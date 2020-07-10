В Україні 819 нових випадків COVID-19, померли 18 осіб, загалом - 52 043 випадки
Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19. За добу - 819 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 819 осіб, з них 67 дітей та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 214 людей. Зафіксовані 18 летальних випадків. При цьому одужали 1 016 пацієнтів. Це дуже хороша новина. Це наш рекорд з одужання", - зазначив міністр.
За весь час пандемії захворіли 52 043 людини, з них 3 749 дитини і 7 213 медпрацівників. Кількість видужалих - 24 800 осіб. Проте 1 345 пацієнтів померли.
"За минулу добу всього було проведено 27 281 тест. З них 13 134 дослідження методом ПЛР, а також 14 147 - методом ІФА", - додав Степанов.
За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (118), Закарпатській області (112), Львівській області (82) і Рівненській області (74).
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Ходити можна "ПО" асфальту, підлозі, по вулицях, але не по будівлях.
А як це "по ОП и ВР", по даху цих будівель чи як?
В школі пан вчився чи , перепрошую, в Трускавецькому НУ?
лунає хор потужний зрадо..обів... ))
Бесстрашным сербам удалось отбиться от локдауна! Власти пошли на попятный, локдауна не будет! Это замечательное событие - первый раз на планете Земля один народ сумел выступить против властей, навязывавших свой культ короны и карантина, - и победить. Есть народы и страны, вовсе не попавшие в карантин - Япония, Швеция, Беларусь, Газа. Есть страны, быстро проскочившие - Вьетнам и Корея. Но освободившаяся силой сплоченности и демонстрациями (и не без мордобоя) одна Сербия!
Вместо полного домашнего ареста для миллионов, президент прописал народу закрытие кабаков в 9 вечера.
Корреспондент БиБиСи тоже удивлен - впервые удалось отбиться от страшилок и запретов! Ура, сербы!
(робота є така у Лахті)...
у роздріб не менше як 50..
9-10 грн зараз ринкова ціна ..
це 20 разів.. не 35..
думаю,до 4-5 грн за маску ціна буде триматись ло кінця епідеміїї..
Аптеки мають право самі встановлювати ціни..
тобто протоколи весь час вдосконалюються,від дечого(наприклад хініну) відмовляються..
крім того нйбільш активний прошарок населення вже заразився...Але це не означає,що не може бахнути.
2)наступне -неможливо зараз різко наростити кількість тестів..Не вистачає лабораторій і лабоантів.
3) деякі країни(більшість) не зацікавлені підривати економіку панічними настроями
Группа А ивермектин / доксициклин показала 100% степень восстановления со средним симптоматическим выздоровлением 5,93 дня и отрицательной ПЦР на 8,93 дня. 55,10% получили симптоматическое выздоровление на 5-й день с легкой степенью неблагоприятного эффекта у 31,67% с отчетами о летаргии у 14 пациентов, тошноте у 11 и случайном головокружении у 7 пациентов.
Гидроксихлорохин / азитромицин группы В показал степень восстановления 96,36%, со средним симптоматическим выздоровлением 6,99 дня и отрицательной ПЦР на 9,33 дня с некоторой степенью неблагоприятных эффектов с сообщениями о слабых типах нечеткого зрения и головных болях у 13 пациентов, повышенной летаргии и головокружение у 22 пациентов, иногда сердцебиение у 10 и тошнота и рвота у 9 пациентов.
Только вот "беда" : мрут слабо как-то, видать, плохо наш коммуняка-премьер штата старается, только обещает:
"Premier Daniel Andrews warns there are worse numbers to come " ("так пишет
Таймз" (С) наша коммуняцкая газетка "The Age").
Дай-ка я помогуу премьеру Эндрюсу, добрая я сегодня:
поскольку заболевшие имеются только в западных и северо-западных районах города, а значит, там и находится основной источник заразы, западные районы города должны быть "откордонены" от всех остальных районов: перекрыт Вест-Гейт бридж, основные (и не основные) магистрали,и так далее.
Только это
спасет Мельбурн от макароновирусаостановит заразу.
Если Премьер Эндрюс сам не способен "откордонить" западные районы Мельбурна (его избирательную базу), то я уверена, что федералы ему протянут руку помощи, и не откажутся ввсести для этой цели в Мельбурн армию (ADF).
Не благодарите.
"Народные" республики бывают не только на Донбассе.
Под предлогом "борьбы с макароновирусом" штат Виктория, Австралия, должен был объявить независимость. Правда, наши местные предали, китайские прокладки, рептилоидные сявки, забыли одну важную вещь: от предателей избавляются первыми.
Для повышения образования в данном вопросе советую им внимательно читать историю Компартии Западной Украины (она изложена в соответствующей статье Википедии): после того, как Компартия Западной Украины выполнила свою работу и привела СССР во главе с рябым Йосей на украинскую землю, всех партийцев пустили под нож.
Премьер штата Виктория, Эндрюс, не сообразил, что центр управления ВНР будет находиться вовсе не в здании Парламента штата Виктория, Австралия, а в только что отстроенном (как раз к "пандемии" макароновируса и созданию ВНР) колоссальном оффисном здании крупнейшего торгового центра Южного полушария - Чадстоун. Здание это стоит сейчас пустое, прямо и не знаю, что бы им там "забубонить"? Может, традиционно, казино-бордель для отмывания китайцами денег Китайской компартии, с блэк-джеком и шлюхами ?
Строитель центра управления
вселеннойВНР, гандонГандель, не сообразил, что под ИВЛ его положили бы одним из первых, ибо в "первую волну" макароновируса в качестве района, предназначенного на уничтожение, был объяявлен Премьером Эндрюсом район его, Ганделя, проживания - муниципалитет Стоннингтон. Так что давно бы он уже лежал "с обрезками трубок, в дерьме и крови"(житель Нью-Йорка на одном форуме ) из-под ИВЛ.
А компанию ему составил бы наш Премьер с его министрами, ведь ни он, ни парламент штата Виктория китайской народ-освободительной армии, прибывшей бы "освобождать" штат Виктория от макароновируса, они не нужны, в Китае свои "*********" (чиновники) есть, партийные.
Здание большое, слов нет, да вот беда - пустое.
То ли не успели заехать в него пластелинцы из-за того, что въезд в Австралию закрыт для них, то ли бомбы пока еще упаковывают.
В это здание нас с мужем и поволокли бы на подвал (а вы как думаете, зачем я всё это пишу? )
Надпись на табличке у пластелинского посольства забавная; "Дейр-Яссин - мы вернемся".
так что если теперь кто рот раскроет, что, дескать, пластелине надо бы денюжек дать, я сразу буду ссылку на это здание давать, мол, вам - сюда.
Да, тевтоны, если вас интересует, где "золото фашисткой германии", то, как известно даже малым детям, оно находится в банке Пластелины, так что вам тоже следует обращаться в это здание по всем вопросам.
Вот оно, где число 666. Для думающих, и неполенящихся с переводом текста. Надевая маску, вы участвуете в сатанинском ритуале!