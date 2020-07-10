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Новини Судова реформа
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Рада до 17 липня розгляне законопроєкт Зеленського про судову реформу, - "слуга народу" Костін

Рада до 17 липня розгляне законопроєкт Зеленського про судову реформу, -

Комітет Ради з питань правової політики вже розглянув законопроєкт президента Володимира Зеленського про судову реформу (№3711) і включив до порядку денного. Закон розглянуть до кінця сесії.

Про це заявив глава комітету Андрій Костін ("Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Судову реформу можуть прийняти за основу до 17 липня, сказав він.

"Ми рухаємося в цьому напрямку", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада оприлюднила текст проєкту постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (15004) судова реформа (1459) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+13
Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4513
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10.07.2020 09:29
+10
Слуга народа Зеленский на выборах обещал отказаться от кортежей, льгот и дач, обзавелся огромным кортежем и государственной дачей за наш с вами счёт ........

Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 7104
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10.07.2020 09:35
+6
«......законопроект Зеленского о судебной реформе»(с)
----------------
☹️😬😬
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10.07.2020 09:35
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Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 4513
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10.07.2020 09:29 Відповісти
наконец-то у страны появился шанс, что в судебной системе начнутся хоть минимальные изменения в лучшую сторону
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10.07.2020 09:34 Відповісти
Наивный ты однако.
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10.07.2020 09:36 Відповісти
Просто дурак проплаченный.
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10.07.2020 10:34 Відповісти
А с чего ты взял что в лучшую? Пока к чему ни касается зелёная плесень получается как у лаптеногих всё хуже и хуже!
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10.07.2020 09:37 Відповісти
скажи наркотикам твердое: "Нет!"
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10.07.2020 09:42 Відповісти
*********** цю пораду дай.
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10.07.2020 09:46 Відповісти
Я сказал твердое нет наркотикам ещё в детстве! А ты сказал наркотикам нет?
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10.07.2020 09:53 Відповісти
ого, ты еще в детстве наркоту употреблял...
последствия необратимы...
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10.07.2020 09:56 Відповісти
Нет не употреблял! Предлагали наркоманы я сказал твердое нет! В прошлом году кто мне предлагал проголосовали за ЗЕленского. Говорят наш президент такой же нарик как и мы! Судя по тому что ты голосовал за Зеленского у меня возник вопрос. Ты наркоман?
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10.07.2020 10:07 Відповісти
Все что нужно знать об "законопроекте Зеленского", так это то, что он его не писал и наверняка даже не читал!!! (Я бы даже готов был поспорить на деньги, но доказать ничего не получиться, ни прямого ни обратного)
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10.07.2020 09:49 Відповісти
твои мессаги несут такой глубокий и глубинный смысл, что не каждый их поймет
месье партнер юридической компании?
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10.07.2020 09:54 Відповісти
Нет, но с юриспруденцией знаком не по наслышке (и законы приходилось изучать и лазейки искать, составлять юридические документы, претензии, иски...). В основном в части хоз. права.
Во всяком случае, с юриспруденцией знаком, получше Клоуна с дипломом юриста
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10.07.2020 10:03 Відповісти
Писал или не писал-дело же не в этом!Ведь в конце года Янелоху нужно будет выпускать видосики со своими "великими достижениями"!А поездка в Одессу покупаться или вручение Потапу "заслуженного артиста" на "великие достижения",явно не тянут!!!! А вот "законопроект ЗЕ,разрушающий судейскую мафию Пороха"..это зелёная информац.бомба!!!
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10.07.2020 12:54 Відповісти
бугага, ти х...ла обнулив і хочеш змін, клован ти запоребриковий.
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10.07.2020 10:03 Відповісти
Ага, уже начались - прокурорша, которая не прошла аттестацию и нарушаетвсе что хочет, атошников назначили убийцами Шеремета, Стерненко судят за то, что не дал себя убить с трерьей попытки, преступления "своих" не видят в упор, оппонентов судят за что угодно...
Чего же можно ожидать от Слуг?
Тут надо быть не просто наивным, а быть с ними заодно
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10.07.2020 12:25 Відповісти
Слуга народа Зеленский на выборах обещал отказаться от кортежей, льгот и дач, обзавелся огромным кортежем и государственной дачей за наш с вами счёт ........

Рада до 17 июля рассмотрит законопроект Зеленского о судебной реформе, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 7104
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10.07.2020 09:35 Відповісти
Это потому что в Украине народ лоховатый и умственно отсталый, поэтому и судьба у него вечно жить в дерьме.
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10.07.2020 09:42 Відповісти
А где-то в Перу уже 3 президента сидят в тюрьме за коррупцию.
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10.07.2020 10:28 Відповісти
Владимир Зеленский продал собственный дом в селе под Киевом и перебрался в государственную резиденцию.


На эту дачу въехали детки.
Правда, не "какие-то", как говорил Зеленский, а его детки.
Но "какая разница", как говорил тот же Зеленский?
В прошлом году здесь провели масштабный ремонт - потратили 300 тысяч гривен из госбюджета.
А еще президенту негде жить сейчас.
Он продал свой дом жене своего депутата, так что ему было необходимо переехать на эту дачу"

Сразу после избрания шестой президент Украины заявил, что хотел бы, чтобы эту резиденцию отдали детям, и заявлял о намерении не претендовать на нее.

Также недавно стало известно, в декларации Владимира Зеленского за 2019 год указано, что гарант заработал более 26 миллионов гривен при официальной зарплате в 208 тысяч гривень
Так, глядишь, дозреет и до Межигорья...
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10.07.2020 12:34 Відповісти
«......законопроект Зеленского о судебной реформе»(с)
----------------
☹️😬😬
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10.07.2020 09:35 Відповісти
Не самый короткий анекдот конечно...но смешной...😃
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10.07.2020 10:16 Відповісти
У нас все президенты проводят судебную реформу ,только не могут расшифровать,что бы всем было понятно в чём её суть.Судьи при Кучме,Ющенко,яныке,Порошенко,зеле-одни и те же,старые,"ручные",реформированные,а судебная система-никакая
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10.07.2020 09:38 Відповісти
Я расшифрую, называется: "перестановка кроватей" в известном месте.
А вообще, все Зе-реформы, выглядят так, как будто Шут решил реформировать балетную труппу, отрезав им яйца (чтобы красивее танцевали)
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10.07.2020 09:53 Відповісти
В ЄС розкритикували судову реформу Зеленського.




Положення законопроєкту про діяльність органів суддівського врядування, ухваленого Верховною радою, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи.
Як повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/10/17/7101986/ "Європейська правда" , про це йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн.

"ЄС неодноразово висловлював свою позицію щодо судової реформи. Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроєкту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи", - йдеться у заяві.

ЄС наполегливо закликає Україну запитати думки Венеціанської комісії перед тим, як вводити цей закон в дію.
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10.07.2020 09:39 Відповісти
Только не нужно говорить, что вы довольны судебной системой.
А про Венецианскую комиссию вы вспоминаете только тогда, когда вам выгодно.
Нытьё - ваше кредо.
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10.07.2020 09:43 Відповісти
Конечно недовольна, но ее нужно усовершенствовать, а не ухудшать, нагинать под "величайшего" и его спонсоров.

И не ной, обсуждай тему.
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10.07.2020 09:48 Відповісти
блондинка?
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10.07.2020 09:50 Відповісти
Лисий?
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10.07.2020 09:52 Відповісти
"Какая разница" (с)
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10.07.2020 09:52 Відповісти
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10.07.2020 09:53 Відповісти
Про венецианскую комиссию, вспоминают все когда им это выгодно! И законопроекты ей на анализ подают исключительно те, которые хотят протащить любой ценой, но знают, что будут недовольства..... А так, венецианская комиссия скажет замечания, они типо там что-то устранят и скажут. "В целом В.К. одобрила законопроект, есть некоторые замечания, мы работаем над их устранением....можно принимать в 1м чтении..."
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10.07.2020 09:58 Відповісти
ОНИ могут говорить что угодно, басни зеленых слушаем уже больше года.
Но сама Венецианская комиссия и послы стран G7 по собственной инициативе делают критические заявления о деятельности зеленых.
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10.07.2020 10:05 Відповісти
кацапа, а чому ви коли порушуєте чиїсь права про міжнародні угоди не згадуєте, тільки коли вам треба?
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10.07.2020 10:05 Відповісти
Господи, що ти верзеш...
у статті йдеться про законопроект Зеленського 3711
а ти його критикуєш даючи ссилку на прийняте Парламентом 16 жовтня 2019 у другому читанні закон №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".
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10.07.2020 09:49 Відповісти
Це приклад ! реформ від Зеленського.
Він ігнорує рекомендації європейських структур.
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10.07.2020 09:51 Відповісти
Три дні тому.

Судова реформа і реформа СБУ рухаються в неправильному напрямку, а відставка Смолія дала негативний сигнал, - посол Франції де Понсен.



https://censor.net/ua/news/3206226/sudova_reforma_i_reforma_sbu_ruhayutsya_v_nepravylnomu_napryamku_a_vidstavka_smoliya_dala_negatyvnyyi
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10.07.2020 09:54 Відповісти
Отпрыски Леонида Даниловыча юриспруденцией занялись,вместо Шутовства...Анекдот блин...
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10.07.2020 09:40 Відповісти
Венедиктова просто йтест не смогла толком пройти,а уже прокураторша ...Типа Понтий Пилат...блин...
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10.07.2020 09:42 Відповісти
Не дл того Леонид Данилович строил Лестницу Олигархии в Украине две каденции,чтобы земляк Зеля ее разрушил... Пургаметы Зелемойские,,,..вам бы на Италию слинять или на Кипр лет на 5,там ваши виллы в 2 и 3 этажа, офшоры....нафиг вам Украина???
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10.07.2020 09:52 Відповісти
може то подати петицію Президенту..
от думаю...


у доповнення до судової реформи..

"Просимо узаконити народне воєвиявлення у формі "Судів Лінча" щодо виправданих "Вищою радою правосуддя" суддів за НЕПІДСУДНІ рішенння.
Народне виявлення реалізується у формі рішень мітингів,віче шляхом голосування руками не менше 5 000 осіб (за даними міліції) на визначених в обласних центрах і Столиці окремих площах..."
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10.07.2020 09:52 Відповісти
https://vrpfails.dejure.foundation/
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10.07.2020 09:54 Відповісти
Хто автор цієї реформи?.
Зестудент не здатний на такі документи, вони вносяться від його імені.
Якщо до цього доклав свою руку онуча то зрозуміло що 3.14сь десь.
Де текст цього документу, назва "реформа" це обкладинка - де текст, щоби можна було оцінити до того як за неї будуть голосувати.
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10.07.2020 09:57 Відповісти
у цій короткій статті указаний № законопроекту
щоб знайти текст цього законопроекту, мені знадобилось 5-7 секунд
ти або не виієш користуватися компутером або навіть не пробував знайти текст
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10.07.2020 10:13 Відповісти
Знову бла-бла.Взяти нормальну судову систему,наприклад- Норвегії і все.
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10.07.2020 10:02 Відповісти
Осел и реформы...это не совместимо...у него мозгов только на баба да хватает...
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10.07.2020 10:03 Відповісти
угу, ми вже бачили недолугу судову реформу Порошенка, тепер Зеленський продовжує....Основа судової реформи - це незалежність суддів і підзвітність її громаді, це можливість народу вибирати суддів шляхом таємного голосування як під час виборів депутатів, це можливість зібрання підписів на відставку судді, якщо він не викликає довіру в народу. А так, це все окозамилювання з цими гнилими псевдореформами судової влади....тхне від них.....
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10.07.2020 10:05 Відповісти
Шо ты бачив и чем??? Президент отвечает за армию и внешнюю политику...ВСЕ...полномочия исчепаны...Бачив Блин...
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10.07.2020 10:10 Відповісти
а ще він відповідає за дотримання прав людей - ст. 102 Конституції України. А ще він має право законодавчої ініціативи......а ще....а ще....отак то пане Сенатор, читати потрібно повноваження Президента.....
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10.07.2020 10:15 Відповісти
Все это я знаю с времен Леонида Даниловича,педагог блин...
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10.07.2020 10:21 Відповісти
так чого ж тоді по воді хвилі котиш, якщо знаеш? Для підтримання розмови?
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10.07.2020 10:25 Відповісти
Плюс вибори прокурорів, районних начальників поліції і дільничних.
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10.07.2020 10:34 Відповісти
Так,але бізнес -це прибуток, а держава-це забезпечувач стабільності та зростання економіки. Вплив та залежність уряду і бізнесу має здійснюватися узаконеним лобіюванням.В Україні-права своя рука урядова бере і лівій своїй бізнесовій руці віддає.Це не є держава,а олігархат,бо забезпечує себе,а не економіку країни.Тому народові там нічого не лишається,як бунтувати та влаштовувати революції.
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10.07.2020 10:42 Відповісти
Як можна судити про те долуга реформа Порошенка, чи недолуга якщо вона не закінчена. Як то кажуть "Робота не кончена, а дурень думає що спорчена" Я не фахівець в області юримпруденції .Тому не можу судити що добре, що погано. Це так -думки вголос.
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10.07.2020 11:35 Відповісти
ото ж бо й воно, що потрібно Вам пане почитати що то за реформа була при панові Порошенкові і чим вона відрізняється від показухи.
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10.07.2020 14:17 Відповісти
А реформа не була проведена. Її почали з Верховного суду .За місцеві і не бралися .Зелені з Верховним судом щось перекрутили , а з місцевими взагалі заморозили . Залишили як при Янеку.
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12.07.2020 20:26 Відповісти
Почали з Верховного Суду....ой не смішіть мене, що почали? Як говорили при Горбачову в народі: перестройка - те ж гівно, тільки з прискоренням....отак і з судовою реформою при Порошенку.....
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12.07.2020 22:12 Відповісти
Ви тупий? Я пишу РЕФОРМИ СУДІВ НЕ БУЛО. Ви мені пишете - реформа погана . Як може щось бути поганим чи хорошим якщо його нема?!!!
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14.07.2020 10:13 Відповісти
Пропоную толерантно виражатись, без "тупий", якщо Ви звичайно вихована людина. Читаю в Укрінформ: "Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити
судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного
судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових
апеляційних судів, - вони розпочали роботу. Наразі, на жаль, найменше реформа
торкнулася судів першої інстанції", - сказав Порошенко" (ukrinform.ua/rubric-polytics/2695072-porosenko-kaze-so-jomu-zabraklo-casu-dla-zaversenna-sudovoi-reformi.html). То щось вже було курям на сміх....кажуть же каденції не вистачило щоб повністю завершити реформу...Як капітан Врунгель казав: як корабель назвеш, так і попливеш...Отак і з судовою реформою...якщо суть не міняється, то зміною зовнішності діло не поправиш....
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14.07.2020 13:46 Відповісти
Норвегия не подойдет,террорист Брэйвик сидит в тюрьме за массовые убийства,а комнате есть все то,чего нет у простых украинцев включая халдвное медицинское обслуживание,интернеи и библиотека с книгами умными..
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10.07.2020 10:07 Відповісти
Дальнейших траншей МВФ для Украины не будет - Тимоти Эш Июль 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b5.html#respond Комментарии: 0
Рада до 17 липня розгляне законопроєкт Зеленського про судову реформу, - "слуга народу" Костін - Цензор.НЕТ 3846За последние сутки новостной поток в Украине стал решительно негативным. Сейчас нужно задаться вопросом, действительно ли надежды на экономическую реформу при президенте Зеленском полностью разбиты, так как он, кажется, прокладывает курс в противоположном направлении - в сторону популизма и сил, планирующих захват государства.
Об этом https://nv.ua/opinion/zelenskiy-kolomoyskiy-chto-zhdet-delo-privatbanka-novosti-ukrainy-50099047.html пишет в сегодняшней колонке «НВ» британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.
Сейчас поле битвы ведется вокруг НБУ. На прошлой неделе президент Зеленский попросил уйти в отставку главу НБУ - реформатора Смолия. Тот написал заявление, но сослался на далеко идущую кампанию по подрыву независимости НБУ как причину своего ухода и непрозрачно намекнул, что за его увольнением и подрывом самой независимости НБУ стоят олигархи, в частности, Коломойский.
Рынок надеялся, что Зеленский заменит Смолия на другого реформатора - действительно, многие исследовательские отделы в международных банках утверждают, что все это было сделано Смолием нарочно. Мол, он все равно хотел уйти в отставку и хотел поднять шум, чтобы в его кресло сел другой реформатор. Однако, если это и был замысел Смолия, то он, к сожалению, привел к обратному результату.
Независимость НБУ была основным условием для получения $5-миллиардной поддержки по программе stand-by от МВФ. Я ссылаюсь https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/06/10/Ukraine-Request-for-Stand-by-Arrangement-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-49501 на этот приведенный документ, и требование к администрации Зеленского.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B.html МВФ предупредил Украину и назвал новые условия после отставки Смолия
Учитывая вынужденную отставку Смолия и комментарии президента Зеленского о денежно-кредитной и валютной политике, можно говорить о том, что независимость НБУ находится в плачевном состоянии, и, после июньских $2 млрд, я не ожидаю дальнейших траншей МВФ в этом году. Я также ожидаю, что до разрешения нерешенных вопросов с МВФ будет приостановлена и другая финансовая западная помощь Украине. Это означает, что официальное финансирование на конец года в размере $3−4 млрд зависнет.
В последние дни произошло еще кое-что, что обеспокоит МВФ и рынки.
Во-первых, замглавы НБУ Олег Чурий не смог заручиться поддержкой Совета НБУ и президента на второй срок. Это означает, что два из шести членов совета заменяются теперь Зеленским. Ему нужно лишь заставить другого члена совета директоров полностью контролировать политику, учитывая решающий голос главы НБУ. А если вспомнить кампанию запугивания, проводимую против членов правления НБУ, легко представить, что один или все оставшиеся четыре члена правления в конечном итоге решат уйти в отставку.
Во-вторых, и просто чтобы подчеркнуть крайнюю степень давления на членов правления НБУ, вчера возложили венки в поселке, где живет Смолий. В прошлом ему часто угрожали, устраивали под домом демонстрации, и он вынужден был просить защиты и время от времени искать альтернативное жилье.
Тем временем СБУ разместила на своей странице в Facebook сообщение, предупреждающее, что любой бывший чиновник НБУ, критикующий нынешнюю политику страны, может быть обвинен в государственной измене. Похоже, что это нацелено прямо на экс-главу НБУ Гонтареву, которая заявила в интервью, что МВФ должен прекратить выплаты Украине - и даже заставить Украину погасить выданные кредиты - поскольку Зеленский нарушил прежние обязательства по защите независимости НБУ. Но я думаю, что комментарии СБУ также направлены на то, чтобы заставить Смолия и Чурия и, возможно, других членов правления, которые уйдут в отставку, прекратить критиковать Зеленского и поднимать тревогу в связи с подрывом независимости НБУ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8.html Как СБУ «защищает» НБУ, помогает России и разрушает рейтинг Зеленского - эксперт
В-третьих, президент Зеленский открыто выступил с критикой денежно-кредитной и курсовой политики НБУ. Сказал, что в то время как он поддерживал независимость НБУ, текущий обменный курс был слишком занижен и что курс 30 гривен был более подходящим. Он высказался в пользу промышленного лобби, что НБУ поддерживал слишком высокие процентные ставки, а нацвалюту поддерживал слишком сильной за счет промышленности. И что для ускорения роста необходимо изменить политику.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80.html Зеленский: из-за крепкой гривны предприятия в Украине недополучили миллионы и закрылись
Похоже, что теперь он вступил в союз не только с Коломойским, но и с промышленным лобби, которое утверждает, что Украине не нужен МВФ.
Трудно понять, как все вышеперечисленное не рассматривается как подрыв независимости НБУ: Зеленский точно метнул копье в независимость НБУ.
Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и политику обменного курса, которая является детищем существующей управленческой команды НБУ, трудно представить, что оставшиеся четыре члена совета директоров останутся. Скорее всего, они столкнутся с физическим запугиванием и угрозами, а также с оскорблениями и вряд ли будут поддержаны новым главой, которого, без сомнения, выберут за некомпетентность в денежно-кредитной политике, а также, вероятно, за поддержку бывших владельцев ПриватБанка, то есть Коломойского.
Хотя по вопросу об обменном курсе и денежно-кредитной политике недавняя эмпирическая работа не продемонстрировала существенной переоценки гривны. Девальвация валюты не принесла бы существенных выгод платежному балансу. Можно предположить, что новый глава НБУ будет работать в противоположном направлении, рискуя макрофинансовой стабильностью, рискуя более высокими политическими ставками в защиту гривны и фактически более низким ростом.
Мне кажется, что спекуляция на курсе нацвалюты и отставке руководства НБУ - это ширма, а на самом деле идет борьба за контроль над ПриватБанком. Я сомневаюсь, что в украинском контексте более слабая валюта может привести к более высокому росту реального ВВП или улучшению позиции по платежному балансу. По-моему, Зеленскому дают плохие советы.
В-четвертых, по вопросу о ПриватБанке ожидается, что Конституционный суд примет решение о том, что закон о создании Фонда гарантирования вкладов является неконституционным. По сути, это будет означать, что значительная часть процесса зачистки банковской системы в 2015-2017 годах была незаконной. Это будет еще одним серьезным ударом по программе МВФ. Я сомневаюсь, что вокруг Зеленского осталось достаточно реформаторов, чтобы исправить ситуацию. В деле Приватбанка Коломойский побеждает вчистую - это еще одна красная линия для МВФ.
Я ожидаю массовых отставок реформаторов из НБУ, министерства экономики и финансов, из других государственных органов, и если все вышеперечисленное осуществится, то трудно себе представить продление программы МВФ.
В-пятых, постоянной проблемой для Международных финансовых институтов, вероятно, будет ограничение зарплаты, наложенное на госчиновников. Первоначально эти меры рассматривались как временные, связанные с COVID-19, и после ослабления вируса ожидалась их отмена. Но теперь кажется, ограничения продлят.
Это особый вопрос для независимых наблюдательных советов госпредприятий - ПриватБанка, Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэксимбанка и др. Все они нанимали иностранных менеджеров в свои советы для обеспечения независимости, при поддержке МВФ. Я сомневаюсь, что немногие из этих членов совета директоров теперь останутся работать за очень ограниченную зарплату, которая значительно ниже международных стандартов. Циники утверждают, что сторонники захвата государства устанавливают верхний предел заработной платы, вытесняют независимые наблюдательные советы и готовят госпредприятия для дальнейшей эксплуатации олигархическими и коррумпирован
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10.07.2020 10:12 Відповісти
Занадто багато для "держава має забезпечувати стабільність та зростання економіки України",а не бізнес олігархів,яким Смоляк пообіцяв 17%-ів від інвестиційного вкладу.Тому нехай іде на свій Новоархангельський сирзавод банкувати.
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10.07.2020 10:55 Відповісти
"законопроект зеленского"... Звучит как-то абсурдно. Зеленский - и Закон
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10.07.2020 10:26 Відповісти
Снова ВР будет голосовать за какую-то туфту от Зеленского с целью укрепить положение олигархов.
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10.07.2020 10:29 Відповісти
Все предыдущие годы чморили Порошенка, что не реформировал судебную систему.
Теперь за нее взялся главСлуга народа. И результат реформы будет тот же, если не хуже
Нарид никак не поймет, что то что написано на бумажке и происходит в действительности очень отличается.
Потому что, сколько прекрасных идей не провозгласи, их потом исполнют обычные "нереформированные" люди.
А реформировать их их надо ох как долго и упорно - кнутами и пряниками, и собственным примером.
Люди, которые гадят вокруг и не убирают после себя, бросают окурки под ноги, ломают в парках все по приколу, курят другим в лицо и т.п. должны должны проходить "реформы" с детсва.
Как себя должен вести воспитанный человек должно звучать из каждого утюга.
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10.07.2020 12:44 Відповісти
И если Зюзи будут жить по принципу - оппонентов чморить, а на своих упорно закрывать глаза, то никакая судебная реформа не будет работать.
Ведь все все видят и понимают.
Не будет справедливости, не будет работать самая пркрасная реформа.
Как говорил король в фильме "Золушка" -
Когда-нибудь спросят: а что вы, собственно говоря, можете предъявить?
И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым.
А ведь зюзики уже сейчас топчутся по судебной системе как хотят без зазрения совести
Так что дает основание думать, что будет по-другому, когда они теоретически, на бумаге напишут новый закон?
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10.07.2020 12:55 Відповісти
 
 