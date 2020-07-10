Протягом 7-10 днів представимо механізми та умови навчання дітей у новому навчальному році, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що спільно з Міносвіти розробляються механізми для визначення, яким чином будуть навчатися діти в наступному навчальному році.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах адаптивного карантину ми зараз розробляємо механізми, правила, яким чином наші діти будуть вчитися. За яких умов вони можуть вчитися в звичайному режимі, за яких умов - дистанційно. Разом з Міністерством освіти і науки ми розробляємо відповідні правила і алгоритми", - пояснив Степанов.

За словами міністра, протягом 7-10 днів це все визначать і розкажуть, яким чином і за яких умов будуть навчатися діти в наступному навчальному році.

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