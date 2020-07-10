Уперше за місяць кількість хворих на коронавірус на Львівщині менше 100 осіб

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 82 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 6763 осіб, 178 осіб померли, 1003 пацієнти одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6519 осіб, госпіталізовані - 1181, на амбулаторному лікуванні - 5338 осіб, виписані - 1007 осіб. Зараз у лікарні перебуває 162 особи, з них у реанімації - 4 особи, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1088 ПЛР-тестів, з них 82 - позитивні. Серед них львів`ян - 33.

Загалом у роботу взяли 576 проб, залишок у холодильнику - 327 проб.

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Зазначимо, що востаннє кількість інфікованих на Львівщині за добу менше 100 осіб було зафіксовано 10 червня, тобто місяць тому.

Нагадаємо, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19. За добу - 819 нових випадків. 18 людей померли від хвороби.