Рада до 17 липня розгляне законопроєкт Зеленського про судову реформу, - "слуга народу" Костін

Комітет Ради з питань правової політики вже розглянув законопроєкт президента Володимира Зеленського про судову реформу (№3711) і включив до порядку денного. Закон розглянуть до кінця сесії.

Про це заявив глава комітету Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Судову реформу можуть прийняти за основу до 17 липня, сказав він.

"Ми рухаємося в цьому напрямку", - заявив він.

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