в течение 9 дней плюс 500 мг азитромицина в течение 5 дней. Обе группы получали стандартную помощь при любых жалобах, таких как лихорадка, головная боль, кашель, им рекомендовалось правильное питание, увлажнение и самоизоляция в санитарных условиях. Пациенты оценивались каждые 2 дня, начиная с пятого дня или второго дня без симптомов, начиная с первого дня приема препарата, с помощью исследования ПЦР или мазка из носоглотки и горла.
Группа А ивермектин / доксициклин показала 100% степень восстановления со средним симптоматическим выздоровлением 5,93 дня и отрицательной ПЦР на 8,93 дня. 55,10% получили симптоматическое выздоровление на 5-й день с легкой степенью неблагоприятного эффекта у 31,67% с отчетами о летаргии у 14 пациентов, тошноте у 11 и случайном головокружении у 7 пациентов.
Гидроксихлорохин / азитромицин группы В показал степень восстановления 96,36%, со средним симптоматическим выздоровлением 6,99 дня и отрицательной ПЦР на 9,33 дня с некоторой степенью неблагоприятных эффектов с сообщениями о слабых типах нечеткого зрения и головных болях у 13 пациентов, повышенной летаргии и головокружение у 22 пациентов, иногда сердцебиение у 10 и тошнота и рвота у 9 пациентов.
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10.07.2020 22:00 Відповісти
Реклама препаратов на нашем рынке? Ведь уже было описано о вреде и недостаточном эффекте этих препаратов
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11.07.2020 07:55 Відповісти
У нас в Мельбурне, штата Виктория, Австралия, прямо-таки напал макароновирус по новой.
Только вот "беда" : мрут слабо как-то, видать, плохо наш коммуняка-премьер штата старается, только обещает:
"Premier Daniel Andrews warns there are worse numbers to come " ("так пишет Таймз" (С) наша коммуняцкая газетка "The Age").

Дай-ка я помогуу премьеру Эндрюсу, добрая я сегодня:
поскольку заболевшие имеются только в западных и северо-западных районах города, а значит, там и находится основной источник заразы, западные районы города должны быть "откордонены" от всех остальных районов: перекрыт Вест-Гейт бридж, основные (и не основные) магистрали,и так далее.
Только это спасет Мельбурн от макароновируса остановит заразу.
Если Премьер Эндрюс сам не способен "откордонить" западные районы Мельбурна (его избирательную базу), то я уверена, что федералы ему протянут руку помощи, и не откажутся ввсести для этой цели в Мельбурн армию (ADF).

Не благодарите.
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11.07.2020 04:49 Відповісти
Сага о ВНР (несостоявщейся Викторианской Народной Республике), а вы что подумали?
"Народные" республики бывают не только на Донбассе.

Под предлогом "борьбы с макароновирусом" штат Виктория, Австралия, должен был объявить независимость. Правда, наши местные предали, китайские прокладки, рептилоидные сявки, забыли одну важную вещь: от предателей избавляются первыми.
Для повышения образования в данном вопросе советую им внимательно читать историю Компартии Западной Украины (она изложена в соответствующей статье Википедии): после того, как Компартия Западной Украины выполнила свою работу и привела СССР во главе с рябым Йосей на украинскую землю, всех партийцев пустили под нож.

Премьер штата Виктория, Эндрюс, не сообразил, что центр управления ВНР будет находиться вовсе не в здании Парламента штата Виктория, Австралия, а в только что отстроенном (как раз к "пандемии" макароновируса и созданию ВНР) колоссальном оффисном здании крупнейшего торгового центра Южного полушария - Чадстоун. Здание это стоит сейчас пустое, прямо и не знаю, что бы им там "забубонить"? Может, традиционно, казино-бордель для отмывания китайцами денег Китайской компартии, с блэк-джеком и шлюхами ?
Строитель центра управления вселенной ВНР, гандон Гандель, не сообразил, что под ИВЛ его положили бы одним из первых, ибо в "первую волну" макароновируса в качестве района, предназначенного на уничтожение, был объяявлен Премьером Эндрюсом район его, Ганделя, проживания - муниципалитет Стоннингтон. Так что давно бы он уже лежал "с обрезками трубок, в дерьме и крови"(житель Нью-Йорка на одном форуме ) из-под ИВЛ.
А компанию ему составил бы наш Премьер с его министрами, ведь ни он, ни парламент штата Виктория китайской народ-освободительной армии, прибывшей бы "освобождать" штат Виктория от макароновируса, они не нужны, в Китае свои "*********" (чиновники) есть, партийные.
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11.07.2020 05:10 Відповісти
А на соседней со мной улице, в преддверии создания ВНР - Викторианской народной Республики - постоили здание то ли Посольства Пластелины в ВНР, то ли правитеьства Пластелины в изгнании.
Здание большое, слов нет, да вот беда - пустое.
То ли не успели заехать в него пластелинцы из-за того, что въезд в Австралию закрыт для них, то ли бомбы пока еще упаковывают.
В это здание нас с мужем и поволокли бы на подвал (а вы как думаете, зачем я всё это пишу? )
Надпись на табличке у пластелинского посольства забавная; "Дейр-Яссин - мы вернемся".

так что если теперь кто рот раскроет, что, дескать, пластелине надо бы денюжек дать, я сразу буду ссылку на это здание давать, мол, вам - сюда.
Да, тевтоны, если вас интересует, где "золото фашисткой германии", то, как известно даже малым детям, оно находится в банке Пластелины, так что вам тоже следует обращаться в это здание по всем вопросам.
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11.07.2020 05:17 Відповісти
https://www.eyeopeningtruth.com/covid-19-satanic-ritual/
Вот оно, где число 666. Для думающих, и неполенящихся с переводом текста. Надевая маску, вы участвуете в сатанинском ритуале!
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11.07.2020 07:50 Відповісти
 
 